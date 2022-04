Michael Bay feltámadt hamvaiból, és megcsinálta az év akciómoziját

Viszonylag könnyű elfelejteni Michael Bayjel kapcsolatban, hogy napjaink egyik legjobb akciófilmes rendezőjéről van szó. Ez – mármint az amerikai direktor rossz megítélése – legfőképp annak köszönhető, hogy a Transformers 3-tól kezdve az 57 éves szakember földbe állította, és nézhetetlenné tette a gigarobotos franchise-t.

Pedig azóta is meg-megvillant a filmkészítő olyan gyöngyszemekkel, mint a Pain & Gain és a 13 óra: Bengázi titkos katonái, de a Six Underground – Hatan az alvilágból is egész elviselhetőre sikerült.

Michael Bay tényleg olyan, mint egy főnixmadár: néha vannak iszonyatosan látványos fellángolásai, hogy aztán gyorsan a saját hamvába haljon. Az április 7-én bemutatott Rohammentő (Ambulance) című új mozifilmre mindenféle elvárás nélkül ültünk be, hogy aztán jól meglepődjünk.

az év eddigi legpörgősebb akciófilmje fut éppen a moziban, amELYről alig beszél valaki. Pedig van miről.

A Rohammentő története egy Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) nevű háborús veteránról szól, akinek sürgősen pénzre van szüksége, mert a neje haldoklik, az amerikai egészségügy meg annyira tropa, hogy csak magánúton lehetne megoldani a gyógyíttatását. Ez persze rengetegbe kerül, a fickó tehát elmegy legközelebbi rokonához, Dannyhez (Jake Gyllenhaal). A fogadott tesó épp bankrablásra készül, így kapóra jön neki a kiváló sofőr Will, akit bele is rángat a nagy melóba.

Az őrület akkor szabadul el, amikor a fivérek egy mentőkocsiban találják magukat, a hordágyon egy sérült zsaruval és az őt épp megmenteni igyekvő mentőtiszttel, Cam Thompsonnal (Eiza Gonzalez). A feladat adott: valahogy le kellene lépni Los Angeles rendfenntartói elől, akik azonban vérszemet kaptak: mindenáron meg akarják menteni sérült társukat és elkapni a rosszfiúkat, még akkor is, ha a metropolisz összes kocsiját és helikopterét be kell vetniük a cél érdekében.

Fotó: UIP–Duna Film Eiza Gonzalez a Rohammentő című filmben

Michael Bay most nagyon kitett magáért, a Rohammentőnek ugyanis rettenetesen jól áll a rendező megalomániája, aki a raktáron lévő legnagyobb stukkereket adta a színészek kezébe, összetört jó pár járművet, és vért izzadt azért, hogy a 40 milliós büdzséből valami maradandót hozzon össze. Igaz, olyan nagyon sok robbanás ezúttal nincs, de ha ilyen filmek mennének a moziban, állandóan ott hasalnánk a hetedik sor közepén.

Már a kezdés, a bankrablás ügyesen megidézi a Szemtől szemben legjobb pillanatait, és bár a folytatás, az üldözés része sem eredeti ötlet, hiszen egy dán filmen alapszik, és persze a Keanu Reeves-féle Féktelenül is megcsinált valami nagyon hasonlót,

akkora adrenalinbomba az egész, hogy majd elszédültünk a székben az akciókavalkád nézése közben.

Yahya Abdul-Mateen II a felemásra sikerült Mátrix 4 után bizonyítja, hogy nem is annyira csapnivaló színész, és bár Jake Gyllenhaalból kicsit sok lesz a végére, ők ketten nagyszerűen hozzák a folyton veszekedő jófiú–rosszfiú duót. Kiegészülve Eiza Gonzalezzel – akivel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy Bay végre rájött, hogy a szép színésznőket nem csak biodíszletnek lehet használni (bocs, Megan Fox…), a mexikói sztár pedig karrierje legjobbját hozza a rideg mentősnő szerepében. Mondjuk, korábban a From Dusk till Dawnban és az I Care a Lot című Netflix-filmben se volt rossz, ha valaki művelődni szeretne Gonzalez filmjeiből és sorozataiból, de a Rohammentőben néha feltűnően lopja a show-t a színésznő.

Az akciófilmek nagy hibája, hogy egyszerűen képtelenek fenntartani az ember érdeklődését a legutolsó percekig. Túl sok lesz az állandó rohanásból, a fegyverpufogtatásból, és annyi impulzust kap a néző, hogy úgy kifárad, mintha egy edzésen lenne túl. A Rohammentő ebből a szempontból remekül teljesít, hiába 136 perces a produkció, van is benne ennyi tartalom, és picit se lehet elnyújtottnak érezni.

A zsaruk háttérsztorijaiból igaz, visszavehettek volna picit, nem kellett volna a pandúroknak ekkora feneket keríteni, de ettől eltekintve nem lehet túl sok panaszunk Bay új akcióorgiájára.

A Rohammentőn nagyon látszik, hogy a koronavírus-járvány közepén készült, amikor Michael Baynek mindene kivolt már a bezártsággal. Ezért fogta, és kiélte magát ennek a filmnek a forgatásán. Mi, nézők jártunk vele a legjobban, és ha ezen múlik, akkor kérjük, hogy a direktort zárják be egy sötét szobába a következő filmjéig. Ha ez kell neki, hogy piszkosul szórakoztató produkciókat csináljon, ám legyen. (8,5/10)

A Rohammentő április 7-én mutatkozott be idehaza, és azóta is megy a mozikban.