Csúnyán beszóltak a magyaroknak az HBO új sorozatában

Ki gondolta volna, hogy némi politizálással indul a hónap egyik legjobban várt új amerikai sorozata? Mi biztosan nem. A június 7-én a magyar HBO Maxon bemutatott Irma Vep egy Mira Harberg (Alicia Vikander) nevű híres színésznőről szól, aki két okból érkezik Párizsba.

Az egyik ezek közül, hogy új filmje, a szuperhősös Doomsday című blockbustert népszerűsítse az európai sajtótúra utolsó állomásán. Itt, az első jelenetek egyikében interjúztatják meg a hősnőt, akit korábbi – állítólagos – kijelentésével szembesítenek az újságírók.

ugyanis azt találta mondani egyszer, hogy Magyarországon éppen teljes erővel rombolják a demokráciát, Európa jövője pedig veszélyben.

Az új sorozat első epizódjában a történet jó része akörül forog, hogy Mira beleunt már a nagy költségvetésű, szuper látványos, de amúgy üres mozifilmekbe. Nem is csinálna többet, ha rajta múlik. A Doomsdayt viszont reklámozni kell, ezt muszájból az Alicia Vikander által játszott karakter meg is teszi. Sőt, ami még nagyobb teljesítmény, hogy jó pofát is képes vágni a dologhoz.

A helyzetet mondjuk kicsit megbonyolítja, hogy a film rendezőjével érkezik új szerelme, Laurie (Adria Arjona), aki nem csak Mira exasszisztense, hanem egykori barátnője is. Igen, romantikus értelemben. Ki kell emelni ezzel kapcsolatban, hogy Adria Arjonának az elmúlt években volt pár mellényúlása, gondolunk itt a Morbiusra és az Emerald Cityre például, de a leszbikus femme fatale szerepére telitalálat.

Közte és A dán lányért Oscar-díjjal jutalmazott Alicia Vikander között harapni lehet a szexuális feszültséget. A két színésznő remekül cicázik egymással, kissé meglepő módon ráadásul Laurie a dominánsabb fél, aki az ujja köré csavarta a világsztárt. Szóval Mirát úgy rángatja zsinóron egykori szerelme, hogy öröm nézni.

Az HBO új produkciója nem csak ekörül forog, ott van a másik szál is: Mirának a francia fővárosban más dolga is van, mégpedig hogy egy, a 20. század elején forgatott némafilm, az 1915-ös Vámpírok remake-jének főszereplője legyen.

A forgatás nem indul könnyen, hiszen a rendező, René Vidal (Vincent Macaigne) láthatóan küszködik azzal, hogy irányítása alatt tartsa a dolgokat. Főleg az az oka ennek, hogy a fickó valóságos időzített bomba, egy elég labilis egyén, akit erős kedélyjavítók tartanak csupán egyben. A fiktív produkció szereplői között ráadásul erős súrlódások vannak, így annak ellenére, hogy Irma Vep, a Vámpírok főgonoszának eljátszása óriási kihívás és nagy szakmai lehetőség Mirának, mégsem őszinte a mosoly a nő arcán az első napján.

Az Irma Vepet, talán ennyiből is látszik, nem lehet azzal vádolni, hogy túl egyszerű sorozat lenne. Van itt minden, ami szem-szájnak ingere. A szerelmi intrikák és a munkahelyi áskálódások mellett örömteli extra, hogy betekinthetünk egy kicsit a szórakoztatóipar kulisszái mögé. Sokszor elmondjuk, hogy az ehhez hasonló insider tévészériákból manapság nincs túl sok, pedig igényünk volna rájuk. Épp ezért hiánypótló az HBO újdonsága, legalábbis azoknak, akik egy minimális szinten rajonganak a filmiparért.

Amellett, hogy a készítők óvatosan, de azért észrevehetően beszólnak a magyar politikai helyzetnek, Hollywood krémjét sem kímélik. Megkapják a magukét a Marvel-szuperhősös tucattermékei, szóba kerül a Disney üzletpolitikája, és így tovább. Még szerencse, hogy a széria nem mindig ilyen komolykodó, például amikor Mira és segítője elviccelődnek azon, hogy Gandalfot és Dumbledore-t ugyanaz a színész alakítja, vagy sem… egyszerűen képtelenek vagyunk megállni vigyorgás nélkül a jelenetet.

Alicia Vikander egyértelműen viszi a hátán a show-t, akit már az Ex Machinában is nagyon szerettünk, de a svéd színésznő képes volt arra a bravúrra is, hogy némiképp nézhetővé tegye a rendezésileg és a forgatókönyvet tekintve is gyenge lábakon álló, 2018-as Tomb Raidert. Ez utóbbihoz képest az Irma Vepben megint csak hálás dolga van Michael Fassbender kedvesének, az HBO újdonságának sztorija pörgős. Úgy letelik a pilot egy órája, hogy alig vesszük észre. A karakterek izgalmasak, a szokatlan szerelmi szál és a színésznők közötti kémia nagyszerű. A popkulturális utalásokat pedig csak üdvözölni tudjuk egy ehhez hasonló, némiképp szakmai, de végtelenül szórakoztatónak ígérkező sorozatban.

Nagyon bízunk benne, hogy az Irma Vep kitart. A szezon nyolcrészes lesz, mi maradunk, mert a kezdés kilóra megvett minket.

8/10

Az Irma Vep szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.