Adam Sandler élete legmeghatóbb filmjével tért vissza a Netflixen

Lehet imádni vagy utálni, Adam Sandlert a világ a jól felismerhető humora miatt ismerte meg. A színész nevéhez olyan klasszikus vígjátékok fűződnek, mint A vizesnyolcas, Az 50 első randi, a Távkapcs, a Nagyfiúk, és még lehet sorolni vég nélkül. Tökmindegy, hogy valakinek tetszik-e az, amit Sandler képvisel Hollywoodban, egy dolgot a színésztől nem lehet elvitatni: a filmjeiben sokszor tetten érhető bugyutaság ellenére ezeknek az alkotásoknak mindig nagy szívük volt.

Igen, mi alapból is bírtuk Adam Sandlert, de a színész akkor vált igazán nagy kedvencünkké, amikor 2019-ben a Csiszolatlan gyémántban váratlan szerepkörben jelentkezett a világsztár. Egy sötét filmdrámában vállalta el a főszerepet, simlis gyémántkereskedőként lavírozott az alvilágban, olyan feszült, zakatoló elbeszélésmódban, hogy a kétórás játékidő alatt mi is leizzadtunk a kanapéban. Pedig nekünk ott volt a távirányító a kezünkben, és bármikor kikapcsolhattuk volna.

A Netflix új filmje, a június 8-án bemutatott Hustle (Mindent egy lapra) azért ínyenc darab, mert van benne vicceskedés és kőkemény dráma is, Adam Sandlernek csak a néha klisés forgatókönyvvel kell megbirkóznia, de amúgy olyan rutinszerűen hozza le a teljesen rászabott főhőst, mintha egy sztárénekest arra kérnének fel, hogy a legnagyobb slágereit énekelje el nagyközönség előtt, álmából felébresztve, hajnali kettőkor.

A történet egy Stanley Sugarman (Adam Sandler) nevű játékosmegfigyelőről szól, aki a Philadelphia 76ers nevű amerikai kosárlabdacsapatnak melózik. A fickó iszonyú jó abban, amit csinál, de a sok utazgatás miatt alig látja a családját, és a töke kivan már vele, hogy a fél életét luxushotelekben és repülőgépeken tölti. Aztán Spanyolországban Stanley meglát pár „utcakölyköt” kosarazni, akik között csiszolatlan gyémántra lel. Bo Cruz (Juancho Hernangómez) kétkezi munkás, aki az anyjával és a kislányával nyomorog együtt, bűnözőmúltja pedig nem könnyíti meg, hogy a Sandler által játszott szakértő kiemelje a 22 éves srácot ebből a közegből.

Ez a film főleg azért meglepő bravúr Adam Sandlertől, mert iszonyúan realista csomagolásban kapjuk meg Bo Cruz és ügynöke rázós sztoriját, életszagú alakításokkal megtámogatva.

A Hustle egy felemelkedésről szól, minden körülmény ellenére. Kérdezhetné a Tisztelt Olvasó, hogy mi akkor ebben az egészben a különleges? Minden sportfilm esélytelen tehetségeket mutat be, legyen szó csapatokról vagy egyéni sportolókról, akik dacolnak a világgal, de a végén jobb emberekké válnak. Függetlenül attól, hogy azt a bizonyos utolsó meccset, ami mindent eldönt, megnyerik-e.

Nos, a Netflix új drámájában a két főszereplő, Adam Sandler és a valóságban profi kosárlabdás Juancho Hernangómez között valami elképesztő a dinamika. Sandler beleöregedett ebbe a mentorszerepbe, és bitang jól áll neki a dolog. Ahogy biztatja, szidja, éberkómájából felrázza az általa talált tehetséget. Sőt, a főszereplő a kissé kiszámítható, de így is izgalmasan prezentált történet során mindent egy lapra tesz fel, hogy NBA-sztárt csináljon a kölyökből. Hernangómez hiába nem színész, elhiteti velünk, hogy az utca nevelte. Lehet neki erősen drukkolni, aztán két percre rá a fejünket fogjuk, amikor a forróvérűsége miatt valami baromságot csinál.

Odáig nem mennénk el, hogy a klasszikus Rocky-filmekhez hasonlítsuk a Hustle-t, de az új Creed spinoffok szintjét simán hozza.

Utóbbi esetben láttunk hasonló mester és tanítványa duót, csak ugye abban az esetben Sylvester Stallone volt előbbi, míg Michael B. Jordan utóbbi. A Netflix filmjében humorból, és mosolygásból több van, de azért jól átadja a Hustle azt a fogösszeszorítós, vért izzadós küszködést, ami azzal jár, hogy valaki profi sportolóvá váljon. Főleg, ha valaki hasonlóan esélytelen szituációból indul, mint Bo Cruz.

Most teljesen mindegy, hogy kosárlabdáról, fociról, bokszról van szó. Akár a sportoktól is elvonatkoztathatunk, mert Adam Sandler filmje, melyben egyébként producerként még LeBron James, igen, az a LeBron James is közreműködött, arról szól, hogy soha ne adjuk fel. Küzdjünk, amíg lehet. Klisés üzenet? Lehet, de a klisék azért maradnak velünk, mert jólesik ezeket a biztató szavakat újra és újra hallani, és némi optimizmust látni a képernyőn. Főleg, ha egy ennyire megható és izgalmas filmbe van csomagolva, mint a Hustle. Nem csak Adam Sandler-kedvelőknek ajánlott a Netflix újdonsága, jószerével mindenkinek, akiket levesz a lábukról egy ehhez hasonló felemelkedéstörténet. Minket igen, bevalljuk.

8,5/10

A Hustle (Mindent egy lapra) szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.