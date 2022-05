Ez a sorozat visszaadta a Star Warsba vetett hitünket

A Disney kezdi kapiskálni, hogy mit kellene kezdenie a Star Warsszal? Nagyon úgy tűnik. Az elmúlt pár évben a Kathleen Kennedy által vezetett Lucasfilm olyan borzalmakat izzadott ki magából, mint a Solo – Egy Star Wars-történet és a Star Wars IX. rész – Skywalker kora. Szépen lassan, a visszajelzések tükrében a producer és bagázsa viszont kénytelen volt belátni, hogy talán nem a mozis spin-offokban és a rajongói filmek minőségét is jócskán alulmúló folytatástrilógiákban van a jövő.

Hanem a tévében.

A The Mandalorian is kapott egy csomó hideget és meleget, de valljuk be, az elmúlt évek mozifilmjeihez képest sokkal jobb volt. A második Star Wars-sorozat, a The Book of Boba Fett ehhez képest már elég gyalázatos lett, de úgy tűnik, Kennedyéknek sikerült – legalábbis két rész alapján úgy tűnik – visszatérniük a helyes útra. Igaz, kellett ehhez, hogy a május 27-én a Disney+-on bemutatott Obi-Wan Kenobi közelébe ne igazán engedjék oda a Jon Favreau–Dave Filoni-párost. Deborah Chow és készítőgárdája nem is okoztak csalódást. Egyelőre.

Fotó: Star wars

Az Obi-Wan Kenobi-sorozat tíz évvel A sithek bosszúja után játszódik, azt követően, hogy a címszereplő legyőzte a sötét oldalra tévedt tanítványát, Anakin Skywalkert (Hayden Christensen), és önkéntes száműzetésbe vonult a Tatuinra. A főhőst alakító Ewan McGregort 2005-ben láttuk utoljára eljátszani a bukott jedi mestert – így izgultunk is kissé, hogy vajon a skót színésznek sikerül-e belerázódnia ismét a karakterbe. Egyáltalán milyen lesz egy teljesen más élethelyzetben lévő Obi-Want viszontlátni?

Ne felejtsük el, a Köztársaságnak annyi, a Galaktikus Birodalom terrorizálja éppen a messzi-messzi galaxist. Egy bizonyos Darth Vader és élő szereplős változatban először látható kivégzőosztaga, a félelmetes inkvizítorok vadásszák a még életben lévő jediket. Ez az alapfelállás, Obi-Wan a sivatagos Tatuinon dolgozgat egy vágóhídon, üzletel a jawákkal, és éli megtört hétköznapjait.

Mi egyáltalán az Obi-Wan Kenobi létjogosultsága?

Nos, az új trilógia láttán felértékelődtek az előzményfilmek, és a Disney úgy láthatta, hogy itt az ideje visszanyúlni ehhez az időszakhoz és kisajtolni belőle valamit. A széria jól indul, látjuk a 66-os parancsot, és megrázó az is, ahogy álmában a remete Obi-Want a múltja kísérti.

Bár az új Star Wars-sorozatban látjuk a gyerek Luke Skywalkert is, a fókusz szerencsére ezúttal nem a Tatuinra esik. Vigyázat, spoiler, az alig 10 éves Leia Organát elrabolják az Alderaanról, Bail Organa szenátor (Jimmy Smits) pedig Obi-Wanhoz fordul, hogy a segítségét kérje. Elvégre az egykori jedi mester tudja, mi forog itt kockán, és kinek a gyerekéről van szó.

Obi-Wan előássa a fénykardját, és felkerekedik megmenteni Leiát. Igen, tudjuk, picit a The Mandalorianre emlékeztet, Din Djarin és Grogu párosára, de onnantól kezdve, hogy a cserfes és korához képest nagyon okos Leia (Vivien Lyra Blair) és a főhős összeakadnak, nagyon jókat lehet mosolyogni kettejük interakcióin. Nem gondoltuk volna, hogy Carrie Fisher után valaha látunk még mást is a karakter bőrébe bújni, de a fiatal gyerekszínész új oldalát mutatja meg a karakternek, aminek nagyon lehet örülni.

Ugyanez Obi-Wanról is elmondható, aki kiment már a gyakorlatból. Az első két epizódban a jedi konkrétan fel se villantja a fénykardját, helyette sugárpisztollyal lő, veri pofán a rosszfiúkat. Amikor pedig az Erő használatára kerül sor, akkor nagyon nyikorognak azok a fogaskerekek.

Katarzisunk nem lett az Obi-Wan Kenobitól, de az eddigiekhez képest ez a sorozat végre árasztja magából azt a klasszikus, felismerhetően Star Wars-hangulatot, ami a The Book of Boba Fettből például abszolút hiányzott – az előzményfilmek rajongóinak egyenesen kötelező látniuk.

A CGI néhol kilóg, érződik itt is a filmes szerkezetet majmoló építkezés – és az akciójelenetek is botladoznak. Ám Ewan McGregorból néha kijön az az „obi-wanos” szemtelenkedés, ami miatt a karakter ezen iterációját olyan sokan megkedvelték. Leia karaktere nagyszerű, és a főszereplő nyomában loholó inkvizítorok elképesztően hátborzongatóak lettek. Még ha a Star Wars: Rebelsben is látott Főinkvizítor (Rupert Fiend) kicsit hülyén is fest, és az Obi-Wan-megszállott Reva (Moses Ingram) néha túltolja a dolgokat, az összkép mégis pozitív.

Az Obi-Wan Kenobi megint csak a nosztalgiára épít, és bár a sztori egyelőre klisés, úgy érezzük, lesz itt még puskapor. A kezdés nagyon ígéretes, McGregor pedig láthatóan lubickol a szerepben – a második epizód végén látott fájdalmas felismerés, ami érte Obi-Want... nagyon mély nyomokat hagyott bennünk. Már csak ezért megérte leforgatni ezt a sorozatot, aminek az első évada 6 részes lesz, és innentől hetiben jön a folytatás, péntekenként. Idehaza a június 14-én induló Disney+-on lesz elérhető a produkció, szinkronnal.

7/10