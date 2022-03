Jared Letóval és Anne Hathaway-jel érkezett az év legszórakoztatóbb sorozata

Sokáig a Thirty Seconds to Mars frontembereként ismerte a világ Jared Letót, mielőtt betört volna a filmiparba. A színész a Dallas Buyers Clubban nyújtott teljesítményéért Oscar-díjat is kapott, ám a közelmúltban az 50 éves amerikainak több olyan döntése is volt a karrierjében, amelyek miatt a nép a fejét követelte. Leto számlájára írják, hogy vicckategóriás maffiózót csinált Jokerből, Batman legnagyobb ellenfeléből, és a sztár új Marvel-filmje, a Morbius is elég nagy katasztrófának ígérkezik azon kritikusok szerint, akik már látták.

Egy dolgot viszont nem lehet Jared Letótól elvitatni: ő korunk egyik legjobb „method actor”-je.

Magyarul olyan színésze, aki rengeteg kutatómunkát végez egy-egy szerep kedvéért, teljesen eggyé válik az általa hozott figurával, és a forgatás alatt végig karakterben marad, még akkor is, ha az egészsége sínyli meg.

Az Apple új techdrámájában, a WeCrashed című sorozatban a csúcson lévő Jared Letót láthatjuk, aki szó szerint belebújik Adam Neumann, a lelkes izraeli–amerikai startup vállalkozó bőrébe. Talán akkor jár a néző legjobban, és kap színtiszta szórakozást, ha nagyon keveset tud a valós alapokon nyugvó történetről. Dióhéjban azonban összefoglaljuk: Neumann létrehozott egy olyan közösségi munkahelyet, a WeWorköt, amit igazi felszabadult bulizónának állított be a pénzes befektetőknek, így durván megszedte magát az ötletével, ami közel sem volt annyira formabontó, mint azt az életművész nagymenő beállította.

Adam Neumann, ahogy már az elején világossá válik, egy olyan ember, akinek az a célja, hogy világuralomra törjön, ennek eléréséért pedig akárkinek hajlandó lyukat beszélni a hasába. Nem csak az üzleti életben igaz ez, a fickó hasonló módszerekkel szedi fel feleségét, Rebekah-t, aki amúgy Gwyneth Paltrow hírnévre áhítozó unokatesója. Tulajdonképpen a zsák megtalálja a foltját a sorozatban: merthogy Adamre és Rebekah-ra is igaz, hogy önzőek, kicsinyesek, de talán pont ezért vannak sikerre kárhoztatva?

A WeCrashedet a két Oscar-díjas színész, Jared Leto és Anna Hathaway párosa abszolút eladja, valami irtózatosan szórakoztató, amit a kamerák előtt művelnek. A techcsaló sztoriját ráadásul őrült jól kiegészíti a Hathaway által a feleség kínlódása, aki egyszerűen képtelen megtalálni a helyét a világban: először jógaoktatóként dolgozik, majd színészként bukik meg, de ahogy Adam, úgy ő sem adja fel.

Kissé furcsa ilyet írni, de az Apple-nek összejött a bravúr: két visszataszító emberről csinált úgy sorozatot, hogy már az első rész végére azon kapjuk magunkat, hogy szorítunk nekik. A harmadik epizódot befejezve pedig tűkön ülünk, és várjuk, hogy vajon mi lesz a folytatásban.

Már azonkívül, hogy a WeWork csúnyán beleáll a földbe.

A végső csavart, a nagy csattanót a WeCrashed már a címével sem rejti véka alá. Hiszen abból is kiderül, hogy a világot megváltoztatni hivatott, új Facebookként is emlegetett közösségi munkahely a végén elbukik. Igaz, 2010-től egészen 2019-ig a WeWork hatalmas siker volt, de aztán visszaütött, hogy egy olyan dumagép állt a kezdeményezés élén, akinek azt sem érdemes elhinni, amit kérdez.

Techtémában jó régen nem láttunk ennyire minőségi sorozatot, az első három rész ráadásul izgalmasan vázolja fel, hogy mekkora kockázatot jelent egy startupba életet lehelni, és tényleg megvalósítani. Ha valaki ráunt már a Netflix-sorozatokra, jó szívvel ajánljuk az Apple új drámáját, amely a mai streamingkínálatban felüdülés. Ráadásul az ember feje sem fájdul meg a sok techzagyvától, teljesen érthetően sikerült a készítőknek tálalniuk az egészet.

Ami a hab a tortán, hogy Jared Leto és Anne Hathaway nagyon ritkán vállalnak sorozatokban főszerepet. Pedig a WeCrashed alapján mi, nézők jól járnánk, ha több televíziós munkára le tudnák őket igazolni. Rég nem számít már cikinek sorozatozni, így várjuk szeretettel a következő projektjeiket. Mert ugye lesz még nekik hasonló? Ugye?

A WeCrashed magyar felirattal elérhető az Apple TV+ kínálatában.