Átlagos fickóból lesz akcióhős az Amazon legpörgősebb sorozatában

A sorozatos listámon elég jó ütemben pipálgatom ki az újabb és újabb bepróbált címeket – mégis vannak olyan produkciók, amelyek esetében néha jó pár hónapba, esetleg évbe telik, mire elkezdem őket nézni. Ezek egyike volt a Tom Clancy's Jack Ryan, mely az Amazon saját gyártása, a Prime Videón a cikk írásának pillanatában két évad elérhető belőle magyar felirattal, és még további kettő, illetve egy spin-off úton van.

A Jack Ryant sok helyen emlegetik úgy, mint napjaink legjobb akciósorozata, így abban a szellemben ültem le elé, hogy ha a Strike Back szintjét megüti, akkor nem is jártam olyan nagyon rosszul. Ehhez képest Carlton Cuse és Graham Roland szériája óriási pozitív csalódás lett. Nagyjából úgy lehetne körülírni, mint a Homeland és a 24 szerelemgyerekét, ami így önmagában is elég jó ajánlólevél, ugye.

A történet főhőse Jack Ryan, a John Krasinski által játszott fickó unalmas aktatologatónak tűnik első ránézésre, egy teljesen hétköznapi ürgének. Ryan élete akkor vesz egy jókora fordulatot, amikor új főnököt kap, James Greer (Wendell Pierce) személyében, némi magánakciózást követően pedig kiderül, hogy a CIA pénzügyi elemzője nagy halra bukkanhatott: egy Szulejmán (Ali Suliman) nevű szélsőséges iszlámistára, akiben megvan a potenciál, hogy ő legyen a következő Oszáma bin Láden és valami hasonló csapást mérjen Amerikára, mint a 911.

Innentől egy elég izgalmas, fordulatos és tűzharcokban gazdag versenyfutás veszi kezdetét: a cél, hogy megállítsák az egyre veszélyesebb terroristákat. Ez eddig elég tipikus akciósorozatosan hangzik...

Mi a különleges akkor a Jack Ryanben, ami miatt hasra estünk a sorozat előtt?

Nos, legfőképp John Krasinski karaktere, akiről kiderül, hogy igazából egy sokat látott tengerészgyalogos – és picit sem esik kétségbe, ha némi keménykedésről van szó. Ha mindez nem lenne elég, Jack Ryan igencsak intelligens, szóval a legtöbb helyzetet igyekszik nem izomból, hanem ésszel megoldani. A stílusa visszafogott – a színész a korábban a Ryan bőrébe bújó elődök közül Harrison Ford alakításából inspirálódott –, tényleg egy átlagemberről van szó, aki a kalandjai során néha súlyosan megsérül, lelkileg is, nem csak fizikailag. A hősködés mellett az ürge érthető módon normális életre vágyna, így volt főnöke lányánál, Cathynél (Abbie Cornish) szemtelenül bepróbálkozik.

Ryan persze önmagában mit sem érne, ha nem lenne a környezete is izgalmas, és tartaná vele a tempót. Szerencsére az elviselhetetlen és pökhendi Greer és Ryan, valamint Cathy és Ryan között is elég jó a dinamika. Rögtön az első perctől, így azonnal elhisszük, hogy előbbi esetben zsigeri az utálat, míg utóbbiban izzik a levegő a karakterek között.

Csak a hab a tortán, hogy a főgonoszok is értelmes kidolgozást kapnak a sorozatban, és ők sem csak annyival vannak elintézve, hogy „hát, iszlámista terroristák, és kész”.

A forgatókönyv olyan fordulatos, hogy néha egy epizódon belül is többször elégedetten csettintünk, hogy igen, így kéne ezt csinálni minden hasonló produkciónál, és akkor az ember nem aludna el 60 percen belül a legtöbb akciófilmen. A Jack Ryanre, legalábbis az első évadra érdemes lenne hivatkozási alapként tekinteni, mert annak ellenére, hogy néha túl sok benne az irodai blabla, az átívelő konfliktus magával ragad.

Krasinski helyenként olyan bárgyú, mint a Chuckban Zachary Levi volt, máskor eszes, mint Carrie a Homelandben, aztán egy harmadik jelenetben Jack Bauerként akciózik... a színészt hiába láttuk sokáig hülyéskedni a The Office amerikai változatában, itt aztán belead apait-anyait, hogy levetkőzze magáról Jim karakterét. Sikerült is neki, mi pedig új kedvencre leltünk nem csak az ő személyében, de ebben a sorozatban is. (8/10)

A Tom Clancy's Jack Ryan magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.