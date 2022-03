Megrázó sorozat készült a lányról, aki öngyilkosságra vette rá a barátját

A 18 évesen elhunyt Conrad Henri Roy III sztorijáról valószínűleg csak az nem hallott, aki egy kő alatt bujkálva éldegél, internetkapcsolat nélkül. A tragédia híre a magyar sajtót is bejárta, rengeteg újságcikk született róla, hiszen közel sem hétköznapi események vezettek el odáig, hogy 2014 nyarán a Coco becenévre hallgató srác beült a kocsijába, és egy benzinnel meghajtott vízpumpa segítségével szén-monoxiddal töltötte meg az utasteret, ezzel saját halálát okozva.

Conrad az utolsó pillanatban megijedt, és felhívta a barátnőjét, a tőle egy órára, egy másik amerikai kisvárosban lakó Michelle Cartert, aki azt javasolta neki, hogy fejezze be, amit elkezdett, és ölje meg magát.

A lányt, aki több ezer SMS-sel és telefonhívással asszisztált a pasija halálához, később gondatlan emberölésért ítélték el.

Michelle Carter és Conrad Roy viharos és főleg az online térben zajló kapcsolatát az HBO kétrészes dokumentumfilmben dolgozta fel korábban, most pedig a Hulu online videótár vette elő az esetet, és készített róla megrázó, fikciós sorozatot.

A The Girl From Plainville az első három része alapján, amely március 29-én debütált a Hulun, egy igencsak bevállalós sorozatnak tűnik. Bár a Netflixen Az örökösnő álarca mögött című széria is hasonló kategóriában mozgott nemrég, a két megtört és egymás karjaiba menekülő, magányos tinédzser drámája sokkal megkapóbb lett. Számomra legalábbis.

Amit legelőször és nagyon határozottan ki kell jelenteni, hogy Elle Fanning telitalálat Michelle Carter szerepére. A színésznő már a Nagy Katalin – A kezdetekben is brillírozott, itt viszont totál egymaga viszi a hátán a show-t. 2016-ban, a Neon Démon című művészfilm láttán már egyértelműnek tűnt, hogy Elle még nővérénél, Dakota Fanningnél is nagyobb sztár lehet. A 23 éves tehetség pedig mostanra el is érte azt a szintet, hogy bárhol látom, többnyire nem csalódom benne. A pasiját öngyilkosságba hajszoló Michelle-be nem sok másik színész tudna ennyi mélységet vinni.

Elle Fanning már-már félelmetes a hulu új sorozatában.

A pilot epizód rögtön Conrad halálával kezd, látjuk, ahogy megtalálják a fiú holttestét. Ezt követően kezdik a készítők visszabontani, hogy mi történt. Jó pár flashbacket kapunk, amelyekből nemcsak az derül ki, hogy miképp találkozott Coco és Michelle egymással, de arra is fény derül, hogy a szép szőke tini valószínűleg azért hajszolhatta szerelmét a halálba, hogy aztán gyászoló barátnőként végre népszerű legyen iskolatársai körében. Ez amúgy csak félig-meddig sikerül neki, a megemlékezős-jótékonysági esemény, amelyet a lány szervez, korántsem lesz akkora siker, mint amire számít.

Megrázó persze látni, hogy a The Girl From Plainville főszereplője hogyan mászott bele Conrad fejébe, de amin végképp ki lehet akadni, az az, hogy ezt követően Michelle mennyire lubickol a hirtelen jött közfigyelemben. Mondjuk csak addig, ameddig a rendőrség el nem kobozza a telefonját, és el nem kezd szorulni a Glee-fanatikus lány nyaka körül a hurok.

A kémia Elle Fanning Michelle-je és a Conrad Royt alakító Colton Ryan között nagyszerű. Rajtuk kívül muszáj kiemelni Chloe Sevignyt is, aki a srác anyjaként látható a sorozatban, és minden arcrezdülése legalább annyira izgalmas, mint amit Elle Fanning produkál. A harmadik epizódban csatlakozik a szereplőgárdához Aya Cash is, aki korábban a Gázos páros című sorozatban romantikázott nagyszerűen, de úgy tűnik, hogy a drámázás is megy neki.

A szereplőgárda tehát elég ütős teljesítményt nyújt, és úgy összességében a sorozaton is érezhető az alaposság. Nem csoda mondjuk, mert Jesse Barron újságírót, akinek a true-crime cikke inspirálta a The Girl From Plainville-t is, felkérték közreműködni, illetve producerként az az Erin Lee Carr ugyancsak dolgozott a Hulu alkotásán, aki a fentebb emlegetett, Szeretlek, most halj meg című HBO-dokumentumfilmet rendezte.

A The Girl From Plainville mélyre merül, kicsit tartok is tőle, hogy az alkotók elvesznek a részletekben útközben. Merthogy a széria első 120 percében, bármennyire nézeti is magát, és izgalmas darálni, helyenként érezni lehet a túlnyújtottságot. Remélhetőleg marad kakaó mind a 8 részre és Michelle tárgyalására is, ez utóbbinak a feldolgozását várom a legjobban. Azon áll vagy bukik majd ez a sorozat, hogy a precedensjellegű ítéletet sikerül-e ütősen feldolgozniuk, illetve nagy kérdés, hogy egyáltalán mi lesz a nagy tanulság? Michelle Carter is áldozat? Csak egy, a helyét kereső, zavarodott lány? Vagy maga az ördög, aki öngyilkosságba hajszolta a pasiját?

A Hulu nem sokkal a Pam & Tommy után ismét nem hétköznapi témához nyúlt, az biztos. Hátha megtartják a jó szokásukat, mert mostanában a sorozatok, amiket kiadnak, nagyot ütnek. És ez a The Girl From Plainville-re is igaz, amit a true-crime-rajongóknak kötelezővé tennék, ha rajtam múlna.

