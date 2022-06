Szédületes évadzáróval búcsúzott az új Star Wars-sorozat, mindenkinek látnia kell

Az Obi-Wan Kenobi első évadát vártuk, mint a Messiást – az űrwesternbe hajló A Mandalóri és a mindenféle létjogosultság nélkül elkészült Boba Fett könyve után úgy sejtettük, hogy ez lesz az eddigi „legstarwarsosabb” sorozat a Disney+-on. Bár a főszereplő, a 17 év után ismét Ewan McGregor által játszott jedi mester csak árnyéka volt önmagának, nem csalódtunk, a különböző flashbackeknek köszönhetően új perspektívákból láthattuk a 66-os parancsot és Anakin Skywalker dicstelen bukását.

Habár a készítők azt ígérték, hogy az Obi-Wan Kenobi nem egy A Mandalóri 2.0 lesz, az alapvetés nagyon is hasonlított: a főszereplő a 6 részes első évadban Darth Vader inkvizítoraitól igyekezett megmenteni a gyermek Leia-hercegnőt (Vivien Lyra Blair). A galaxis különböző bolygóin való kalandozásoknak azonban nagyon tudtunk örülni, mert a Tatuinból úgy őszintén elegünk van már. Igaz, volt néhány Benny Hill Show-ba hajló akciózás, legfőképp a Harmadik Nővér (Moses Ingram) béna parkourozására gondolunk, de a halálosztag úgy is menő és félelmetes lett, hogy a Főinkvizítorral (Rupert Friend) semmit sem kezdtek, pedig azért benne lett volna kakaó. Reva tragikus sorsának bemutatásán kívül az élőszereplős debütálásuk viszont csak egy dolgot szolgált.

Prezentálni, hogy Darth Vader micsoda pusztítógép, aki ebben a sorozatban még a Zsivány Egyesben látottaknál is brutálisabb lett. Na, és azt, hogy Obi-Wan egykori tanítványa már nincs ott a fekete páncélzat alatt, csakis a színtiszta gonosz.

A Disney talán jobban tette volna, ha ezt a sztorit filmként küldi a mozikba, mert elég sok volt az üresjárat, és kijött az is, hogy hiába nyújtotta McGregor élete legjobb alakítását, legalábbis Obi-Wanként, a jedi mester úgy önmagában egy elég unalmas személyiség. Mondjuk ez jól látszott az előzményfilmekben is. Az írók részéről épp ezért akkora bravúr, hogy még így is értelmes karakterívet kapott Obi-Wan, mármint bocsánat, Ben Kenobi, aki vagy két részen keresztül a fénykardját se használta, az Erőtől eltávolodott, és a nézeteltéréseit inkább ököllel vagy lézerpisztollyal oldotta meg.

Persze csak odáig működött ez a módszer, hogy be nem toppant a Sötét Nagyúr, Lord Vader, aki egykori mesterét hasonló módszerrel mártotta „lávába” és égette meg, mint ahogy A Sith-ek bosszújában vele is megesett. Ezen a ponton konkrétan a szánk elé tettük a kezünket, annyira megdöbbentünk rajta. A mester és bukott tanítványa között ráadásul nem csak egy, hanem két párbaj is látható volt, ezek közül utóbbi, az évadzáróban látott vitte el a prímet.

Megrázó jelenetekben nem szűkölködött az Obi-Wan Kenobi-sorozat, ott volt korábban, amikor a főhős rájött, hogy Darth Vader nem más, mint egykori tanítványa. A hatodik rész ütközete azonban tényleg frenetikus lett, ahogy Kenobi szó szerint farkasszemet nézett az egykori Anakinnal. Hatalmas pluszt adott az egészhez, hogy Hayden Christensent sikerült visszacsábítani a szerepre, és ahogy a fényekkel és a hangokkal játszottak... egyike lett a Star Wars legemlékezetesebb pillanatainak. Függetlenül attól, hogy a sorozatban volt pár baromság előtte.

Két váratlan vendégszereplés is helyet kapott az utolsó részben, mindkettő szégyentelen „fan service” volt, de azért megmosolyogtuk őket, főleg az utóbbit. A Star Wars-rajongók régi, nagy álma vált valóra vele.

Obi-Want még talán sosem láttuk ennyire erősnek, mint most, élményszámba ment, hogy a tábornok visszatalált az Erőhöz, és bizonyította, hogy még mindig le tudja verni Vadert. Végül Leiát és Luke Skywalkert is sikerült értelmesen beépíteniük az alkotóknak a sztoriba, és bár a CGI-t tekintve néha az utolsó részben is kilógott a lóláb, a jól ismert, Star Wars-muzsikák is befutottak a végére. Leia-témájánál bevalljuk, elérzékenyültünk. Így kell valahogy a zenékkel bánni, nem minden Vader-jelenésnél lejátszani őket, hanem csak akkor, amikor igazán számít az aláfestés.

Lehetett volna jobb sorozat az Obi-Wan Kenobi? Kétségünk se fér hozzá, de ha az utolsó részt nézzük, önmagában, akkor ez a nagybetűs Star Wars volt.

Ebben az 50 percben annyi király jelenetet kaptunk, hogy azt tudjuk mondani, már ezek miatt érdemes volt leforgatni a produkciót. Azoknak pedig, akik csak egy nagyon picit szerették az előzménytrilógiát, kötelező megnézniük az Obi-Wan Kenobit, helyenként olyan gyönyörűen egészíti ki a messzi-messzi galaxis világát, hogy az ember csak tátott szájjal nézi a tévét.

Ha a finálét pontozzuk külön, akkor egy sima 9/10-et ki tudunk rá szórni, míg az évad olyan 7/10 körül van. Ez a sorozat egyértelműen előrelépés a Boba Fett könyvéhez képest, néhány próbálkozás és végre talán rájönnek a Disney-nél, hogy kell sorozatot csinálni. Abban nem vagyunk biztosak, hogy kell az Obi-Wan Kenobinak második évad, a lezárás kerek egész lett, és semmi hiányérzetünk nem maradt utána. Mondjuk annyira nem lepődnénk meg, ha a Disney bekérné a folytatást, de akkor izzadhatnak majd az írók, hogy ugyan miképp szőjék tovább ezt a kalandot. De ez az ő bajuk szerencsére, nem a miénk.

Az Obi-Wan Kenobi teljes első évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Disney+-on.