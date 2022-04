Ha nem ez minden idők legjobb sci-fi-sorozata, akkor melyik?

A sci-fi sok mindent megenged: az időutazástól kezdve az űrlényekig, de még a high-tech kütyükkel felvértezett szuperhősök is simán beférnek a nagy, közös kalapba. Pont a zsáner nyitottsága miatt hathatott sokként a tévénézőknek, amikor az Apple februárban bemutatta a meglepően földhözragadt, Különválás (Severance) című új, 9 részes science-fiction sorozatot, mely első ránézésre egy ötletes munkahelyi drámának tűnik, pedig sokkal, de sokkal több annál.

A koronavírus-járvány alatt sokan home office-ra álltak át, így az elmúlt két évben milliók tapasztalták meg a saját bőrükön, hogy milyen az, amikor a munka és a magánélet összemosódik. Nos, nem a legjobb. De mi van akkor, ha a másik véglettel van valakinek dolga?

A Különválás ezt a kérdést vizsgálja, a kiindulópontja, hogy létezik egy Lumon Industries nevű cég, ahol az alkalmazottak egy fura kitételnek is eleget tesznek, amikor aláírják a munkaszerződésüket: engedik, hogy beültessenek egy chipet a fejükbe, amely szétválasztja a tudatukat. Lesz egy felük, aki reggeltől délutánig, 8 órán keresztül húzza az igát, majd ahogy kilépnek az épületből, mindent elfelejtenek, ami odabenn történik. Ez persze visszafelé is igaz, az irodában semmire nem emlékeznek a kinti életükből sem.

A főszerepben azt az Adam Scottot láthatjuk, aki korábban a Party Down és a The Good Place című szitkomokban remekül humorizált. A Különválásban viszont megmutatja, hogy érdemes vele komoly hangvételű produkciókban is számolni. Az általa játszott Mark S. legfőképp azért izgalmas, mert a kinti fele személyes tragédiáját próbálja felejteni, ezért vállal munkát a Lumonnál. A benti személyisége pedig egy kis csoport vezetője, aki igyekszik egyben tartani a részlegét.

Mark S-nek nincs könnyű dolga, főleg, amikor egy újonc, bizonyos Helly R. (Britt Lower) a részleghez érkezik. A nővel a kezdetektől komoly problémák vannak, hiszen gyorsan eldönti, hogy neki ez a meló nem tetszik. A felmondás a cégnél persze nem könnyű, iszonyatos titoktartás van, így Helly hiába üvölt, fenyegetőzik azzal, hogy levágja a saját ujjait, és egy ponton öngyilkosságot is megkísérel… képtelen megszabadulni a béklyóból.

Annyit azért elér, hogy a többi dolgozó benti személyiségét csúnyán felhergeli. Kell ehhez egy váratlan fordulat is, de Helly R. mellé nem csupán Mark S., hanem az általunk egyre jobban megismert, és emiatt szerethetővé váló kollégák, a John Turturro által zseniálisan hozott, meleg hősszerelmes Irving B. és a szarkasztikus humorzsák Dilan G. (Zach Cherry) is beszállnak. A cél? Végre a saját szemükkel látni a külvilágot, megnézni, milyen életük van odakinn.

Az irodai lázadáshoz a főnökségnek is lesz egy-két szava: a Patricia Arquette által alakított, diktátori vénával rendelkező Cobel, valamint a szabálykövető Milchick (Tramell Tillman) mindent meg is tesznek, hogy kordában tartsák a Lumont. Igaz, nekik van némi lépéselőnyük, mert az elméjük nincs kettéválasztva – ennek köszönhetően jókora helyzetelőnyük van a dolgozókhoz képest nemcsak kint, hanem bent is.

A Különválás egy, a végletekig klausztrofób sorozat.

Ezt a bezártságérzetet ügyesen támogatja meg a rideg, minimalista, 80-as évekbeli sci-fikre hajazó irodaházi helyszín. A főcím zseniális, a szereplőgárda nagyon egyben van, a fő rejtély, a saját magukat kereső dolgozók sztorija onnantól indul be igazán, hogy a Lumon apró részlege össznépileg lázadni kezd az elnyomó cég ellen. Tulajdonképpen a kapitalizmus kritikájának is felfogható az Apple sorozata, de sokkal több annál. Egy sztori arról, hogy milyen fontosak az emlékeink, és legyen akármilyen pocsék életünk, ha azokat elveszítjük, nem érezzük magunkat teljesnek. A tudatlanság ugyanis sosem lehet boldog, csak sokan szeretik magukat ebben a tévhitben ringatni. Pontosan ezért nem működik az sem, hogy a karakterek kinti verziói önszántukból dugják a homokba a fejüket, és az sem, hogy az irodában csak a munkával vannak elfoglalva a bentiek.

Úgy tűnik, Ben Stiller sokkal jobb sorozatkészítő lett mostanra, mint amilyen színész – hozzá fűződik ugyanis az eddig készült kilenc epizódból hatnak is a rendezése. A Különválásban semmi sallang, üresjárat, felesleges visszatekintés nincsen. Mindennek helye van, patikamérlegen, itt tényleg patikamérlegen lett kimérve a dráma, és bár azt a minket kínzó, alapvető kérdést sem válaszolják meg, hogy vajon mit dolgoznak Mark S-ék odabenn, egy csomó utalással elkezdik a második évadot felvezetni az írók. Jól is teszik, az Apple berendelte már a folytatást, amit tűkön ülve várunk.

Nem csak az aktualitását tekintve egyedülálló a Különválás. Ritka manapság az ennyire igényes sci-fi-sorozat, amin tisztán látszik, hogy az alkotók az első perctől az utolsóig tudták, hogy mit akarnak mondani. Ez a fajta tudatos építkezés sok televíziós produkcióból hiányzik manapság. Az Apple-ön és az HBO-n kívül valahogy a streamingszolgáltatók mintha elfelejtették volna, hogy a mennyiségnél sokkal többet ér a minőség. A Különválás nagyon magasra teszi a lécet, nem csodálkoznánk azon sem, ha valaki ebben a szériában találná meg a legnagyobb kedvencét, valaha. Ben Stillerék alkotását tényleg van miért szeretni, mert tökéletes szórakozást nyújt. (10/10)

A Különválás (Severance) magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.