Ördögi kisbabával riogat az HBO Max legviccesebb horrorsorozata

A szemérmetlen fekete humor rajongóinak a brit tévésorozatok mindig jó szórakozást nyújtottak: ott volt a The Fleabag, a The Inbetweeners vagy éppen a Detectorists, hogy néhány, idehaza nem annyira felkapott címet emlegessünk. Ezeknek a produkcióknak a java nem hangosan röhögős volt, inkább csak jókat mosolygott az ember rajtuk. Képzeletbeli „best of” listánkhoz most csatlakozott A baba is, amely az HBO Maxon vált elérhetővé, és egy elég morbid sztorit mesél el.

A baba első negyedórája a kötelező köröket futja, ezzel pedig sokakat lelombozhat: a 38 éves Natashával (Michelle de Swarte) ismerkedünk meg, akinek nagyon elege van már belőle, hogy minden barátnője anyuka vagy éppen várandós. A sorozat főhősét halálra idegesíti, hogy csak iszogatna és cseverészne a többiekkel, de folyton a gyereknevelésre terelődik a téma. Épp ezért Natasha fogja magát, kivesz egy kis szabadságot, és úgy dönt, elvonul a világtól.

Az ötlet nem sül el jól, a nőnek szó szerint az ölébe pottyan egy kisbaba. Ez már önmagában is furcsán hat, a készítők azonban itt nem állnak meg: az apróságról kiderül, hogy valószínűleg az ördög szállta meg. Ennek megfelelően úgy hullanak körülötte a neki nem szimpatikus emberek, hogy öröm nézni.

Csak az első részben halálra zúz két rendőrt egy hatalmas szikla, egy nő a gyerektől való rettegésében öngyilkos lesz, de más brutális és véres fordulatok is várják a nézőket. A baba, amelynek az első három részét néztük meg, azért vicces, mert egy aranyos kisfiút tesz meg főgonosznak.

Ezzel, mármint a kicsi cukiságával pedig óriási kontrasztban áll, hogy milyen baleseteket okoz a kisördög.

Szerencsére az írók megmaradtak a realitás talaján, már attól eltekintve, hogy egy démoni kisbabáról csináltak sorozatot. A kisgyerek mindig közvetve okozza mások vesztét, egy ponton pedig még azon is elgondolkodunk: lehet, hogy igazából a Michelle de Swarte által játszott Natasha őrült meg…

A kissé lagymatag első rész után a második végére kezd úgy igazán beindulni a cselekmény, amikor Natasha a kocsija hátsó ülésén talál egy őrült nőt, aki arra biztatja hősünket, hogy itt az ideje kinyírni ezt a gonosz apróságot.

Az HBO új dramedyje picit sem píszÍ, fröcsög benne a vér, megy az üvöltözés, kétségbeesett halálhörgésből sincs hiány, míg a háttérben a baba jókat vihorászik, és a saját ujját szopogatja.

Az biztos, hogy még az HBO-nak is kevés ennyire morbid sorozata van, pedig náluk fut a Barry és Az erényes Gemstone-ék is. A brit történetmesélési stílus mindenesetre ide nagyon kell, Michelle de Swarte pedig szépen elviszi a hátán a show-t. Egyedül abban nem vagyunk biztosak, hogy tényleg 8 részre kellett ezt nyújtani, mint a rétestésztát? Lehet, hogy egy másfél órás tévéfilm nagyobbat ütött volna.

A zenék hátborzongatók, az a néhány jump-scare, amit a készítők bedobálnak, tényleg megugrasztják az embert. Csak hab a tortán, hogy gondolatkísérletnek sem rossz ez a sorozat, hiszen a 25 perces epizódok alatt el lehet morfondírozni azon, hogy mi személy szerint mit tennénk, ha egy ilyen mini-Hitler a nyakunkon ragadna.

Nem mernénk azt mondani, hogy A baba lesz a következő Rosemary gyermeke vagy az új Az ördögűző. De tulajdonképpen ez a sorozat nem is tűz ki magának hasonló célt. Inkább csak egy laza „guilty pleasure” szériáról van szó, amely elé jólesik leülni egy fárasztó munkanap után, és mosolyogni azon, hogy a szülőség tényleg pokoli tud lenni – főleg, ha a kis sátánkát nevelgetjük a nappalinkban. (7/10)

A baba szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon, cikkünk a sorozat első három epizódja alapján készült.