Még csak két rész jött ki, de máris imádjuk ezt az új cowboyos sorozatot

Ha azt mondjuk, hogy tősgyökeres westernsorozatokból nincs manapság túlkínálat, akkor nagyon finoman fogalmazunk. Azok, akiknek nem jön be a Yellowstone és annak spin-offja, az 1883, elég nehéz helyzetben vannak, mert az új Walker még csak bűnös élvezetnek is erőtlen, a Westworld meg már jócskán elkanyarodott ettől az iránytól. Szóval nem könnyű a helyzet, tényleg.

Épp ezért vártuk nagyon az Amazon új sorozatát, az Outer Range-et, mely magyarul Odakinn címre hallgat, és az első két epizódjával április 15-én érkezett meg a Prime-ra. A történet egy mai cowboyról, Royal Abbottról szól (Josh Brolin), aki wyomingi farmját igyekszik egyben tartani. A fickónak nincs könnyű dolga, mert a fiaival is komoly gondok vannak, ősellensége és szomszédja, Wayne (Will Patton) pedig 600 hektárnyi részt csaklizna el a földjéből.

Ha mindez nem lenne elég, Royal egy napon valami természetfelettit talál a birtokán, egy misztikus fekete lyukat a földben, ami ki tudja, hova vezet.

Az Outer Range még úgy is földhözragadt cowboyos sorozat, hogy a misztikum komoly szerepet játszik benne. Ha be akarnánk egyetlen zsánerbe erőszakolni, akkor azt kellene mondjuk, valójában western-sci-fi. Azért nem tesszük ezt, mert az eddigi kétórás játékidő többsége 5-10 percet foglalkozik ezzel mindössze, az Amazon újdonsága legfőképpen családi dráma.

Josh Brolin, miután olyan figurákat játszott el a moziban, mint az őrült titánként emlegetett Thanos a Bosszúállók-filmekben, illetve az időutazó Kábel a Deadpool 2-ben, most egy sokkal visszafogottabb figura bőrébe bújik. Royal az a fajta kemény legény, aki kilép a szakadék szélére, lenéz az aljára, köp egyet, megvonja a vállát, és megy a dolgára. Neki ennél van komolyabb gondja.

Az Abbott família, ahogy az elején írtuk, tényleg problémás: Royal egyik fia, Perry (Tom Pelphrey) azzal küszködik, hogy a neje szőrén-szálán eltűnt, így egyedül kénytelen nevelgetni kislányát. A cowboy másik gyereke, Rhett (Lewis Pullman) pedig alkoholista, és a rodeó sem megy már neki úgy, mint fénykorában. A tesók egymással és apjukkal is sűrűn összekülönböznek, amikor meg nem egymás idegeire mennek, akkor a szomszéd család férfi tagjait verik péppé.

Az Amazon sorozata a tempóját tekintve lassan csordogál, de ez nagyon jól áll az Outer Range-nek. Így nekünk, nézőknek van időnk egy kicsit az amerikai tájban gyönyörködni, elképzelni, milyen lehet oldschool farmerként éldegélni. Aztán ahogy Royal is kénytelen a fejét kihúzni a homokból, úgy minket is egyre jobban gyötör a kérdés: vajon mi az a titokzatos lyuk a ranchen? Űrlények? Időutazás? A második részre némi fogalmunk lesz erről,

szerencsére ez nem a Lost, ahol a felvetett izgalmas kérdésekre négy-öt évad múlva kapunk választ. Még csak az hiányozna.

Az összképnek jót tesz az is az Outer Range-ben, hogy egy kívülálló a pilotban beteszi a lábát az Abbott-farmra, mégpedig az Imogen Poots által játszott szende Autumn. A fiatal szőkeség amilyen aranyos és kíváncsiskodó, annyira benne van a karakterében, hogy ha meglátja a féreglyukat, elkattan valami a fejében, és azonnal szektát indít, hogy felperzselje a világot. Közte és Josh Brolin karaktere között van a második epizódban egy olyan parázs párbeszéd, aminek a láttán elégedetten csettintettünk. Az Amazon sorozatának írása iszonyú minőségi, és a szereplőgárda nagyon egyben van.

A szériát már most sok helyen úgy emlegetik, mint a Yellowstone találkozása a Losttal. Ez valamennyire igaz is, de felhívjuk a figyelmet, hogy az Outer Range inkább családi westerndráma, mint elszállt sci-fi. Még úgy is, hogy vannak benne elszállt fordulatok, megmagyarázhatatlan jelenségek, amiknek láttán a hideg futkos az ember hátán. Mostanában ritkán láttunk olyan erős cliffhangereket, mint amiket az Outer Range készítői a részek végén bedobáltak, le a cowboykalappal előttük, mert alig bírtuk abbahagyni a sorozat nézését. Mindössze azért álltunk le vele, mert most egy hetet várni kell a folytatásra. (7,5/10)

Az Outer Range (Odakinn) magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.