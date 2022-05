Hollywood féltve őrzött titkairól rántja le a leplet ez az új sorozat

Ha a legismertebb filmes magazinok örökös ranglistáit elkezdjük böngészni, kevés olyat találunk, ahol A keresztapa a top 3-nál rosszabb pozícióban lenne. Az 1972-ben bemutatott produkció komoly hatással volt a szórakoztatóiparra, a gengszterfilmek azóta is erősen támaszkodnak Francis Ford Coppola három Oscar-díjjal jutalmazott alkotására.

De honnan indult el ez az egész? Miképp forgatták le a mozitörténelem talán legnagyobb klasszikusát? Valószínűleg csak a szakbarbárok vannak tisztában a háttérsztorival, épp ezért dönthettek úgy a Paramountnál, hogy mi lenne, ha A keresztapa elkészítéséről összeraknának egy 10 részes sorozatot. Így született meg a The Offer című minisorozat, melynek az első három része közel sem hibátlan, de a helyenként tapasztalható vontatottsága ellenére szenvtelenül, vagányan és kacskaringósan mesél Hollywood hőskoráról.

Fotó: Paramount+

A The Offer középpontjában egy Al Ruddy (Miles Telles) nevű fiatal fickó áll, aki programozóként dolgozik, ám semmi izgalmat nem talál már hivatásában, ezért váltana. Egy görbe este, némi alkohol, pár csinos nő, és a főszereplő ügyes beszélőkéje kellenek ahhoz, hogy kisvártatva a Paramountnál találja magát, ahol producerként kezd dolgozni. Egy rövid flashbacken keresztül a sorozat másik szálán megismerkedünk Mario Puzóval, íróval, aki megbukik új könyvével, ám némi noszogatásra elkezd összerakni egy sztorit arról a világról, amit jól ismer: mégpedig a maffiáéról.

Puzo igazi bestsellert szabadít rá a világra, jobban viszik az olvasók, mint a Bibliát, A keresztapából azonban a Paramount vonakodva kezd el filmet fejleszteni. Kis híján egy rivális stúdiónak el is adják a sztori jogait, majd úgy döntenek, inkább vállalják a nézők érdektelenségének kockázatát. Csavar is van a dologban, Al Ruddyra azért bízzák a produceri feladatokat, mert a férfi a legjobb esélyük arra, hogy a lehető legkisebb büdzséből sajtoljanak ki egy esetleges kasszasikert.

Arra senki sem számít, hogy az olasz–amerikai érdekvédőket és a helyi maffiát egy személyben magára haragítja a stáb. Már amennyiben az valaha összeáll, hiszen először meg kellene szerezni a rendezésre Coppolát, na és Ruddynak azt az őrült ötletét is végig kell vinnie, hogy a regény íróját, Mario Puzót leszerződtesse a forgatókönyvön dolgozni. Elvégre ki ismerné jobban ezt a sztorit, mint az eredeti alkotó?

Fotó: Paramount +

Intrikából nincs hiány a The Offerben, láthatjuk, hogy micsoda káosz lehet Hollywoodban dolgozni. Coppola és Puzo folyton összetűznek egymással, a fiatal Al Pacino (Anthony Ippolito) is vonakodik elvállalni Michael szerepét A keresztapában. Ráadásul ott vannak még az előbb említett valódi bűnözők, akik szerint a film istenkáromlás, Puzo egy áruló, hogy kiteregeti a dolgaikat,

így valós veszély, hogy valamelyik alkotót vagy sztárt orvul lepuffantják New York egyik random sikátorában.

A Paramount+ sorozata sajnos elég túlnyújtott, egyórás részek helyett jobban állna neki a 40 perces játékidő, ráadásul teli van fárasztó dialógusokkal, különféle executive-ok, oligarchák és öltönyösök között, amelyeket simán ki lehetett volna hagyni. Amikor azonban a lényeggel, vagyis A keresztapa forgatásával foglalkozik a sztori, hiába tömény és nyilván erősen kiszínezett a tálalás, mégis szórakoztató a végeredmény. Kell ehhez az is, hogy Miles Teller brillírozzon a zöldfülű, de elszánt producer szerepében, na és persze, hogy ott legyen mellette az asszisztense, Bettye (Juno Temple). Ezt a két karaktert úgy összerakták, hogy őket látván elszállna minden kétségünk még akkor is, ha nem tudnánk, hogy végül a gengszterfilmet sikerült összerakni. Nemtől függetlenül tökös emberekről van szó.

A fényképezés szemet gyönyörködtető, a kosztümök, a zenék rengeteget hozzáadnak ahhoz, hogy időutazásnak éljük meg a The Offert. A sorozat szkriptjével már nagyobb gondok vannak azonban, ahogy fentebb írtuk, csapongó, teli van felesleges jelenetekkel, amiket maximum időhúzásnak rakhattak bele.

Mindez sokat ront az összképen, ám filmrajongóként így is izgalmas betekinteni egy kicsit Hollywood történelmének eltitkolt kulisszái mögé.

Megvannak a kétségeink azzal kapcsolatban, hogy 10 részig kitart-e ez a sztori, de úgy érezzük, tartogat még puskaport a The Offer. Főleg azért, mert Marlon Brando karaktere csak a negyedik epizódban kerül képbe, a forgatás lényegi része pedig olyan messze van még, mint Makó Jeruzsálemtől. Biceg néha, de insidersorozatból manapság olyan keveset kapunk, hogy a The Offert minden hibája és helyenkénti vontatottsága miatt is hiánypótlónak tartjuk. Filmfanatikusoknak és A keresztapa rajongóinak pedig egyenesen kötelező néznivaló. (6,5/10)