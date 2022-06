Mi ez a néphisztéria a Disney új sorozata körül?

A Marvel Studios tavaly év elején repülőrajtot vett szuperhősös sorozataival: a WandaVision első évada előtt mindenki leborult, a produkció 23 Emmy-jelölést kapott, és újszerű történetmesélése miatt tényleg volt is mit szeretni benne. Aztán a Sólyom és a Tél Katonája már sokkal középszerűbb volt, egy hosszúra nyújtott akciófilm szintjét hozta. A multiverzum-háborút beindító Loki ismét a WandaVision minőségét idézte, és az animációs, hasonló vonalon mozgó What If...? is élvezhető lett. Azóta sincs megállás, pár havonta menetrendszerűen jönnek az újdonságok, és bár tény, hogy vannak mellényúlások – Sólyomszem, itt rád nézünk főképp, az összkép egész pozitív.

A legutóbb bemutatott, részben Magyarországon forgatott és amúgy remek Holdlovag után érkezett meg a Disney+-ra a Ms. Marvel című új sorozat június 8-án. Viszonylag új keletű karakterről van itt szó, aki 2013 óta létezik a képregények világában, és a fő ismertetőjegye, hogy elképesztően rajong Carol Danversért, vagyis Marvel Kapitányért, akit a mozifilmekben Brie Larson alakít.

Fotó: Marvel / YouTube

Ms. Marvel mindig is a fiatalabb korosztályt célozta meg, lévén egy Bosszúállók-rajongóból lett szuperhős ez a leányzó, most, hogy a Disney+-os feldolgozás elstartolt, mégis elég sok néző kapott sokkot. Nem attól, hogy Kamala Khan muszlim, és szerencsére a bőrszíne miatt sem kezdték ki a főszereplőt alakító Iman Vellanit – úgy, mint az Obi-Wan Kenobi főgonoszával megtették nemrég a toxikus fanok, és gyűlölködő üzeneteket küldtek a Harmadik Nővér páncéljába bújó Moses Ingramnek...

Jelen esetben azért borult ki a bili, mert sokak szerint túl gyerekes lett a Ms. Marvel, 12 éven felül egyszerűen nem vehető komolyan. Kamala Khanból pedig Disney-hercegnőt csináltak. Az emberek továbbá azt is sérelmezik az IMDb-s kommentárokat böngészgetve, hogy a készítők megváltoztatták a karakter képességeit és azok eredetét. Az IMDb oldalán „review bombing” indult a sorozat ellen. A Ms. Marvel jelenleg 6,6-os összpontszámmal rendelkezik. 3467 szavazó adott az első részre 10-ből 10 pontot, míg közel 2000-en értékelték 1-esre a látottakat.

Szerintünk kozmikusan szórakoztató lett az évadkezdés

Kamala Khan (Iman Vellani) egy 16 éves, rendkívül élénk képzelettel rendelkező pakisztáni–amerikai lányka, aki Jersey Cityben, az általa csodált szuperhősök kábulatában él. A sorozat főszereplőjének szobája teli van poszterekkel, többségükben Marvel Kapitány-osakkal, mert ugye ő Kamala példaképe. A sztori azzal indul, hogy a városban AvengersCont tartanak, aminek cosplay-versenyén Vellani karaktere is részt szeretne venni. Csakhogy a szülei nem akarják elengedni.

A vizualitását tekintve a Ms. Marvel valami fenomenális, ennyire ötletesen – Marvel-sorozatban legalábbis – még sosem tálalták nekünk, hogy milyen szemmel láthatja egy művészi hajlamokkal rendelkező fiatal a világot. Harsány? Igen. Túlzásokba esik? Egyértelmű. A Bisha K. Ali által készített produkció első része nagyszerűen fogja meg azt a kínt is mindezek tetejében, hogy mennyire pocsék szigorú szülők árnyékában felnőni. Szóval viszonylag egyszerű feladat Kamalával és helyzetével azonosulni. Az pedig külön jó ötlet volt szerintünk, hogy a lány erejének forrása a származásához kapcsolódik.

A szériában már a legelején komoly hangsúlyt kap, hogy egy pakisztáni eredetű család hogy evickél el az USA-ban. A látottak alapján nincs könnyű dolguk a nyugati kultúra útvesztőjében, az egyszer biztos.

A Ms. Marvel fiatal hősnője természetesen már a pilotban elkezdi próbálgatni különleges képességeit. Ezeknek a kinézete hagy kívánnivalót maga után. Ahogy az írás is elég csapongó, és a cselekmények olyan gyorsan pörögnek, talán túl gyorsan, hogy az ember néha csak kapkodja a fejét. Picit valóban a Disney-csatornás szériákhoz nyúltak vissza az alkotók, és látszik a Ms. Marvelen, hogy egy fiatalabb korosztályt céloz. De ettől még közel sem élvezhetetlen idősebb fejjel sem, csak megkövetel némi nyitottságot, és hogy az ember ne kockafejjel üljön le a képernyő elé.

Az MCU-tól pedig közel sem meglepő, hogy a modern közönség igényeire próbál átszabni egy-egy szuperhőst. Másképp, ha a képregényekhez tartják magukat, Amerika Kapitány (a Chris Evans-féle) is egy keménykedő, cinikus, kedvelhetetlen macsó lett volna, Pókember egy ponton alkut kötött volna egy pokoli démonnal, Mephistóval, és még lehetne sorolni napestig.

Nem túlzás amúgy, hogy Iman Vellani erre a szerepre született, a Marvel mindig nagyszerűen castingol. Már csak a fiatal tehetség miatt is maradunk a folytatásra, aki vicces, esendő, elbűvölő. Így kíváncsian várjuk, hogy frissen kapott erejével mihez kezd a későbbiekben. Tekintve, hogy a sorozat főgonoszát még egyáltalán nem mutatták, Kamala Bosszúállók-mániája és családi perpatvarjai álltak az első 45 perc középpontjában. Mondjuk mi ezt cseppet sem bántunk, elég jól szórakoztunk a látottakon.

6,5/10