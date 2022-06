Berezelt a Netflix, komoly változások jönnek

A Netflix idén áprilisban adott pénzügyi jelentést befektetőinek, amiből kiderült, hogy 2022 első negyedévében majd 200 ezer előfizetőt veszített a streamingszolgáltató. A becslések arról szóltak, hogy a következő negyedévben akár további kétmillió néző lemondhatja az előfizetését. A hírre a részvények bezuhantak, és komolyabb leépítésről is érkeztek hírek.

Most, hogy a Disney+, az Amazon, és az HBO Max egyre jobban zárkóznak fel a piacvezetőhöz, a Netflixnek nem csupán a jelszómegosztást tekintve, hanem az új, érkező tartalmakkal kapcsolatban is muszáj változásokat eszközölnie.

Egy ideje mi is hajtogatjuk, hogy nagy baj van a Netflix saját gyártású filmjeivel, hiába érkezik nagy ritkán olyan gyöngyszem, mint a Ne nézz fel!, Az ír, a Beckett, vagy éppen A kutya karmai között, mert a többségben irtózatosan közepes, felejthető produkciók vannak. A mai napig rémálmaink vannak a Melissa McCarthy neve által fémjelzett A lecsap csapattól, de ebbe a kategóriába tartozik A leszámolás is a közelmúltból, melyet még a Lupin sztárjával, Omar Sy-jal sem sikerült eladni.

„Nagyobb, jobb, kevesebb!” – ez lehet majd a Netflix új jelmondata, már ami a filmgyártást illeti.

Erről a Hollywood Reporter számolt be elsőként, a szaklap számos iparági forrással beszélt, köztük a Netflixhez kapcsolható producerekkel és ügynökökkel – hogy minél szélesebb képet kapjanak arról, hogy milyen módszerekkel igyekszik majd az online videótár visszacsalogatni az egyre kiábrándultabb nézőket.

A változás nem azt jelenti, hogy a Netflix elkezd nagyon ritkán, 150 millió dolláros filmeket készíteni. Inkább arról van itt szó, hogy ahelyett, hogy kettő 10 milliós produkciót tető alá hoznának, inkább egyet fognak csinálni, de azt mondjuk 20 millió dollárból. A cél az lesz, hogy a lehető legjobb végeredményt hozzák ki egy adott összegből, ahelyett, hogy valami gagyit adnának ki a kezeik közül, csak legyen minél több tartalom. Magyarul a kis költségvetésű filmek megmaradnak, de kevesebb jön belőlük, és ezek is nézhetőbbnek ígérkeznek.

A netflixes „blockbusterek” maradnak

A Netflixnél eddig is büszkén emlegettek olyan filmeket, mint a sztárokkal zsúfolt Különösen veszélyes bűnözők és Az Adam-projekt, ez utóbbit mi is imádtuk egyébként. Ez az irány, vagyis a nagyszabású event filmek gyártása folytatódik a Netflix-vezér Ted Sarandos elmondása alapján, elég csak a Russo-fivérek rendezésében készülő A szürke emberre és a Tőrbe ejtve 2-re gondolni.

Az animációs filmek és sorozatok rajongóinak rossz hír, hogy a Netflix egy csomó projektet elkaszált a közelmúltban. Úgy tűnik, ez a részleg meg fogja sínyleni a változásokat. Mindemellett a 30 millió dollárnál olcsóbb, családi és független filmes divízióját is kisöpörte a Netflix, így ezeknek az alkotásoknak a jó részétől is elbúcsúzhatunk – elég lehangoló a dolog, mert utóbbi kategóriába tartozott a 2019-es, Scarlett Johansson és Adam Driver főszereplésével készített Marriage Story is, ami igazi gyöngyszem volt Noah Baumbachtól.

A szerzői filmek viszont mennek

A blockbusterek élnek és virulnak majd a Netflixen, de a legdrágább árkategóriába tartozó alkotásoktól, mint amilyen a Martin Scorsese által rendezett Az ír is volt, elbúcsúzhatunk. A magyarázat szerint a szórakoztatóipari nagyhatalomnak egyszerűen nem férnek már bele az ehhez hasonló szerzői filmek. Megszűnik tehát az a tendencia, hogy a leghíresebb direktorokat megszerzi a Netflix, aztán teljesen szabad kezet adnak nekik, és csináljanak, amit akarnak.

Érdemes hozzátenni, hogy a nagy nevek közül, akiket a Netflix magához csalogatott, Paolo Sorrentino májusban nyilatkozott arról, hogy ő a saját részéről végzett a Netflixszel, és a saját élete és élményei által ihletett Isten keze volt az utolsó ilyen együttműködése.

Valahogy a tévésorozatok esetében sose ragad meg az emberben a képi világ. Pont ezért nem nézek kis képernyőre szánt filmeket sem. Nem találom meg bennük, amit keresek. Nem adják meg azt az élményt, mint a mozivászon. Az Isten keze pont jó volt a Netflixre, de soha többet nem akarok hasonlót csinálni. A streaming miatt, mivel özönlenek a filmek és a sorozatok, a készítőkre nehezedik az a teher, hogy gyorsan kell dolgoznunk. Esetenként túl gyorsan, és kapkodunk. Egy jó filmhez idő kell. Szerintem az emberek bele fognak előbb-utóbb unni, hogy a nappalijukban filmezzenek

– mondta a 2014-ben bemutatott, A nagy szépség című filmért Oscar-díjjal jutalmazott Sorrentino Cannes-ban.

A mottó, amit a Netflix kitalált, jól cseng, de kérdés, hogy a megvalósítás pontosan hogy néz majd ki. Tény, hogy végre a streaming-szolgáltatónál is belátták, hogy valamit sürgősen változtatni kell, másképp veszélyben forog minden, amit felépítettek. Főleg, ha azt nézzük, hogy a Disney portfóliója, ide számítva a Disney+-t, a Hulut, és az ESPN+-t is, 205 millió előfizetőnél tart, ami alig kevesebb már, mint a Netflix 221 milliós előfizetői bázisa.

Hozzátesszük, hogy várhatóan, amennyiben ez a verseny egyre jobban kiéleződik, mi nézők járunk vele a legjobban, mert kénytelenek lesznek a tartalomgyártók magasabb minőséget készíteni. Ahelyett, hogy heti jelleggel fárasztanának minket a középszerű filmekkel és sorozatokkal. Remélhetőleg, hamarosan a Netflix is leáll ezzel a fajta szennyezéssel.

A Netflix öt eddigi legnézettebb filmje a Nielsen adatai alapján:

1. Különösen veszélyes bűnözők (2021)

2. Az Adam-projekt (2022)

3. Ne nézz fel! (2021)

4. Mitchellék a gépek ellen (2021)

5. Karácsonyi krónikák: Második rész (2020)

