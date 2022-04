Összeszedtük az elmúlt évek öt legjobb magyar sorozatát

Április 1-jén az első két részével mutatkozott be A besúgó (The Informant) című új magyar sorozat az HBO Maxon. A történet 1985-be kalauzol, amikor egy Geri (Váradi Gergely) nevű srác elindul Budapestre, hogy egy fővárosi egyetemen tanuljon. Az állambiztonságiak már a vonaton nyakon csípik a főszereplőt, és rákényszerítik, hogy a kommunista hatalom ellen lázadó Száva Zsoltról (Patkós Márton), egykori osztálytársáról kémkedjen.

A besúgó rögtön 61 országban vált elérhetővé egyszerre, ami példa nélküli. Sokak szerint Szentgyörgyi Bálint alkotása egyike a legjobb valaha gyártott magyar sorozatoknak.

Simán el is képzelhető, hogy valaki az HBO Max újdonságának köszönhetően kap hozzá kedvet, hogy magyar televíziós produkciókat nézzen.

Nekik gyűjtöttünk most össze öt olyan magyar szériát az elmúlt pár évből, amelyek remek szórakozást nyújtottak, és emiatt nem érdemes kihagyni őket.

Aranyélet

Kicsit sem véletlen, hogy a mai napig úgy szokás emlegetni az Aranyéletet, mint a modern magyar sorozatgyártás ékköve. Az HBO produkciója a finn Helppo elämä adaptációja, amelyben a Miklósi család áll a középpontban: Attila (Thuróczy Szabolcs) és neje, Janka (Ónodi Eszter) azok a fajta emberek, akik nem esnek kétségbe, ha be kell sározniuk egy kicsit a kezüket. Ebben hasonlít rájuk fiuk, a gengszterlét felé ugyancsak kacsintgató Márk (Olasz Renátó), illetve a szendének tűnő, de aztán nagy meglepetéseket okozó Mira (Döbrösi Laura) is. Az Aranyélet úgy mesélt a három évada alatt a magyar mutyivalóságról, ahogy szinte semelyik másik hazai produkció nem mert korábban. Csak hab volt a tortán, hogy a csavaros sztori és az igényes megvalósítás mellé olyan remek mellékszereplőknek is örülhettünk, mint Farkas Franciska Oszija, vagy a mindig zseniális Anger Zsolt által játszott Hollós Endre.

Egynyári kaland

A Duna tinisorozata rázósan indult, hiszen az első évad rettenetesen vázlatos volt, szinte egymásra dobált életképeket láthatott a közönség. Sokaknak mondjuk ez is elég volt, hiszen a Balaton a mai napig népszerű helyszín a nyaralásra – a frissen érettségizett főszereplőkkel pedig emiatt könnyen lehetett azonosulni. A második szezontól kezdve sokat alakult az Egynyári kaland, Zomborácz Virág érkezésével épkézláb forgatókönyvnek, jobban kidolgozott karaktereknek örülhettünk. Igaz, a későbbiekben, amikor a cselekmény már főképp Budapesten játszódott, a produkció nyomokban emlékeztetett arra, hogy milyennek indult. A komorabb, urbánus hangvételnek azért így is megvoltak a maga rajongói. Az Egynyári kaland sok fiatal tehetségnek volt ugródeszka, többek között Vecsei H. Miklósnak, Schmidt Sárának, Dobos Evelinnek, Döbrösi Laurának és Walters Lilinek is, akik nélkül sokkal szegényebb lenne a magyar szórakoztatóipar.

Mellékhatás

Az RTL Klub az elmúlt néhány évben elkezdett látványosan felzárkózni az HBO-hoz, már ami a saját gyártású heti drámasorozatokat illeti. Az Alvilághoz nem volt túl kegyes a nézőközönség, és a Balsai Móni főszereplésével készült, egyébként remek produkció egy évadnál többet nem ért meg. A Mellékhatás esetében más volt a helyzet, amellyel sikerült betalálnia sokaknál a kertévének. A széria egy könyörtelen nagyvállalkozóról, a Nagy Zsolt által játszott Ludmann Zsoltról szól, aki feleségével, a Tenki Réka-féle Katával gyereket szeretne. A nő azonban meddő. Erre keresnek megoldást a sokadik klinikán, ahol dr. Széphelyi Zoltán (Adorjáni Bálint) egy új hormonkoktéllal kísérletezik. Az orvos műhibát követ el, ez indítja be a történések láncolatát, amelybe belekeveredik a férfi neje (Borbély Alexandra), és annak unokahúga, a folyton dühös felszolgáló, Anna (Sztarenki Dóra). Az RTL Klub sorozata, melynek már úton a második évada, előveszi a béranyaság kérdését, amely Magyarországon is tiltott eljárás – szóval aki az első 10 részre benevez, igazi érzelmi hullámvasútra és egy csomó moralizálásra számíthat, de kicsit sem fogja megbánni a végére.

A mi kis falunk

A magyar csatornák egy időben valamiért úgy kerülték a drámákat, mint ördög a szentelt vizet, és úgy vélték valószínűleg, hogy ha a humorosabb műfajban próbálkoznak, akkor kisebb eséllyel nyúlnak mellé. Elvégre nevetgélni mindenki szeret. Ehhez képest buktak Bödörék a TV2-n, a Jófiúk is jó nagy luftot rúgott az RTL-en, és a sort lehetne még bőven folytatni. Ha valaki tényleg vicces magyar sorozatot keres, akkor jár a legjobban, ha A mi kis falunkra szavaz, amit sokan azért kerülnek a mai napig, mert állítólag gúnyt űz a vidékiekből. Holott ez picit sem igaz rá. A sorozat nevet az emberi hülyeségen, de a karakterek lehetnének akár budapestiek is. Itt a lényeg azon van, hogy nagyon taplók: kezdve a közmunkásokkal (Kerekes József, Molnár Áron és Debreczeny Csaba alakításában), a korrupcióra mindig hajlamos polgármesteren (Csuja Imre) keresztül a rettenetesen házsártos Erikáig (Lovas Rozi) és a balfék rendőr Stokiig (Szabó Győző). A szereplőgárda sokszínű, élményszámba megy a Ripli Zsuzsa által játszott Dorka és helyi pap (Schmied Zoltán) romantikázása, és szerencsére a későbbi évadokban is jönnek még érdekes arcok az apró településre, így a színvonalra a későbbi évadokra sem lehet panasz. A poénokra meg főleg nem.

Toldi

A felsoroltak közül talán a Toldit látták a legkevesebben, pedig Jankovics Marcell igazi mesterművet adott ki a kezei közül utolsó animációs sorozatával. Az Arany János elbeszélő költeményét feldolgozó produkció bár épít jócskán az egykori klasszikus rajzfilmekre, az alkotó belecsempészett némi modernizmust: néha még a Dragon Ball vizuális megoldásait is megidézi Jankovics 12 részből álló alkotása. Nagy húzás az is, hogy a képsorokon szellemként fel-felbukkan Arany János figurája. Széles Tamás, a narrátor pedig nemcsak a főszereplő, hanem az összes karakter hangját adta egy személyben a sorozatban. Életünkben nem gondoltuk volna, hogy Toldi Miklós egyszer a magyar ugar Luke Skywalkereként bukkan fel a tévéképernyőn – pont ezért érdemes megnézni ezt a rejtett kincset.