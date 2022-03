Budapesti helyszínekkel van teli a Marvel új szuperhősös sorozata

A Marvel filmes univerzuma a közelmúltban egyre többször kapta meg azt a vádat, hogy önismétlővé vált, a készítők pedig futószalagon gyártják az ugyanolyan akciófilmeket. Ide sorolták a Fekete Özvegyet, valamint a Shang-Chit és az Ant-Mant többek között. Persze ott volt még a Thor: Ragnarök és a Doctor Strange, amely durván kilógott a sorból. Ha azonban valaki tényleg a nem megszokott stílusra vágyott, muszáj volt a Disney+-t választania, ahol a szitkomok aranykora előtt tisztelgő WandaVision, a multiverzumos What If...? és a Loki is kiváló szórakozást nyújtott.

Ezekhez csatlakozott március 30-án a Holdlovag (Moon Knight) című új sorozat. A karakter 1975-ben bukkant fel először a képregényekben, sokan a Marvel Batmanjeként emlegették. A mainstreambe viszont rettenetesen sokáig kellett várni, hogy becsatlakozzon az egyébként elég ijesztő figura. Tekintve hogy Holdlovag jócskán kilóg az olyan hősök közül, mint Amerika Kapitány, Vasember vagy Sólyomszem, ez nem is annyira meglepő. Elvégre a Disney a családbarát szórakoztatást tűzte ki célul, amibe nehézkesen fér bele a horror.

Fotó: Disney

A Holdlovag-sorozat első részében egy Steven Grant nevű fickóval ismerkedünk meg, aki Londonban él, és az nem kifejezés, hogy nem ura a saját életének. A múzeumban dolgozó és kissé ügyetlen férfi tisztában van azzal, hogy valami nem stimmel vele: éjszakára emiatt rutinszerűen bilincseli magát az ágyhoz, és mindenféle óvintézkedéseket tesz, hogy megelőzze az alvajárást. Láthatóan nem megy neki jól, mert folyton random helyeken ébred, képszakadásai vannak, amelyek után az is előfordul, hogy fegyverrel a kezében tér magához, körülötte eszméletlen, haldokló emberek fekszenek.

A helyzet akkor fajul el, amikor egy szektavezér, az Ethan Hawke által játszott Arthur Harrow képbe kerül, aki iszonyúan veszélyesnek látszik, és nem mellesleg túlvilági erőknek parancsol. Valami hasonló igaz Stevenre is, bár a pilotepizódban inkább arra utalnak a készítők, hogy valami feljebbvaló erő szolgálatában áll a főhős. A Star Warsban is látott Oscar Isaac nagyokat csodálkozik, és bár keveset akciózik, valamint a több személyisége közül csak az egyik bontakozik ki igazán, mégis úgy tűnik,

újabb emlékezetes karakterrel egészül ki a következő hetekben a Marvel-világ.

Nekünk, magyar nézőknek különösen érdekes a Holdlovag, merthogy a szériában több budapesti helyszín is felbukkan. A stáb főképp Magyarországon forgatott, így fordulhat elő, hogy a londoni múzeum, ahol Oscar Isaac karaktere melózik, igazából a Szépművészeti Múzeum, és az Anker köz is felvillan az egyik snittben. Sőt Arthur Harrow és Steven Grant Szentendrén is farkasszemet néz egymással – a felsorolt, idehaza felvett jelenetek egyébként az alábbi videóban is megtekinthetők.

A helyszíneket tekintve a produkció tényleg nagyon sokszínű és látványos, bár kissé túlzsúfoltnak hat az ide-oda ugrálás miatt.

A misztikum már ebben a hektikus bevezető részben hangsúlyos, és mivel a Marvel úgy rakta össze a Holdlovag előzeteseit, hogy a szezon hátralévő feléről semmit sem lőttek el, így hatalmas kérdőjel, hogy milyen irányba viszik el az új sorozatot. Ennek pedig nagyon tudok örülni.

A Marvel filmes univerzumában túl sok ijesztő szörnyeteget nem láttunk eddig, az egyiptomi vallás és hagyományok azonban egyértelműen jó forrásként szolgálnak a sötétebb vonalhoz.

Főleg hogy Holdlovag – ahogy a zárósorokban felvillan a Múmia-filmekből csórt kosztümjében – sem családbarát arc.

A Holdlovag kezdését egy lapon lehet emlegetni a WandaVisionnel és a Lokival is, szerencsére nem A Sólyom és a Tél Katonája-féle megszokott vonalat követték a készítők ebben az esetben. Ajánlom, hogy Oscar Isaac és Ethan Hawke párharcát ugyanebben a minőségben fejtsék tovább az írók, mert az eddig látottak rengeteg bizakodásra adnak okot. Lehet, hogy az őrült szektás lesz a Marvel eddigi legizgalmasabb gonosza? Az biztos, hogy a pilot még egyszer lecsúszik a jövő heti folytatásig, annyira ütős lett, egy kis jóindulattal simán 8/10-es kategória.

A Holdlovag (Moon Night) idehaza a Disney+-ra érkezik majd, az online videótár hazai startját nemrég jelentették be, ahogy az is kiderült, hogy mennyibe kerül majd a szolgáltatás havonta.