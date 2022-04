Kiakadtak a nézők a Netflix új vígjátékán

Judd Apatow a humorosabb hollywoodi rendezők közé tartozik, aki olyan kultikus produkciókat adott ki a kezei közül, mint A 40 éves szűz, a Superbad – avagy miért ciki a szex?, és persze a Különcök és stréberek című szériáról sem feledkezzünk meg, amit nagyon fájó, hogy egyetlen évad után képes volt elkaszálni az NBC.

A buborék című új Netflix-vígjátéktól nem alaptalanul vártak az emberek némi szórakoztatást, de pont ezért ért sokakat arculcsapásként Apatow filmje. Merthogy valami borzasztó lett. Hiába szedtek össze hozzá hatalmas neveket, és harangozták be, hogy a Jurassic World: Világuralom forgatását parodizálja ki a produkció, a végeredmény kínzással ér fel. A külföldi kritikusok szétszedték A buborékot, amely 75 cikk alapján 24%-on áll a Rotten Tomatoes oldalán, és az IMDb-n is elég pocsék a helyzet, ott 4,8 pontot kapott a nézőktől mindössze.

A történet egy Carol Cobb nevű színésznőről szól, aki a karrierjébe próbál új életet lehelni azzal, hogy igent mond arra, hogy miután az ötödik résztől távolmaradt, visszatérjen a Cliff Beasts 6-ban. A Doctor Who-ban sokak által megkedvelt Karen Gillan karaktere fél tőle, hogy társai ferdeszemmel néznek majd rá, és igaza is lesz. A dinós produkciót a világtól távol forgatják, miközben a stáb egy luxushotelben lakik. Minderre azért van szükség, mert tombol a koronavírus-járvány. Érdekesség, hogy a valóságban pont ilyen körülmények között vették fel az idén nyáron bemutatásra kerülő új Jurassic World-filmet. A direktor azonban a némiképp épkézláb ötletet egész egyszerűen képtelen volt 120 percben kifejteni.

Igazán szomorú, hogy Judd Apatow ekkora neveket elbaltázott, hiszen a szereplőgárda, akik a rendelkezésére álltak, papíron nagyon is jól festenek. Ott van a mostanában alig látott David Duchovny, a meg nem értett művész szerepében, aki minden áron át akarja írni a forgatókönyvet. Pedro Pascal ostoba akcentusokat erőltetve igyekszik felcsípni a hotel szép szőke dolgozóját. Leslie Mann hisztis dívaként bukkan fel, de ne feledkezzünk meg a cameózó Kate McKinnonról sem. Egyikük sem képes azonban az elborult karakterekből bármit kihozni, köszönhetően a pocsék forgatókönyvnek, és az egymásra dobált, szinte random jeleneteknek.

Ráadásul a kvázi főszereplő, a Doctor Who és A galaxis őrzői sztárja, Karen Gillan sem túl elbűvölő ezúttal, a rendező, Apatow lánya, Iris pedig még nála is jobban kilóg a sorból. Persze mindketten negatív irányba, Iris Apatow esetében különösen látványos, hogy mennyire nem tudott mit kezdeni Krystal Kris szerepével, akit csak azért válogattak be a Cliff Beasts 6-ba, mert milliós követőbázissal rendelkező TikTok-sztár.

A buborék nem elég bevállalós ahhoz, hogy úgy igazán bele merjen taposni az amerikai színészekbe, és a szórakoztatóiparba. Ahhoz képest pedig, hogy vígjáték kategóriába került a Netflixen, egyszer sem sikerült nevetnem rajta. Talán a Benedict Cumberbatch-os deepfake-jeleneten mosolyogtam, de ennyi volt. Ez azért nem sok, finoman szólva.

A Netflixet sokat szidjuk a filmjeik miatt, A buborékra azonban hatványozottan igaz, hogy valami förtelmes lett, és azt javasoljuk, hogy mindenki kerülje el. Túlnyújtott, humortalan szenvedés, aminek a végefelé már az arcomról kapartam le a bőrt, annyira kínos volt nézni. Pedig az utolsó 30 percben még néhány váratlan vendégszereplő celebet bedobtak, de már ez sem tudott meghatni.

Vannak olyan tévés produkciók, mint mondjuk a nyolc évadot megért Törtetők, a kissé szabadszájú, de iszonyúan szórakoztató Kaliforgia, az Episodes vagy éppen a Louie, amelyek tényleg élvezhető módon mutatnak görbe tükröt a szórakoztatóiparnak. A buborék című film még április 1-jei viccnek is gyenge a Netflixtől, közel értékelhetetlen, de ha mégis pontozni kéne, akkor 2/10.

A buborék szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.