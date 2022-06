Új évaddal tért vissza a Netflix legőrültebb sorozata

Az Esernyő Akadémia (The Umbrella Academy) 2019 februárjában rögtön az első évadával hatalmasat szólt a Netflixen – hiszen az év egyik legnézettebb sorozata lett. Nem is csoda, hogy rohantak az emberek a tévé elé, hiszen ekkortájt még a mostaninál is nagyobb szuperhősőrület uralkodott a világban. A produkcióban egy diszfunkcionális családot ismerhetünk meg, a különleges képességekkel rendelkező testvérek azért jönnek újra össze, hogy felderítsék apjuk halálának körülményeit és megakadályozzák a világvégét.

Nem biztos, hogy mindenki tudja, de Az Esernyő Akadémiának alapul szolgáló képregény ötlete a My Chemical Romance nevű rockbanda frontemberének, Gerard Waynek a fejéből pattant ki annak idején. Ha ő nincs, akkor sokkal szegényebb lenne a Netflix kínálata, nem véletlenül írtuk a címben sem, hogy ez a sorozat rettenetesen agyament. Szükséges hozzá némi nyitottság, hogy ezt a trashbe hajló, de végtelenül szórakoztató őrületet valaki élvezni tudja.

A Netflix produkcióját eleinte az adta el, hogy mennyire nem hétköznapiak a főszereplői: a pár évet a Holdon élő, félig majom Luther (Tom Hopper), a celebből lett mentalista, Allison (Emmy Raver-Lampman), a meggyötört művész, Vanya (Elliot Page), a halálos aszaszin Diego (David Castaneda), a drogfüggő és a halottakkal kommunikáló Klaus (Robert Sheehan), na meg a gyerektestben ragadt és a jövőből visszatért Ötös (Aidan Gallagher) mind olyan figurák, akik külön-külön is elvinnék a hátukon a sztorit, nemhogy egyben.

A második évad azzal ért véget anno, hogy Az Esernyő Akadémia az 1960-as éveket megjárva újfent megakadályozta az apokalipszist, ám visszatérve a saját idejükbe arra eszméltek, hogy valami nincs rendben. Apjuk az új idősíkon helyettük más kölyköket szedett össze, és megalapította A Veréb Akadémiát, amely még Az Esernyő Akadémiánál is sokkal halálosabb fiatalokból áll.

Esernyő a Veréb ellen

Egészen pontosan itt vesszük fel a fonalat, hogy a két akadémia egymásnak feszül, a régieknek nem tetszik, hogy „lecserélték” őket, míg az újak amiatt prüszkölnek, hogy a semmiből vetélytársaik akadtak. A fater, Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) meg csak pislog, mint béka a kocsonyában, hogy ugyan most mit kéne tenni… de ha mindez nem lenne elég, úgy tűnik, hogy harmadszorra is bekopogtat az apokalipszis hőseink ablakán.

Az Esernyő Akadémiát még mindig bűnös élvezet nézni. Ezt rögtön a június 22-én a Netflixen bemutatott harmadik évad első részének elején konstatáljuk, amikor az akadémiák táncpárbajba kezdenek ahelyett, hogy agyba-főbe vernék egymást. Igaz, a csihi-puhi sem marad el köztük, de akkor se tudnánk túl sok másik tévészériát mondani, ahol hasonlóan elborult jelenet akár csak szóba jöhetne. Az Esernyő Akadémiának megvannak a maga gyengeségei, gondolunk itt a béna különleges effektekre, a gagyi, hallmarkos fényképezésre – de a zenék, a színészi játékok és a forgatókönyv ötletessége bőven kárpótol minket.

Még úgy is, hogy már harmadszorra próbálják a készítők lenyomni a torkunkon ugyanazt a fordulatot: mármint hogy veszélyben van a világ.

Tényleg igaz, hogy az időutazás témájával ritkán lehet mellényúlni, Az Esernyő Akadémiát is ez teszi különlegessé. A múltból visszatért főszereplőknek meg kell birkózniuk az új helyzettel és a veszélyes paradoxonnal, amelyet okoztak. A produkciónak jót tesz, hogy a showrunner, Steve Blackman is igyekszik lazára venni a figurát – még úgy is, hogy a karakterek közötti kapcsolatrendszer véresen komoly és esetenként érzelmileg sokkoló.

Nagyon kíváncsian vártuk, hogy miután Ellen Page bejelentette, hogy transznemű, és férfiként, Elliot Page néven éli tovább az életét, hogyan oldják meg ezt az egészet Az Esernyő Akadémiában. A második részig kell csupán várni az új évadban, és megjön a válasz. Nos, azt kell mondanunk, hogy ennél elegánsabban és meghatóbban nem kezelhették volna az írók a változást.

Le a kalappal előttük, az Eufória és Hunter Schafer esete óta nem láttunk hasonlót, hogy ennyire érzékenyen és ügyesen álltak volna sorozatkészítők a transzneműséghez.

Az Esernyő Akadémia még mindig a Netflix egyik legkiszámíthatatlanabb sorozata, és ezt jó értelemben mondjuk. Nagyjából két óra alapján, amit eddig megnéztünk a harmadik szezonból, ötletünk sincs, hogy miképp alakul majd a Verebekkel való konfliktus. Egy azonban biztos, mindkét oldalon megvannak a magunk kedvencei, és már most rettenetesen aggódunk, hogy ki lesz az első, aki a szereplőgárdából fűbe harap.

Ez a sorozat a legjobb példa rá, hogy nem csupán a Marvelnek és a DC-nek van keresnivalója a szuperhősös bizniszben, lehet ezt kosztümök, köpenyek és páncélok nélkül, kicsit emberibben is csinálni. Valahogy úgy, mint Az Esernyő Akadémiában, amelyben hiába mentik meg a világot kedvenceink évadonta, mégis inkább azon van a hangsúly, hogy mit bír ki a nem hétköznapi tagokból álló, csonka család. Főleg akkor, amikor az egyik, halottnak vélt rokon egyszer csak visszatér a túlvilágról. Izgalmas, ha minket kérdez valaki.

8/10

Az Esernyő Akadémia harmadik évada már elérhető szinkronnal és magyar felirattal a Netflixen.