Az agymosottak szigetére kalauzol a Netflix új sorozata

Május 6-án futott be a Netflixre az Üdvözöl az Éden! (Welcome to Eden) első évada, épp azon a napon, amikor az Amazon hasonló tematikára épülő, Wilds című sorozata is visszatért a képernyőkre. Hogy mi a közös a produkciókban? Elég sok, hiszen mindkettőben vonzó fiatalok kerülnek egy látszólag lakatlan szigetre, ahol egy furcsa társaság megfigyeli őket.

Jó, az Üdvözöl az Éden! esetében nem repülőkatasztrófáról van szó, a 8 részes spanyol szériában az áldozatok maguktól mennek a kelepcébe. A főszereplő egy Zoa nevű lány (Amaia Aberasturi), akinek otthon elég sok baja van, nemcsak húgával, Gabyval (Berta Castane) különböznek össze folyton, de a szülei házassága is romokban: az apja fiatal lányokkal hempereg folyton, az anyja meg drogfüggő. Így, amikor meghívást kap egy hatalmas buliba, egy új energiaital bemutatójára, nem sokáig gondolkozik, és egy barátnőjét magával rángatva Zoa meg is lép otthonról.

A Netflix szériája némileg a Squid Game-re is emlékeztet, bár ott a résztvevők nagyjából az elejétől tisztában voltak azzal, hogy mire vállalkoznak. Az Üdvözöl az Éden! úgy indul, ahogy a fiataloknak beharangozták: érezzék jól magukat, aztán vigyék az ital hírét kortársaiknak. Igen ám, de a görbe este után nem mindenkit engednek el a szigetről. Zoa mellett az influenszer, DJ és önimádó Africa (Belinda), a folyton szkeptikus Ibón (Diego Garisa), a titokzatos Aldo (Albert Baró) és a balhés Charly (Tomy Aguilera) azok, akik ott ragadnak. Ők ugyanis a kiválasztottak.

Az Üdvözöl az Éden! az elején elég ködösen tálalja a sztorit, mondjuk ehhez az európai misztikus sorozatok esetében már sajna hozzászoktunk. Aztán az események gyorsulnak, és bár rengeteg kérdőjel marad bennünk, egy dolog legalább kitisztul: egy titokzatos szekta szorongatja az öt fiatalt, akikkel közösen valamiféle tökéletes társadalmat akarnak felépíteni. Elég sci-fis a körítés, az egyenruhák, amikbe öltöztetik Zoáékat, a kapszulákról nem is beszélve, ahol a „dharmások” laknak.

A forgatókönyv lendületes, de türelem, az jó adagnyi szükséges ahhoz, hogy valaki úgy igazán bele tudjon feledkezni ebbe a Netflix-sorozatba.

Nagyjából három rész szükséges, hogy picit megismerkedjünk az utópiahajhász csoportosulással, élén a rendkívül fura, ám tiszteletet parancsoló Astriddal (Amaia Salamanca).

Az Üdvözöl az Éden! akár horror is lehetett volna, a főszereplők annyira bután viselkednek benne. Egyetlen ember van köztük, aki realistán áll a szektához, a többiek rögtön elkezdenek a kék egyenruhásokkal romantikázni. Még Africa is, pedig ő influenszerként tényleg csak magával van elfoglalva az ébren töltött ideje 90 százalékában.

Zoáék pont ezért jó célpontjai egyébként a szekta agymosásának, Amaia Aberasturi karaktere konkrétan észre sem veszi, hogy családtagjai ellen programozzák őt, szinte az első perctől kezdve.

Annyi biztos, hogy nem ez a sorozat lesz az új Lost, az európai Squid Game, vagy éppen a mostanában bemutatott Yellowjackets nagy kihívója. Ennek ellenére teljesen tűrhető, és még azt is mondhatjuk, hogy élvezhető sorozatról van szó. Nem sok választ kapunk az évad során, de ahogy jönnek a bizarr fordulatok, az érdeklődésünket is ügyesen felkorbácsolják a készítők. A szereplők faék egyszerűek, de annyira bizarr helyzetben találják magukat, hogy képtelenség nem szorítani értük. Aztán meg dühöngeni, amikor hülyeséget csinálnak.

A Netflix úgy tűnik, igyekszik átvenni a CW szerepét is, és ilyen szappanos, tini sci-fikkel szórakoztatni a népet. Az Üdv az Édenben! egy érdekfeszítő próbálkozás erre, igazi guilty pleasure, amire idehaza is jó sokan rátaláltak, ez a legnézettebb sorozat a cikk írásának pillanatában a streamingszolgáltatón, a napi top10-es lista alapján. Az utolsó fordulatig elég sok vargabetűt ír le a sorozat, de megéri eljutni odáig, az évadzáró után tuti, hogy mindenki abban reménykedik, hogy jelentsék már be a második évadot. (6,5/10)

Az Üdv az Édenben! szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.