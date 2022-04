Döbbenetesen jó film készült a magyar nőről, aki az izmaival akarja megváltani a világot

A Szelíd úgy indul, mint bármelyik sportfilm. A főszereplője, Edina (Csonka Eszter) épp egy testépítő versenyen vesz részt, amit ha megnyer, akkor indulhat a világbajnokságon. A tét óriási, a sportoló és edzője, Ádám (Turós György) együtt remegnek. Aztán bejelentik: Edina győzött.

Innentől pedig olyan másfél órás pokoljárás veszi kezdetét, amire picit sem voltunk felkészülve, amikor jegyet váltottunk erre a filmre. Persze Csuja Lászlóról a Virágvölgy alapján lehetett tudni, hogy a nem hétköznapi sorsok érdeklik, de Nemes Annával együttműködve ők ketten most megdöbbentően magasra tették a lécet.

A közeljövőben érkező művészfilmeknek pedig fel van adva a lecke. Hogy mi? Artfilm egy színizom testépítőről? Meglepő, de erről van itt szó.

A film azt dolgozza fel dióhéjban, hogy a testépítés mennyire nem pénztárcabarát dolog. Ez már hobbiszinten is elmondható a sportágról, de onnantól kezdve, hogy valaki profinak áll, hatványozottan igazzá válik. Merthogy a legmagasabb szinteken, ahol Edina karaktere is van, tiltott szereket is nyomnak az emberek. Öngerjesztő folyamat ez, amibe belehajszolják az egyre jobb és jobb eredményekre hajtó testépítőket, de ebbe felesleges itt bővebben belemenni. Nem véletlen, hogy a Szelíd sem esik ebbe a hibába.

Maradjunk annyiban, hogy iszonyú drága a testépítés, világverseny előtt 1 millió forintot alsó hangon el kell tapsolni a különféle szurikra, bogyókra. Emellett a diéta, a minőségi táplálkozás is pénzbe kerül, és még el is kell menni a terembe edzeni. Az izom ugyanis nem pattan fel ránk magától.

Edina és a párja, a korábban testépítő-világbajnok Ádám elszontyolodva veszik tudomásul, hogy nincs szponzoruk. Mert a pénzeszsákok inkább a sokkal nőiesebb és felkapott bikinifitnesz kompetítorokba tolják a zöldhasút. A film főszereplői tehát kénytelenek belátni, hogy alternatív megoldás után kell, hogy nézzenek.

Ádám elmegy, hogy melegbárban táncoljon, oda mindig elkélnek az izomcsávók, de rájön, hogy az önbecsülése ezt nem bírja, és egyszerűen képtelen férfiak előtt vonaglani. Edina viszont meglátja a lehetőséget az eszkortozásban, és bele is veti magát. Fura fickókkal találkozik félsötét motelszobákban és az erdő közepén, hogy a kuncsaftok mindenféle perverz vágyát beteljesítse... amolyan mindent a szemnek, semmit a kéznek alapon.

Ez az a pont, ahol a Szelíd szürreálissá válik, és lázálomba megy át. A főhősnő ugyanis elkezdi megkérdőjelezni az új élmények hatására: vajon tényleg annyiból áll ő, hogy izmot épít, és pózol a színpadon? Vagy valahol vár rá a lelki társa, aki nem olyan abuzív, mint az edzője?

A magyar–német koprodukcióban a háttérben végig jelen van a testépítés témája, mégsem ezen van a legfőbb hangsúly, hanem inkább azon, hogy mit okoz a lélekben, hogy egy nő iszonyúan izmossá gyúrja magát. Csonka Eszter nélkül a Szelíd kicsit sem működött volna, de ugyanez Turós Györgyről is elmondható. Látszik rajtuk, hogy világéletükben ebben éltek, így hiába amatőr színészekről van szó, ennek köszönhetően életszagú a dráma.

Már amikor nem azt nézzük, hogy Edina izmos lábai által közrefogva egy férfi önkívületi állapotban maszturbál. Ha szürrealizmusról van szó, a Szelíd nem fogja vissza magát, és szügyig gázol a nem túl hétköznapi perverziókban, csoda, hogy nem kapott 18+ karikát a film.

A Szelídben meglepően kemény jelenetek vannak. Nemcsak az erotikus dolgokra gondolunk itt, hanem annak az ábrázolására, hogy egy sportoló mennyire a céljának veti alá magát, feláldozva tizen-huszon éveket egy másodperc dicsőségért, és azért, hogy

később roncsként tengődve, de büszkén mondhassa el: egyszer valamiben én voltam a legjobb.

A legérdekesebb ebben a filmben, hogy a játékidő nagy részében úgy érezzük, hogy kívülállók vagyunk, akiket nem igazán von be a Szelíd. Aztán az utolsó 20 percben jön egy csavar, és egy pofonnal felérő felismerés arról, hogy mégiscsak a bőrünk alá kúszott be Edina sztorija, akiért elkezdünk iszonyúan izgulni. Az írók ebből a szempontból kegyetlenek is, mert feloldozást nem adnak nekünk, ezzel biztossá téve, hogy napok múlva is el-elmorfondírozunk még majd ezen a filmen. (7,5/10)

A Szelíd premierje a rangos Sundance Filmfesztiválon volt, ahol magyar film korábban még sosem került a versenyprogramba. A produkciót eredetileg februárban mutatták volna be, ám a hazai debütálás hónapokat csúszott.

A film április 7-e óta látható a mozikban, jelenleg is műsoron van.