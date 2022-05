Öt titok, amit biztos nem tudott a Top Gun-filmről

Kevés olyan film van, amire azt tudjuk mondani, hogy kortalan, és akár száz év múlva megnézve is ugyanannyira élvezhető lesz, mint amikor legelőször adták a moziban – ám ezek között a Top Gun biztosan ott van, olyan más klasszikusok társaságában, mint a Star Wars, a Vissza a jövőbe, vagy épp az E. T.

Az 1986-ban bemutatott Top Gun egy Pete „Maverick” Mitchell nevű vadászpilótáról szól, aki a profik között is a legprofibb akar lenni a levegőben. Sikerül is elérnie célját, bekerülni a haditengerészet elitiskolájába, a Top Gunba. A forrófejű Maverick itt nem várt szerelemre és könyörtelen vetélytársakra talál, a kétórás játékidő alatt pedig komoly, feldolgozhatatlan veszteségeket szenved el.

Ha valaki a világ legszórakoztatóbb popcorn-akciófilmjét keresi, akkor a Top Gunnal nem nyúlhat mellé, főleg, hogy a héten kerül mozikba a folytatás, Top Gun: Maverick címmel, amit imádnak a külföldi kritikusok: szerintük rég nem került ennyire piszok szórakoztató blockbuster a moziba.

Most összeszedtünk öt titkot az eredeti Top Gunról, felkészülésként a második részre. Olvasgatás közben nem tilos a Danger Zone-t hallgatni, sőt… egyenesen ajánlott.

1. Tom Cruise-t győzködni kellett, hogy írjon alá a filmre

Jerry Bruckheimer, a film producere szerint nem volt könnyű, hogy Tom Cruise-t rávegyék, hogy csatlakozzon a szereplőgárdához. A Top Gun készítőit a fiatal színész az 1983-as, Kockázatos üzlet című vígjátékban nyújtott alakításával vette le a lábukról, amely Amerikában igazi kultuszfilmmé vált. Cruise-nak fenntartásai voltak a produkcióval kapcsolatban, ha találgatnunk kéne, azt mondanánk, hogy a propagandajellegével volt baja, de erre mindjárt kitérünk. Bruckheimerék tehát kreatívra vették a figurát, és elküldték Cruise-t a kaliforniai El Centróba, az ottani légi támaszpontra, itt pedig a Blue Angels, a haditengerészet repülési bemutató százada felültette a színészt egy F–14-esre. Nem tartott sokáig, csörgött a producerek telefonja, Tom Cruise igent mondott a szerepre. Valószínűleg bejött neki a repkedés.

2. A Top Gunt a mai napig propagandafilmként tartják számon, nem véletlenül

Megoszlanak róla a vélemények, hogy eredetileg is katonai reklámnak szánták-e a Top Gunt, de az biztos, hogy miután elkezdett szárnyalni a pénztáraknál, és az emberek özönlöttek a filmre, a haditengerészet kihasználta a sikert. Az 1986-os bemutató után toborzósátrakat raktak a mozik közelébe. A besorolási kedv meg is nőtt a fiatal férfiak körében, az USA haditengerészetének repülési programjába 500 százalékkal többen jelentkeztek, mint addig. Állítólag a Top Gun sztorijába is belenyúlt a haditengerészet, nem engedték, hogy Goose halála egy, a levegőben történt ütközés eredménye legyen – a forgatókönyvírókkal átíratták a tragikus jelenetet.

3. Tom Cruise és Val Kilmer nem jöttek ki a forgatáson

Nemcsak a filmben alakult ki Maverick és Iceman között feszültség, hanem a felvételeken is valami hasonló volt tapasztalható az őket játszó színészek közt. A dologért elsősorban Val Kilmer volt a felelős, aki 2021-es dokumentumfilmjében, a Valban mesélt arról, hogy szándékosan „rosszban” volt Tom Cruise-zal a Top Gun munkálatai során. Val Kilmerről köztudott, hogy akkor is szerepben marad, ha nem forognak épp a kamerák, ennek volt köszönhető, hogy amikor a stábtagok elmentek mondjuk bulizni, akkor Cruise és Kilmer sosem bandáztak együtt. Kilmer saját bevallása szerint jó buli volt klikkesedéssel felkorbácsolni az indulatokat közte és a Mavericket játszó sztár között, ám a mai napig jóbarátként tekint Tom Cruise-ra.

4. Egy újságcikken alapszik a Top Gun ötlete

A repülős film soha nem létezne, ha nem születik meg a California magazin 1983 májusában közölt cikke, Ehud Yonay tollából. A Top Guns – ami eredetileg a film címe is lett volna amúgy –, a San Diegóban található, Miramar légi támaszpont vadászpilótáinak életéről szólt, akik „Fightertown USA”-nak becézték magukat, szóval elég kemény gyerekek – mind a mai napig. Apró szépséghiba viszont, hogy az a trófea, amit Maverick és Iceman is hajszol a filmben, a Top Gun nem egy létező elismerés a haditengerészetben, a képzelet szüleménye.

5. A Top Gun híres szexjelenetét utólag vették fel

Maverick és Charlie híres szexjelenetét, ami sokak szerint elképesztően kilóg a Top Gunból, utóforgatások során tették hozzá a filmhez. Ahhoz, hogy fel tudják venni a snittet, a készítőknek ráadásul trükközniük is kellett, mert a színészek, Tom Cruise és Kelly McGillis már nem teljesen úgy néztek ki, mint a Top Gunban. Ezért kellett a fekete-kék, fátyolos hatás hozzá. Nem csoda, hogy minden idők egyik legkínosabb szexjeleneteként emlegetik a mai napig, de legalább emlékezetes lett, ez is valami. A Top Gunra sok mindent rá lehet fogni, de a középszerűséget biztosan nem.

A Top Gun: Maverick, a 36 éve várt folytatás május 26-án kerül idehaza mozikba, melyben Tom Cruise is visszatér.