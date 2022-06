Június 14-től végre Magyarországon is elérhetővé vált a Disney+, a streamingszolgáltatással együtt pedig számtalan izgalmas film és sorozat a Marvel-univerzumtól a Star Wars messzi-messzi galaxisán át Pixar-alkotásokig, valamint a National Geographic- és a Star-tartalmakig. Ez a tartalommennyiség még a fekete öves sorozat- és filmfogyasztókat is nehéz döntések elé állítja, ezért elkészítettünk egy kvízt, amely segíthet a választásban!

2022. június 14. valószínűleg piros betűs ünnepnek számított minden sorozat- és filmrajongó számára, hiszen ezen a napon indult hazánkban a The Walt Disney Company streamingszolgáltatása, a Disney+. Az új szolgáltatás rengeteg új, exkluzív tartalmat is jelent, és természetesen ebbe nem csupán a Disney-klasszikusok, hanem a Marvel- és a Star Wars-univerzum alkotásai is beletartoznak. A fantasy mellett a kínálatban megtalálhatók többek között egyes természetjáró műsorok (NatGeo), vagy éppen már klasszikussá vált film- és sorozatsikerek (Star). A rendelkezésre álló óriási film- és sorozatarchívum önmagában is kihívást jelent, amikor szeretnénk kiválasztani, hogy mely sorozatokba vagy éppen filmekbe kezdjünk bele, ráadásul a Disney+ kínálata folyamatosan bővül is, ami még inkább nehezítheti a választást.

Édes teher ez persze, pláne, ha belegondolunk, hogy olyan sorozatok közül választhatunk, mint az idei év talán legnagyobb dobásának számító Obi-Wan Kenobi, a Holdlovag, a WandaVízió, vagy éppen Gordon Ramsay: Új utakon ízkalandozásai, vagy a Star saját gyártású thrillere, a Big Sky. Ha ehhez még hozzátesszük a streamingszolgáltatás keretében elérhető filmek nem kevésbé impozáns listáját, talán akkor szembesülünk igazán azzal, hogy valóságos bőségzavar támadt az Erőben…

Pánikra azonban semmi ok! Hogy egy kicsit megkönnyítsük a választást a hosszúra nyúló streamingmaratonokhoz, összeállítottunk egy kvízt, amelyből kiderül, hogy melyik sorozat vagy film illik igazán önhöz! Kezdjük is!

A cikket a Brand & Content készítette aDisney+ megbízásából, nem az Index szerkesztősége. Arról, hogy mi is az a támogatói tartalom, itt olvashat részletesebben.