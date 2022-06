Egy rész után letettük a hajunkat ettől az új akciósorozattól

Jeff Bridgesnek úgy tűnik, nem szólt senki, hogy 72 évesen nem illik már ilyen keményen akciózni. Az amerikai színésznek mindig jól álltak a pisztolyhős szerepek, gondoljunk csak A félszemű és A préri urai című westernekre. A június 16-án bemutatott The Old Man is tulajdonképpen egy cowboyos sorozatnak mondható, a főszerepben Dan Chase, egykori CIA-ügynökkel, aki 30 éve lement a térképről, és azóta se tudja szinte senki, hogy mi újság vele, él vagy meghalt egyáltalán.

Chase-nek láthatóan így sincs nyugodalma, a lánya miatt aggódik folyton, és súlyos betegségben elhunyt felesége emléke is kísérti álmában. Amolyan öreg John Wick módjára két kutyája azért vele van, hasznukat is veszi, amikor egyik éjjel jeleznek, hogy valaki betört a házba. A rövid verekedés után egy hulla marad a földön, nyilván nem az öreg fickót fektetik két vállra, aki eztán kénytelen kereket oldani. Merthogy a múltja utolérte, és nagyhatalmú emberek látnák szívesen karón a fejét.

Fotó: FX Networks / Youtube

Ez nem teljesen tiszta, mert a The Old Man elég ködösen tálalja nekünk az alapsztorit. Nem sajnáljuk egyébként, ennek köszönhetően apránként ismerhetjük meg a főhőst. Főleg jól áll ez a tálalás a sorozatnak, hiszen karakterközpontú, lassú folyású drámáról van szó, amelyben egyértelműen Jeff Bridges cipeli el a hátán a show-t. Az őszhajú kém az egyik pillanatban még a múltján mereng, aztán kocsival hajt neki az őt üldöző ügynököknek, hogy palacsintát csináljon belőlük. Egyhangúsággal az FX produkcióját nem lehet megvádolni.

A The Old Man első epizódjában ráadásul a rendező, az új Pókember-filmtrilógiát készítő Jon Watts letesz elénk egy olyan hajmeresztő, zsigeri autós jelenetet, hogy a hajunkat letettük tőle. Nem csak a fényképezés az ötletes, hanem az is, hogy ebben a sorozatban az akciózás is milyen komótos, ugyanakkor könyörtelen, véres és hirtelen.

Aki itt meghal, annak nincs ideje egyet sem pislantani előtte.

Ahogy fentebb megjegyeztük, a tempó helyenként komótos azért, elvégre Jeff Bridges karaktere sem fiatal már – ezt meg is jegyzi neki az őt üldöző csapat feje. Ám, ez egy vénnek való vidék, Chase gyorsan közli a rend erőivel, hogy amennyiben továbbra is a nyakában lesznek, hullazsákban küldi majd vissza a feladónak az öltönyös fiatalokat. Amennyiben pedig a lányát veszik célkeresztbe, még fel is darabolja őket.

Nem szórakozik a fickó, na. Chase-ről egyébként egy öregebb Jack Bauer is eszünkbe jutott. Tényleg sok helyről építkezik és csen el elemeket ez a széria, de olyan mixbe vegyítik az összetevőket, annyira egyedi tálalásban, hogy a The Old Man valami fenomenálisan különleges néznivalóvá válik. A dupla évadkezdésből a második rész mondjuk már picit lelombozott bennünket a beleerőltetett romantikus szállal, és a sok köldöknézéssel, de a pilotot oktatni kellene a filmes sulikban, komolyan.

A visszatekintős jelenetek nagy része jól működik a sorozatban, ám a fiatal Chase-t alakító Bill Hecket kénytelenek vagyunk egy picit a grabancánál fogva megrángatni. Igaz, hogy hasonlít a színész Jeff Bridgesre, már ami a külsejét illeti, de az alakítása nagyban elmarad tőle. Ebben a kamaradrámában Bridges sűrűn van egyedül, mélázik, vagy éppen vezet a semmibe. A fiatalkori verziójába egyszerűen képtelenség belelátni, hogy miképp lesz ebből a tescós Chris Prattből egy ennyire megtört, de vérprofi ex-CIA-ügynök.

Vagy talán épp ezt akarják a készítők elérni? Bemutatni, miképp vedli át magát a céltudatos fiatal egy megtört nyugdíjassá? Mert akkor le a kalappal előttük, sikerült.

Az FX új drámájának első évada 7 részből áll majd, de a kezdés alapján nagyon nehéz megmondani, hova futhat ki a sztori. Szeretjük az olyan akciósorozatokat, amelyek kiszámíthatatlanok, több ilyen alkotásra lenne szükség.

A legtöbb esetben, mondjuk a Netflixen könnyen bele lehet aludni a zsáner képviselőibe, úgy maximum 20 perc után. A The Old Man esetében nem ez a helyzet. Korántsem.

A The Old Man lassú, komótos, de nem altat. Ritka kincs, mert ennyire idős pisztolyhősöket ritkán látni a tévében. Így egyedülálló, amit ez a történet kínál. Nagyon reménykedünk benne, hogy nem fullad ki. Főleg, mivel a második szezont is berendelték belőle, így a csatorna részéről megvan a bizalom. Alapanyagnak ott van Thomas Perrytől a The Old Man című 2017-es regény, amibe lehet, hogy a látottak alapján el is olvasunk.

8,5/10

A The Old Man várhatóan idehaza a Disney+-ra érkezik majd.