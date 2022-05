Ifj. Vitray Tamás döntéseit figyelik a világ legjobb természetfilmesei

Hatalmas a nemzetközi érdeklődés a VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál filmszemléje iránt. A nemzetközi kategóriában a legendás riporter fia, ifj. Vitray Tamás operatőr, biológus, szakíró, a National Geographic magyarországi főszerkesztője is részt vesz a pályaművek elbírálásában Gödöllőn.

Világszerte elismert stúdiók és alkotók legújabb produkciói versenyeznek május 27–29. között a VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon a Gödöllői Királyi Kastélyban. Idén 106 országból mintegy 1374 filmet neveztek. A legnagyobb természetfilm-stúdiók is, mint a Terra Mater Factual Studios, a Marco Polo Film AG vagy az Albatross World Sales, elküldték filmjeiket.

Olyan alkotásokat láthatnunk Gödöllőn, mint a David Attenborough narrálta Miért fontos a biológiai sokféleség című animáció, a világ legveszélyeztetettebb folyóját bemutató Ganga lelke vagy a kihalóban lévő faj megmentésére tett erőfeszítésekről szóló Gonarezhou, az orrszarvú visszatérése.

A hazai alkotások közül a Szupermadarak sorozat újabb darabja, A cinkék titkos élete lélegzetelállító képi bravúrokat vonultat fel. Hihetetlen látványt nyújt Török Zoltán hazai mozikban már nagy sikert aratott, Vadlovak című filmje is.

Egy krimi izgalmát hozza a Közlegények – A kormoránper, amely e madarak kárát és hasznát veti össze.

A fesztivál Third Eye nevű új versenyprogramjában, ahová amatőr filmesek jelentkezhettek, számos általános iskolai osztály is versenybe szállt. Az előválogatást végző zsűritagok jó néhány olyan versenyfilmmel találkoztak, mely szerkesztése és képi világa alapján is messze meghaladja az amatőr kategóriát.

Az ünnepélyes díjátadó gálát május 28-án tartják meg a Gödöllői Királyi Kastélyban.

A Kék Bolygó Alapítvány által meghirdetett és szervezett VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál ingyenesen látogatható rendezvényein a filmek mellett több művészeti ág is képviselteti magát. Trash art kiállítással, színes kulturális programokkal és neves fellépőkkel, gyermekprogramokkal várják a látogatókat, akik idén akár négylábú társaikkal együtt is érkezhetnek a kutyabarát rendezvényre. Az idei fesztivál díszvendége Olaszország lesz, így számos, Itáliát idéző esemény mellett az olasz gasztrokínálattal is megismerkedhetnek a vendégek.