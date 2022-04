A szex körül forog a Netflix új holland sorozata

Vannak olyan sorozatok, amelyek nem találják fel a spanyolviaszt, mégis remek szórakozást nyújtanak. Ebbe a kategóriába esnek a szexkomédiák is, ezekben általában irtó sokat meztelenkednek, megy a poénkodás, a hangvétel könnyed, és egyszerűen csak jól érzi magát a néző közben. Talán az egész jelenség az Amerikai pitére vezethető vissza, és bár azóta a műfaj kicsit komolyodott, és kevésbé nevezhető trashnek, 2022-ben is van rá kereslet. A szemérmetlen dramedyket az HBO a mai napig orrvérzésig nyomatja, de mostanában a Netflix is kezd felzárkózni hozzájuk ebben a tekintetben.

A piszkos vonal (Dirty Lines) című új, hatrészes sorozat április 8-án mutatkozott be a Netflixen, mely a 80-as évek Amszterdamjába kalauzol. A holland fővárosról a legtöbbeknek a drogok és az üvegablakok mögött vonagló, alulöltözött örömlányok juthatnak az eszükbe. Cirka harmincöt évvel ezelőtt kicsit talán visszafogottabb, de így is pofátlanul hedonista volt a metropolisz, ahol egy jó üzleti érzékkel megáldott testvérpárral ismerkedhetünk össze, akik meglátják a 18+-os iparágban a lehetőséget.

Frank (Minne Koole) és Ramon (Chris Peters) azok, akik megalapítják a világ első szextelefonos szolgáltatását, ami olyan irdatlan összegeket hoz nekik a konyhára, hogy Ferrarira és Porschéra is futja nekik, attól függ, hogy melyikkel járnak éppen, hogy mire szottyan kedvük. A széria amellett, hogy bemutatja az erotikus cég mindennapjait, elég mélyre ás a két tesó magánéletébe is. Frankről megtudjuk, hogy a babaprojekt miatt fő a feje, míg Ramon úgy él együtt a nejével, hogy valójában homoszexuális.

Rajtuk kívül kulcsszerep jut Marly (Joy Delima) karakterének, aki egyetemista lány, és bármit megtenne azért, hogy végre elköltözzön szüleitől. Igen, még azt is, hogy a Teledutchnak dolgozzon aprópénzért, és mikrofonba nyögdössön a férfi betelefonálók legnagyobb örömére. A nő egyébként elképesztően prűd, a begyöpösödött neveltetésének köszönhetően, így nem éppen a papírforma alapján alakul az első napja a szextelefonos cégnél... de innen szép nyerni, ugyebár.

A Netflix új szériája iszonyúan retró, viszont az igényes díszleteknek és kosztümöknek köszönhetően secperc alatt beleéljük magunkat a 80-as évekbe. Az atmoszférát gyorsan meg sikerül teremteniük a készítőknek, és szerencsére a színészgárda is kitesz magáért. Mindannyian a saját maguk módjára balfékek, de pont ezért szerethetőek.

Azoknak, akik könnyen zavarba jönnek, egyáltalán nem ajánljuk ezt a sorozatot.

Rengeteg ugyanis benne a szexjelenet, a színlelt és valós élvezkedés – A piszkos vonal tényleg abba a kategóriába esik, amit a Netflix azzal próbál eladni, hogy itt aztán iszonyúan perverz dolgokat láthat az ember.

Ha valakinek ilyesmire van igénye, A piszkos vonalban láthat és hallhat szemérmetlen dolgokat, ember legyen a talpán, aki nem pirul el közben. Igaz, hogy a Netflix az olyan filmekkel és sorozatokkal, mint a 365 nap és a Vágyak/Valóság magasra tette a nézők ingerküszöbét, a holland széria mindent belead, hogy megközelítse ezeket a szoftpornó tekintetében. Jó hír, hogy ezekhez képest A piszkos vonalban a sztori is igényes, nem csak a fedetlen női keblek és fenekek a lényeg, ebből a szempontból leginkább az HBO Maxos Minxhez tudnánk hasonlítani a Netflix holland újdonságát.

Ha valaki odáig van a feltupírozott hajakért, a könnyed humorért és a túlfűtött erotikáért, akkor A piszkos vonalat neki találták ki. A 40 perc körül mozgó epizódokat egy hétvége alatt simán le lehet darálni, és nem üli meg az ember gyomrát, jókat lehet rajta vigyorogni. Nyilván komolyabb nyomot nem fog senkiben hagyni, de A piszkos vonallal nem is ez volt a cél.

Polgárpukkasztásnak a Netflix újdonsága tökéletes, még úgy is, hogy mostanában annyi a 80-as években játszódó sorozat, hogy lassan agyvérzést kapunk tőlük. (6,5/10)

A piszkos vonal magyar felirattal elérhető a Netflixen.