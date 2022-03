Horrorrá változott a romantikusnak ígérkező hosszú hétvége

Egy filmből kiragadott halál cuki, de kifejezetten furcsa hangulatot árasztó mini táncjelenetre figyeltem fel a TikTok-on. A videó szinte vírusként terjedt, és bár nem derült ki belőle konkrétan semmi, mégis érződött, hogy nem egy hétköznapi romantikus filmből származik a részlet.

A két főszereplő Daisy Edgar-Jones és Sebastian Stan, akik Hollywood privát partiján mostanában lettek az A-ketegóriás színészeket elkülönítő VIP-lista levakarhatatlan nevei. Megnéztük a filmet, ami furcsának ígérkezett, és az is lett – szerencsére jó értelemben.

A Sundance fesztiválon mutatkozott be Mimi Cave első nagyjátékfilmje, a Fresh, ami magabiztos rendezői debütálást jelentett, ugyanis Cave leginkább pozitív kritikákat kapott munkájára. A filmet Lauryn Kahn írta, aki mikor megtudta, hogy egy horrorba hajló vígjátékot várnak tőle, egy barátja tanácsára azt a témát vette elő, amit a legfélelmetesebbnek tart:

a randizást.

Itt szögeznénk le, hogy amúgy is vigyázunk a gyanútlanul ledobott spolier-bombákkal, de ennél a filmnél minden potenciális néző akkor jár a legjobban, ha semmit sem tud a történetről (de tényleg semmit), így a következőkben egy óvatos hangnemben fogalmazott ajánlót ígérhetünk.

A történet központi karaktere Noa, akinek ugyan sok nem derül ki az életéről, de a lényeg már a film elején kirajzolódik: szingli, aki pasit keres. Ahogy a mai kor társra vágyó embereinek többsége, úgy ő is párkereső appok segítségével próbál ismerkedni, így a film egy elég katasztrofális Tinder-randival indít.

Noa a – gyaníthatóan sokadik – borzalmas randi után szinte már beletörődik a ténybe, hogy egyedül fog meghalni. Család híján életének egyetlen állandó szereplője legjobb barátnője, Mollie, akivel nemhogy napi, de telefonon állandó kapcsolatban vannak. Majd egy késő esti bevásárlás során összefut egy sármos, mókás pasival. Steve tipikusan az a férfi, akivel a romantikus lelkületű nők szívesen ismerkednének hasonló körülmények között; jóképű, vicces, kedves, kicsit bénán csajozik, amitől úgy tűnik, mintha csak a kiszemelt hölgy miatt merészkedne az idegen nők felszedésének talajára – ez pedig növeli vonzerejét. Noa kicsit vonakodva, de végül megadja a telefonszámát Stevenek.

A véletlen találkozást egy vacsora követi, majd egy szenvedélyes éjszaka. Steve plasztikai sebészként dolgozik, játékossága és megnyerő személyisége szinte azonnal elhiteti a lánnyal, hogy ő az a férfi, akire egész életében várt, így amikor Steve elhívja egy romantikus hétvégi kiruccanásra, Noa igent mond és már pakolja is a bőröndjét. Talán nem nagy titok, hogy ez a lehető legbutább döntés a lány részéről, ám ezt relatíve hamar ő is be fogja látni.

A film nem a lecsupaszított történet miatt izgalmas és egyedi. Megfogalmazása és fényképezése egészen különleges, és egy olyan világba kalauzol, ami szimbolikájával beszél általánosan ismert problémákról.

Bár úgy indul, mint egy romantikus mozi, mégis az első pillanattól kezdve megbújik a háttérben egy érzés, ami fokozatosan egyre nagyobb gombócot növeszt a nézők gyomrában. Mindezt a tökéletesnek hitt lovag érkezése azonnal eltávolítja, hogy amikor már megnyugodtunk, az arcunkhoz vágja, amitől a film végéig nehezen térünk magunkhoz.

Cave és Kahn, bár netes randizással indították a sztorit, szerencsére nem kizárólag az online, hanem általánosságban az ismerkedés veszélyeit mutatják meg. Elvégre mi lehet félelmetesebb, mint vakon megbízni valakiben, akiről semmit sem tudunk?

Mindemellett az is terítékre kerül – sok más fogással egyetemben –, hogy az elmagányosodás alapvetően kiszolgáltatottá és védtelenné tesz. Márpedig hiába vagyunk egyre többen a bolygón, egyre többen élnek a társadalomban izoláltan, egyedül.

A Fresh talán egyik legnagyobb erőssége, hogy eszméletlenül szépen vegyít magába több filmes műfajt, a zsánerek keveredése pedig külön is értékelhető és élvezhető elegyet alkot. Persze az alkotás messze van a tökéletestől, a karakterekről szinte nem derül ki semmi, pedig egyes cselekedetek üvöltenek némi plusz magyarázatért.

A színészi munka parádés, Sebastian Stan a Marvel-filmek feledhető figurájaként került be a köztudatba, most viszont megmutatta, hogy ha kap lehetőséget, és a szerep indokolja, remek alakítást tud nyújtani. Daisy Edgar-Jones különcségével frissítő arc Hollywood palettáján, aki egyszerre tud nagyon-nagyon furcsa és lehengerlően megnyerő is lenni. Cave pedig a váratlan és sokkoló elemeken kívül rengeteg vizuális pluszt és poént rejtett el a filmben, amelyek csak fokozzák az arra nyitott nézők élvezetét.