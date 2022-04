Tarol a britek új tinisorozata a Netflixen

Megérkezett a rajongók által évek óta várt Heartstopper (magyarul Fülig beléd zúgtam) képregénysorozat filmes változata a Netflixre.

A britek valahogy mindig is jók voltak a tinédzsereknek készült sorozatokban. A kétezres évek elején futott Skins-t sokszor az HBO-s Eufória előfutáraként emlegetik, azóta pedig olyan sikeres sorozatokat jelentettek meg a Netflixen, mint a Szexoktatás és a Derry Girls. Szintén egy sikeres, brit tinisorozatból, a Kívülállókból nőtte ki magát Robert Sheehan is, az Esernyő akadémia sztárja.

Alice Oseman Heartstopper című képregényei először online jelentek meg a Webtoon nevű oldalon. Az írónő később fizikai formában is megjelentette a képregényeket, közben pedig több regényt is kiadott. Osman művei diverz karakterei és a tinédzsereket érintő problémákat feszegető történetei miatt elképesztő sikernek örvendenek a fiatalok között, az internetet hamar elárasztották a rajongói oldalak. Így nem meglepő, hogy a Netflix lecsapott az írónő legsikeresebb sorozatára.

Túl az egyszerű barátságon

A Heartstopper Charlie Spring, egy középiskolás fiú életét és barátait mutatja be. A Netflixes sorozatban Charlie-t Joe Locke alakítja, akit több, mint tízezer fiatal színészből választottak ki. Locke-nak ez az első filmes szerepe. Charlie a sorozat elején összebarátkozik Nick Nelsonnal, akit a Rocketman-ből ismert Kit Connor játszik, és hamar bele is szeret a fiúba. Charlie nyíltan meleg egy fiúiskolában, amiből sok problémája akad, azonban barátai mindenben támogatják.

A sorozatban mindenféle karakter feltűnik. Elle Argent egy transznemű lány, aki Charlie iskolájából végre egy lányiskolában kezdheti az újévet, Tao Xu, Charlie kicsit talán túl védelmező legjobb barátja és Isaac Henderson a társaság legintrovertáltabb tagja. Elle az új iskolájában megismerkedik Tara Jones-al és Darcy Olssonnal, akikről később kiderül, hogy egy párt alkotnak és hamar beilleszkednek a baráti körbe.

A sorozat fő szála azonban Charlie és Nick kapcsolatát követi, ami hamar túl lép egyszerű barátságon. A sorozat remekül mutatja be, hogy egy fiatal fiú miként találja meg önmagát. Nick biszexualitása egyszerűen, mégis nagyszerűen jelenik meg. A sorozat legviccesebb és egyben leginkább átérezhető jelenete, mikor Nick rájön, hogy a Karib-tenger kalózai című filmben nem csak Kiera Knightley, de Orlando Bloom is tetszik neki. Az interneten sokan megjegyezték, hogy biszexuálisként ugyan ezen mentek át a Karib-tenger nézése közben.

Szülőknek tanulságos

Képi világ szempontjából is kiemelkedő a produkció. Természetesen benne van a nagyon „brites” hangulat, de a készítők nem féltek felhasználni a képregények stílusát sem. Osman illusztrációi többször is megjelennek és a montázsokat pedig gyakran képregényes, több paneles stílusban készítették el. Vannak jelenetek, amik egy az egyben az eredeti képregényekből lettek átemelve, ezzel is kedvezve a rajongóknak.

Az LMBTQ+ filmek és sorozatok sokszor túl sötétek és csak a közösség problémáival foglalkoznak. Azonban a Heartstopper egy reális, de mégis pozitív képet fest a fiatalokról és bár Charlie-t többször is bántják mássága miatt, a sorozat talán az egyik legszívmelengetőbb a témában.

Külön kiemelendő a fiatal színészek munkája, akik szinte mindannyian kezdők. Olyan természetességgel játszanak, hogy az ember tényleg úgy érzi rájuk lettek szabva a karakterek. Hatalmas meglepetés volt a rajongók számára, hogy Nick anyukáját az Oscar-díjas Olivia Colman alakítja.

A sorozat, bár tinikről szól tiniknek, felnőttek számára is érdekes lehet. Sok szülő számolt be arról, hogy a sorozat hatására ő nyitottabb lett a gyerekeivel a produkcióban felmerülő kérdések kapcsán.

(Borítókép: Jelenet a Fülig beléd zúgtam című sorozatból. Fotó: Netflix)