Toronymagasan ez a legjobb új sorozat idén májusban

A mennyiség helyett inkább a minőség a fontos. – Ez is lehetne az Apple TV+ jelmondata. A streamingszolgáltató a közelmúltban több olyan produkciót is kiadott a kezei közül, amelyekre nemcsak a Netflix, de az HBO Max és az Amazon Prime is joggal irigykedhet. Ott volt példának okáért a Különválás, 2022 legjobb új sci-fi-sorozata, de a Tündöklő lányok című krimi és a Samuel L. Jackson főszereplésével készített Ptolemy Grey utolsó napjai című különleges dráma is maradandó élményeket szereztek nekünk.

Május 13-án mutatta be az Apple a The Essex Serpent című misztikus sorozatot, amely Sarah Perry azonos című regényét dolgozza fel. A történet főszereplője, Claire Danes, a Homeland egykori sztárja pedig végre egy olyan nő bőrébe bújik, aki Carrie-hez képest végtelenül kedvelhető. Igaz, Cora Seaborne-nak nincs könnyű élete: rögtön az első epizódban meghal a férje, és bár egy fiatal orvos elkezd legyeskedni körülötte, a béklyóitól megszabadult asszony a romantikázás helyett a misztikumot választja. Vidéken ugyanis egy titokzatos bestia, egy kígyó szedett áldozatot – az önjelölt paleontológusnak nem is kell több, fiával és szolgálónőjével felkerekedik, hogy utánajárjon a rejtélynek.

Azok, akik arra számítanak, hogy ez a széria valami hasonló lesz, mint mondjuk a szörnyvadászos Odaát (Supernatural) volt, brutálisat fognak csalódni. Itt egy sokkal lassabb tempójú, átívelő sztorival rendelkező kosztümös drámáról van szó, és igaz, hogy kerül némi hangsúly arra, hogy mi van, ha maga az ördög ólálkodik a lápos vidéken... A legnagyobb kérdés, hogy Cora képes lesz-e egyedül, öntudatos nőként kitaposni a saját útját a rendkívül maradi 19. század végi brit patriarchális társadalomban.

Claire Danesnek tényleg nagyon jól áll ez a szerep, élményszámba megy, ahogy a tudomány embereként visszafogottan vizsgálódik a sorozat első két órájában. Az ő ellenpólusa a Tom Hiddleston által játszott Will – a helyi lelkész, aki meg van győződve róla, hogy nincs itt semmiféle szörnyeteg. Egyszerűen a néphisztéria eluralkodott a lakosokon, és vissza kell terelni az embereket Isten felé. Ez a szembenállás – tudomány versus hit – már a Lostnak is az egyik legerősebb aspektusa volt anno, így örömmel tölt el minket, hogy újra elővették a témát.

A mellékszereplők közül ismerős arc még a lelkész feleségét alakító Clémence Poésy, de jó viszontlátni rajta kívül a Fear The Walking Dead egyik legerősebb, egykori láncszemét, Frank Dillane-t is, tehetséges sebészként. Itt érdemes hozzátenni, hogy

a produkcióban elég kemény műtős jelenetek vannak – EZÉRT nem ajánlanánk, hogy valaki evés közben lásson neki a tévézésnek. Kivéve, ha nagyon erős gyomra van…

A The Essex Serpent története lassú tempóban csordogál, de az ehhez hasonló sorozatoknak általában jól áll, hogy időt hagynak nekünk a készítők arra, hogy magunkba szívjuk az atmoszférát. Ez utóbbiból nem is kevés akad, a ködös és baljós tájat, a reménytelen falusiak arcát elnézve simán el tudjuk képzelni, hogy valóban egy hatalmas kígyó vadászik itt fiatal lányokra. Az első két részben mondjuk a bestiát konkrétan nem látjuk, ez hozzáad a misztikumhoz, mert ránk van bízva, elhisszük-e, hogy valami, az evolúcióból kimaradt, prehistorikus szörnyeteg úszkál a vizekben.

A két főszereplő, Claire Danes és Tom Hiddleston között felemás a kémia, a Loki sztárja egyelőre kolléganőjéhez képest visszafogottan játszik. Remélhetőleg a későbbiekben Will is kap némi kibontakozási lehetőséget, esetleg háttérsztorit, mert kár lenne, ha egy ennyire tehetséges színész képességeit nem tudnák az alkotók kihasználni.

Az biztos, hogy a The Essex Serpentet az eddig látottak alapján nem tudnánk hatásvadászattal vádolni. Ennyire realista módon megközelített, misztikus sorozatot nem láttunk mostanában. Az Apple nagyon magasra tette a mércét ezzel az újdonságával. Lehet, hogy sokan csak Claire Danes és Tom Hiddleston párosa miatt fognak belenézni, de biztosra vesszük, hogy aki esélyt ad a The Essex Serpentnek, az a nagybetűs hangulat miatt maradni fog az évad végéig.

Hiánypótló témakört feszeget ez az új sorozat, és amennyiben az íróknak sikerül hasonló minőségben végigfejteniük a sztorit, akkor lassan azt mondhatjuk majd, hogy az Apple TV+-nál egyszerűen képtelenek mostanában hibázni. (8,5/10)

A The Essex Serpent magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.