Teljesen kiborultunk a Netflix új szuperhősös sorozatán

Adi Shankar egy egészen furcsa jelenség az interneten. Az író-rendező az elmúlt pár évben a boszorkánykonyháján, a Bootleg Universe nevű cégen belül nem hivatalos, rajongói filmek készítésével foglalkozott. Ezek között számos szuperhősös produkció akadt: a Punisherhez, a Venomhoz vagy éppen a Power/Rangershöz kapcsolódó.

Fotó: Adi Shankar's BOOTLEG UNIVERSE / YouTube

Az igazság őrzői (The Guardians of Justice) még 2015-ben úgy volt, hogy az HBO-n mutatkozhat be, végül azonban a Netflixen kötött ki. Egy olyan durva DC-paródiáról van szó egyébként, amelyhez képest a The Boys a kanyarban sincs. Ennek megfelelően lesznek, akik leborulnak majd előtte, míg mások teljesen gagyinak fogják tartani. Mi valahol félúton vagyunk a két tábor között,

látjuk a jó ötleteket a szuperhősös szatírában, MÉGIS befogadhatatlannak tűnik elsőre a koncepció.

A sorozat ötlete nem új keletű, a már emlegetett The Boys is Az Igazság Ligáját figurázza ki, valamint a The Invincible és a Jupiter hagyatéka is hasonló célt tűztek ki. Ezekkel a produkciókkal Dunát lehetne rekeszteni, azon se csodálkoznánk, ha sokan unnák már az egészet.

Az új Netflix-széria története azzal veszi kezdetét, hogy ennek a világnak a Supermanje, Csodaember (Will Yun Lee) padlót fog lelkileg, és egy kamera előtt ülve kiloccsantja az agyát. Egy visszaemlékezésből tudjuk meg a szuperhősről, hogy ő is földönkívüli, akárcsak Kal-El, és még a harmadik világháború idején jött a Földre, ahol elkente a robo-Hitler száját, és békét hozott az emberiségnek. Ő volt tehát a két lábon járó remény, akinek a helyét valahogy be kell tölteni.

A káosz persze azonnal eluralkodik, önjelölt maffiózók vennék kezükbe a hatalmat, de a nagyon darkos és mindig morcos Sólyomlovag a.k.a. Batman (Diamond Dallas Page) észnél van. Összehívja az igazság őrzőit, eközben pedig nyomozásba kezd, merthogy szerinte Csodaember gyilkosság áldozatává válhatott. A sorozat szuperhősei között mindenki ismerős: van köztük, aki szupergyors, pont, mint Flash, de partra veti a víz Aquaman agyament verzióját, beröppen a képernyőre a szuperdögösre vett Wonder Woman, illetve A zöld íjász női verziója ugyancsak felbukkan.

Ami talán ennél is érdekesebb, hogy a produkcióban helyet kaptak a DC gonoszai is, így beköszön Rébusz és a rettenetesen horrorisztikus Joker is, aminek csak örvendeni lehet.

Ettől függetlenül Az igazság őrzői egy bődületesen nagy katyvasz, irtózatosan trash. Csodálkozunk rajta, hogy ez így a Netflix szűrőjén átment. Pedig ők aztán sok hülyeségre bólintanak rá.

A forgatókönyv ide-oda kapkod, túl gyors tempóban rohan előre a történet, és a színészi játékok is feltűnően ZS kategóriásak, talán Sólyomlovag kivételével, akit a WWE-sztár Diamond Dallas Page meglepően nagy átéléssel alakít. Jó, nyilván az új Batman Robert Pattinsonját meg sem közelíti, de ez a Netflix-sorozat teljesen mást próbál elérni.

Például azt, hogy a technikai megoldásai láttán mégis megemeljük a kalapunkat. Kénytelenek vagyunk, mert a hétrészes első évadban amellett, hogy főképp élő szereplős jeleneteket kapunk, rengeteg animációs stílust dobálnak ránk az alkotók. Ezek az elején picit szokatlanul hatnak, de utána nagyon lehet őket élvezni. A legtöbb akciójelenetet megrajzolták, ami rendkívül ötletes, kreatív megoldás, még akkor is, ha költségvetési okokból csinálták így.

Nagyon ritkán látni olyat, hogy az élő szereplős és az animációs jelenetek ilyen módon keverednek egymással, de meglepően ütős lett ettől a végeredmény. Talán másképp el sem lehetett volna érni, hogy a vizualitását tekintve ennyire képregényes legyen a produkció. Az igazság őrzőit kevesen tudják valószínűleg úgy igazán értékelni, de ha valakinél betalál, akkor remek, agykikapcsolós szórakozást nyújt Shankar újdonsága. Véres, felháborító, zajos és néha az ember feje megfájdul tőle, de mindezek ellenére hiánypótló. Főleg, ha valaki rajongott a Kung Fury filmsorozatért. 7/10

Az igazság őrzői magyar felirattal elérhető a Netflixen.