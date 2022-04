A mozikban megbukott, de a Netflixen tarol ez az új akciófilm

A 355 című filmet, melyben kémnők állnak össze, hogy megmentsék a világot, nem is olyan régen, január elején mutatták be a mozik. Kevés sikerrel, merthogy a pénztáraknál világszerte 27 milliót tudott összeharácsolni, ezzel a 75 milliós gyártási költség felét sem hozta vissza. Jó, lehet takarózni azzal, hogy az új Pókember-film ellen ment, de akkor odébb kellett volna pakolni, vagy valami. A magyarokat sem érdekelte túlzottan az országokon átívelő akciózás, a nyitóhétvégéjén a 355-öt alig 6 ezren nézték meg idehaza.

A produkció ötlete Jessica Chastain fejéből pattant ki, a színésznő afféle női James Bondnak szánhatta a 355-öt. Az első trailerek alapján sokan úgy érezték, hogy ez inkább streamingfilm, oda kellett volna rögtön kiadni. A mozis bukást követően nem is kellett túl sokat várni a tévépremierre, a Netflix hazánkban április 1-jén tette közzé a filmet. A 355 pedig berobbant, pár nap alatt a legnézettebb film lett az online videótár top 10-es listája alapján, és tartja is magát.

A bonyodalom egy high-tech kütyü körül zajlik, amelyről rögtön az első pár percben kiderül, hogy jó veszélyes: leszednek vele egy repülőt, aztán meg Bogotát áramtalanítják két egérkattintást követően. Nem csoda tehát, hogy a rosszfiúk szívesen megkaparintanák az eszközt. Ám a világ szerencséjére pár ügynöknőt, a CIA-s Mace Brownt (Jessica Chastain) és a német BND-nek dolgozó Marie Schmidtet (Diane Kruger) is ráállítják a dologra. Ők azok, akik kiegészülnek az egykori MI6-es Khadijah-val (Lupita Nyong'o), na meg egy pszichológusnővel, Gracielával (Penélope Cruz), aki csak úgy véletlenül keveredik bele a balhéba.

A film elsősorban azon vérzik el, hogy rendezőnek azt a Simon Kinberget tették meg, akit a legtöbben amiatt utálnak, mert szétbarmolta az X-Ment, ezen kívül pedig semmi értelmeset nem tudott felmutatni nagyjából 2006 óta. A direktor egyszerűen képtelen volt izgalmas akciójeleneteket csinálni, Kinberg leragadt ott, hogy menő, ha törékeny színésznők vernek le nagydarab fickókat. Pedig ezt a nézők gyomra mostanában már nem veszi be, elég a Tomb Raiderre gondolni, ahol Alicia Vikander kigyúrta magát, mint a rettenet, így nem is szólt be neki senki. Máskülönben azonban biztos lett volna sírás. Szóval részben ennek köszönhetően működött Lara Croft karaktere a vásznon. Más kérdés, hogy annak a filmnek a sztoriját se sikerült összerakniuk az íróknak.

A 355 hiába próbálta másolni és progresszívabbá tenni a Mission: Impossible-t és a hasonszőrű kémfilmeket, nem sikerült neki. Tom Cruise még mindig ezerszer jobban csinálja ezt, pedig ő kénytelen egyedül a hátán cipelni a franchise-t, ide meg jutott jó pár nagy név. Ráadásképp a 120 perces játékidőt legalább három órának lehet érezni, annyira vontatott az egész.

A film nem pörög, nem látványos, és a főszereplőket sem sikerült úgy kibontani, hogy izguljunk értük. Csinosnak tényleg csinosak, de ennyi.

Jessica Chastain és Diane Kruger között néha megy az adok-kapok, de ők is annyira vázlatosak, hogy egy közepes teljesítménynél ők sem tudnak többet kihozni az amerikai és a német ügynöknőkből, akik amúgy gyűlölik egymást. Azt, hogy kötelező hackerszerepbe kényszerítettek egy olyan tehetséget, mint Lupita Nyong'o, egy ideig nem fogja bevenni a gyomrunk, de Penélope Cruzból sem tudtak viccelődő eyecandynél többet kihozni Kinbergék.

Simon Kinberg filmje agresszív próbál lenni, de eközben bántóan átlagos, így két hét múlva erre az egészre a Netflix-nézők közül is kevesen fognak emlékezni. A szereplőgárda Oscar-jelölt és -díjas színészekkel van teli, de ha belőlük sem tudják kihajtani, hogy játsszanak, akkor csak arra tudunk gondolni, hogy a busás fizetés miatt vállalták el ezt az iparosmunkát. Másképp miért érte volna meg nekik, hogy egy ilyen rettenetes filmhez adják a nevüket?

A sztoriban van persze főgonosz is, akinek a kilétét nem spoilereznénk el, hátha valakinek kedve támad megnézni a filmet. De hiába viszonylag nagy név ő is, képtelen úgy rángatni a szálakat, hogy felvigye a pulzusunkat, akár csak egy másodpercre. Pedig egy akciófilmtől minimális elvárás lenne, hogy ha már a szkript nem kiemelkedő, legalább végig tudjuk izgulni a fotelben. A 355 tehát minden szempontból kudarc. (4/10)

A 355 szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.