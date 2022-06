Újra fröcsög a vér az Amazon szuperhősös sorozatában, de pont ezért imádjuk

A The Boys (A Fiúk) című sorozatot sosem kellett félteni, ha az erőszak ábrázolásáról volt szó. Eric Kripke (Odaát) produkciója már 2019 nyarán azzal vette le a nézőket a lábukról, hogy már-már gyomorforgatóan naturalista eszközökkel ábrázolta, hogy mi történne, ha Supermanhez, Wonder Womanhez és Flashhez hasonló karakterek elszabadulnának, és visszaélnének a képességeikkel.

Az alapvetés az, hogy létezik egy Vought nevű megavállalat, akik mesterségesen szuperhősöket hoztak létre. A köpenyes, maskarás, álarcos figurák pedig látszólag reményt hoztak a világba, parádéznak a tévében, saját filmjeik vannak, akciófigurákat készítenek róluk – a gyerekeknek így remek példaképeik lehetnek. A felnőttek meg biztonságban érzik magukat. Na, nem mindenki, a bosszúszomjas Billy Butcher (Karl Urban) által vezetett, és amúgy jórészt hétköznapi emberekből álló Fiúk igyekeznek lerántani a leplet erről a kabaréról, és közben annyi szupit kinyírni, amennyit csak lehetséges.

Ha azt mondjuk, hogy az Amazon szuperhősös sorozatának harmadik évada, melynek első három epizódja január 3-án került fel a Prime Videóra, botrányosan kezd, akkor picit sem túlzunk.

Egy bulit látunk, ahol egy, a Marvel-filmek Hangyájára emlékeztető, a mérete megváltoztatására képes férfi őrjöng pucéran, drogozik, aztán kezd csókcsatába egy másik fickóval. A dolgok még jobban eldurvulnak, hiszen valami furcsa szexjáték részeként „Hangya” felmászik a másik ürge péniszébe, ám tüsszentenie kell... így vérfürdő lesz az amúgy is elég 18+-os jelenet vége. Kripke elmondása alapján az az ötlet inspirálta őket, ami azt vetette fel, hogy vajon a Hangya miért nem mászott fel Thanos fenekébe és vált rendes méretűvé, így felrobbantva a főgonoszt, és megakadályozva azt a bizonyos csettintést?

Mi elmentünk odáig, ameddig a Marvel nem mert, és megadtuk az embereknek, amit akartak

– nyilatkozta a készítő a RadioTimesnak nemrég, és nem is kamuzott a showrunner.

A történet ott folytatódik, hogy a Seven – avagy Az Igazság Ligája elfuserált verziója épp egy filmpremiert ünnepel a vörös szőnyegen. Az egész nagyon emlékeztet a Snyder-cutra, aminek oda is rúgnak egyet. Mindenki jópofát vág az egészhez, egyedül Homelandernek esik nehezére, az Antony Starr által játszott szuperhős komoly slamasztikában van épp. A mutatói esnek, miután összeszűrte a levet a náci Stormfronttal (Aya Cash). Így a Vought merész lépésre szánja el magát, a keresztény jókislány, de amúgy cicivillantós ruhába kényszerített Starlightot (Erin Moriarty) teszik meg a Seven társkapitányává.

Kezdődhet a visszaszámlálás.

10... 9... 8..., 1-nél Homelander be fog kattanni teljesen. A dolog elkerülhetetlen.

Ezt a Fiúk is látják, Billy Butcher egy titokzatos fegyvert keres, amivel a második világháborúban állítólag kiiktatták a világ első szuperhősét, Soldier Boyt (Jensen Ackles). Persze a karakter nem halt meg, mi ezt jól tudjuk – a marveles Amerika Kapitány bunkó, nőgyűlölő verziója valahol „jégre van téve”. Az ígéretek szerint ő lesz az új évad főgonosza, akibe beletörik Homelander bicskája. Nagy kár, hogy az első három órában alig látjuk a katonahőst... mindössze visszaemlékezésekben bukkan fel.

Vicces, mert a The Boys promócióját éppen az Odaát egykori sztárjára, Acklesra építették fel. Remélhetőleg a későbbiekben a figura tényleg nagyobb szerepet kap, mert eddig csalódás. Ahogy az is, hogy bár „kedvenc szexista Aquamanünket”, a Deepet (Chace Crawford) kiválóan rehabilitálja a folytatás, vannak olyan egykori főszereplők, akikkel látványosan nem tudnak mit kezdeni az alkotók. Maeve-et (Dominique McElligott) nagyjából biodíszletté silányítják, és Hughie (Jack Quaid) sem önmaga. Pedig az aktakukac és Starlight között még mindig nagyon jó a kémia, de ezt leszámítva a karakter eléggé csak lóg a levegőben.

Ellenben Homelander... na, ő igazán elemében van. Már most tűkön ülve várjuk, hogy Superman ijesztően elmeroggyant változata miket fog még elkövetni a maradék öt részben. Antony Starr nagyszerű a szerepben, és még mindig kiváló ellenpontként szolgál neki Billy Butcher. Két ennyire maszkulin egyén, ha összecsap, annak tuti nem lesz jó a vége. Főleg, hogy Butcher most már némi extra kakaót is magába tud tölteni, hogy állja a sarat a szupikkal.

A nyitójelenet, amikor a „Hangya” felrobbantja valakinek az alsótestét, csak a kezdet. A The Boys elképesztően véres tripla résszel tért vissza a Prime Videóra – szakadnak a fejek, a végtagok, nem kímélik az idegrendszerünket az alkotók. Nem kérdés, hogy még mindig ez az Amazon zászlóshajó sorozata, és a legjobb, komolyan vehető szuperhősös szatíra, ami a tévében fut. Főleg azoknak ajánljuk, akik ráuntak már a világmegmentő spandexes, repkedős nőkre és férfiakra... mert az itt látható mészárszék főleg őket darálja, de nagyon durván.

7,5/10

A The Boys (A Fiúk) magyar felirattal elérhető az Amazon Prime Videón. A szinkronnal a cikk írásának pillanatában valami probléma van, remélhetőleg hamarosan kijavítják.