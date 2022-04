Új évaddal tért vissza az HBO Max legőrültebb vígjátéksorozata

2020 őszén debütált az HBO Max szériája, A légikísérő (The Flight Attendant), mely nem csupán azzal hívta fel magára az emberek figyelmét, hogy egy merész húzással az Agymenőkben felfedezett Kaley Cuocót tette meg főszereplőjének, hanem egészen elképesztő alapvetése miatt is szinte kötelező volt belenézni.

A történet középpontjában a szép, szőke stewardess, Cassie Bowden áll, aki a munkája miatt folyamatosan járja a világot, emellett született hedonista: imádja a piát, és sűrűn váltogatja a szívtiprókat az ágyában. Az egyik, Bangkokra tartó járaton köt rövid ismeretséget hősünk Alex Sokolovval (Michiel Huisman), az ágyakrobatika azonban nem úgy sül el, ahogy azt Cassie tervezi. A légikísérő ugyanis a fickó holtteste mellett ébred egy átmulatott éjszaka után. Ráadásul egyértelmű, hogy Sokolovot meggyilkolták.

Vajon a nő a tettes? Erre a kérdésre maga Cassie se tudja a választ, aki természetesen egész este be volt nyomva. A bajt tetézi, hogy nem elég, hogy a hatóságok a nyomába erednek, még a halott Sokolov is látomások formájában kínozni kezdi Kaley Cuoco karakterét. Az első évad végére aztán minden rejtélyre fény derül, a sorozat főszereplőjét pedig váratlanul felkéri a CIA, hogy segítsen be nekik, mert hasznát tudnák venni egy ennyire talpraesett embernek.

Egy olyan remek ötletre építő sorozat esetében, mint A légikísérő, nehéz megismételni a csodát. Az április 22-én debütált második évad kezdése épp ezért rugaszkodik el szinte teljesen az eddig látottaktól. Ügyes húzás az íróktól, hogy egy évvel későbbre ugrunk, amikor Cassie már teljesen más élethelyzetben van. A nő több ezer mérfölddel odébb költözött eredeti otthonától Los Angelesbe, ahol egy jóképű macsóval randizik, és az alkoholról is leszokott, helyette AA-meetingekre jár, ahol más, ex-függőkkel együtt tartják egymásban a lelket.

Kezdjük azzal, hogy jó érzés látni, hogy Cassie hogy összeszedte magát. Az örömünk viszont nem tart sokáig, kisvártatva ez az egész idilli állapot elkezd rondán szétesni. A sorozat hősnője nem a legjobb választás ugyanis CIA-besúgónak, hiszen kíváncsi és kotnyeles személyisége van – a szerepben egyébként Kaley Cuoco egyenesen lubickol, de erről picit később.

Az őrület rögtön a második évad első részében elszabadul: történik egy merénylet, Cassie-t megint furcsa látomások gyötrik, sőt úgy tűnik, hogy valaki ellopta a személyazonosságát.

Jól megkeverik a lapokat a készítők, és bár az ismerős motívumok közül egy csomó visszaköszön, ez akár egy teljesen új sorozat is lehetne. Szerencsére nem az, és megint az Agymenők egykori Pennyje humorizál a főszerepben, aki ügyesen levetkőzte mostanra az ügyeletes szomszéd-jócsaj szerepkörét. A légikísérő annak ellenére, hogy vígjáték, mégis feszült néznivaló, helyenként thrillerbe hajlik és kémfilmes stílust vesz fel. Igazi műfaji kavalkád, de pont ezért imádjuk, mert a jelenlegi tévés kínálatban nem sok vetélytársa akad, így teljesen egyedi élményt kínál.

A második részre azért picit leülnek a dolgok, és túl sokat időzik a produkció az Anonim Alkoholisták-szálon, de értjük persze – nem mehet mindig az akció, a rohanás, és a robbantgatás. Cassie számára fontos mérföldkő, hogy nem iszik éppen, kíváncsian várjuk, hogy meddig tudja majd tartani magát a fogadalmához a nő. Tippre amúgy nem sokáig.

A légikísérőben a hallucinálós jelenetek még mindig élményszámba mennek, ahol Cassie ezúttal bulizós önmagával, kiégett, jövőbeli verziójával, és tinédzser személyiségével vitatkozik folyton. Nem tudjuk, mit szednek az írók, de Sokolov jelenései az első szezonban is jó adag bizarrsággal töltötték meg a látottakat, és ezúttal is így van ez.

A jól bevált elemeket tehát megtartották a készítők, Cassie-t új élethelyzetbe rakták, és a karakteren is változtattak valamennyit. Ezeknek és Kaley Cuoco lelkes alakításának köszönhetően pedig megtörtént, amire nem nagyon számítottunk: A légikísérő megőrizte frissességét, és még mindig az egyik legszórakoztatóbb vígjátéksorozat a tévében. Darálni kimerítő, főleg mivel az HBO Max szériája továbbra is száztíz százalékon pörög. De az is biztos, hogy könnyű annyit mosolyogni rajta, hogy megfájdul az ember arca tőle... mondjuk ezért hálásak vagyunk, nem mérgesek. (7.5/10)

A légikísérő magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.