A #MeToo ihlette a Netflix új botránysorozatát

2017-ben alapjaiban rengett meg Hollywood eszményképe, amikor az egyik híres amerikai filmproducerről, Harvey Weinsteinről kiderült, hogy korábban éveken keresztül nőket zaklatott és megerőszakolt, számos esetben az áldozatai színésznők voltak, akiknek az azóta is börtönben ülő férfi szerepeket kínált. Azóta számos művész és előadó bukott bele hasonló botrányba, például Kevin Spacey és Louis CK, előbbi férfiakat molesztált, utóbbi kéretlenül maszturbált nők előtt. A #MeToo-mozgalom rántotta le mindannyiukról a leplet, az érintett és kihasznált nők és férfiak ugyanis a nyilvánosság elé álltak, nem kis bátorságról tanúbizonyságot téve.

Az elmúlt években ezeknek a botrányoknak köszönhetően egyre több diskurzus indult a szexuális beleegyezéssel vagy éppen a nőket érő munkahelyi zaklatásokkal kapcsolatban. Épp ebből a két témakörből merít a Netflix új sikersorozata, az Egy botrány anatómiája (Anatomy of a Scandal), amely április 15-én mutatkozott be az első évadával, azóta számos országban, többek között Amerikában és Magyarországon is stabilan a legnézettebb sorozat.

Az Egy botrány anatómiája egy befolyásos brit politikusról, James Whitehouse-ról (Rupert Friend) szól, akinek látszólag tökéletes az élete: jóban van a miniszterelnökkel, rengeteget keres, sikeres a munkájában, otthon pedig gyönyörű felesége, Sophie (Sienna Miller) és gyermekei társaságában pihenheti ki magát. Whitehouse-ék hétköznapjai akkor válnak igazán idegtépővé, amikor a férjről az egyik legolvasottabb országos lap lehozza, hogy viszonya volt az egyik beosztottjával.

Ha mindez nem lenne elég, rögtön az elején vesz egy még nagyobb csavart a botrány – és itt most spoilerezni fogunk, aki nem szeretné megtudni, most még becsukhatja a szemét –, hiszen a fiatal parlamenti elemzőnő, Olivia Lytton (Naomi Scott) előáll a farbával, és közli a világgal: megerőszakolta őt a miniszter.

Innentől fordulatos dráma veszi kezdetét, a középpontjában Jamesszel, Sophie-val és Oliviával, és talán senki nem fog meglepődni azon, hogy van ott még titok, ahonnan a fentiek jöttek. A főszereplő házaspárból Rupert Friend és Sienna Miller abszolút kihozza a maximumot, előbbi az egyre meggyötörtebb politikust, míg utóbbi a végsőkig kitartó, de nagyon szomorú feleséget játssza. Rajtuk kívül kulcsszerep jut Kate Woodcroftnak (Michelle Dockery), a könyörtelen ügyésznek is, aki mindenáron nyakon akarja csípni a feltételezett erőszaktevőt.

Szinte csodaszámba megy, hogy a karakterekért lehet izgulni, mert a szövegkönyv pocsék, és a szereplők száját folyton olyan mondatok hagyják el, amiket valóságos ember soha az életben ki nem mondana.

Komoly probléma, mert csúnyán kizökkent minket a dolog a műélvezetből. Félreértés ne essék, attól még, hogy az Egy botrány anatómiája egy néha az írók hanyagsága miatt meg-megbotló politikai szappanopera, nagyon is élvezhető, és ha az embert magával ragadja a sztori, akkor nem fog tudni leállni a hatodik rész végéig.

A készítő, David E. Kelley mostanában olyan sorozatokat adott ki a kezei közül, mint a Hatalmas kis hazugságok és a Mr. Mercedes, kicsit meglepő tehát, hogy a szakember pont ebbe a zsánerbe tett kirándulást, ami Shonda Rhimes szakterülete. Mondjuk abból a szempontból érthető, hogy Kelley imádja a regényadaptációkat, és sűrűn nyúl azok feldolgozásaihoz, most éppen Sarah Vaughan történetéhez, amely idehaza Egy botrány természetrajza címmel jelent meg 2018-ban.

Az Egy botrány anatómiája furcsa sorozat, mert amellett, hogy egy nagyon fontos kérdéskörbe, a #MeToo-ba karmol bele, helyenként a trash kategóriát súrolja. Elég a furcsa vizuális és operatőri megoldásokra gondolni: amikor a főszereplőket nagy felismerés éri, akkor úgy dobják hanyatt magukat, mintha a 220-ba nyúltak volna bele.

Mármint szó szerint dobnak egy hátast, érdemes megnézni, én se hinném el, ha nem láttam volna.

Szenzációhajhász megoldás, mégis az ember indítja a következő részt, mert hajtja a kíváncsiság. Úgy összességében a szappanoperás váz, a borzasztó szövegkönyv, a béna fényképezés takarásában mégiscsak egy ütős sorozat rejtőzik. Csak épp elképesztően türelmesnek kell lennünk hozzá nézőként, hogy ez egyértelművé váljon, mert a harmadik részig csak az alapozás megy, némi drámával megspékelve. Onnantól viszont teljes fordulatra vált az érzelmi hullámvasút, és többé-kevésbé élvezni is lehet az utazást egészen a befejezésig, amely újfent elég fejvakarós lett. (6,5/10)

Az Egy botrány anatómiája szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.