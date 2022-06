A tévé utáni tévé korszakába léptünk: ezért hódította meg a streaming a világot

Tévé vagy streaming? Egy kutatásban 500 amerikait kérdeztek meg tartalomfogyasztási szokásaikról; azoknak a válaszadóknak a fele, akik csak kábeltévét néznek, 60 év feletti volt. A válaszadók több mint egyötöde (22%) nézte a kábeltévé és a streamingszolgáltatások kombinációját, a 18–29 évesek 31 százaléka pedig mindkettőt. A 18–29 évesek több mint negyede (27%) nyilatkozott úgy, hogy a streamingszolgáltatásokat részesíti előnyben. Itthon is növekszik a streaming népszerűsége: csaknem minden második magyar felnőtt használt vagy használ jelenleg is fizetős tartalomszolgáltatást.

Tény, hogy a streamingmegoldások bevezetése jelentős átalakulásokhoz vezetett a különféle médiatartalmak (zene, videó, szöveg, multimédia) terjesztésében, és az elmúlt évtizedekben a perifériáról a tartalomgyártás középpontjába került, hatást gyakorolva minden hagyományos médiaiparágra. 2021-ben a valamilyen online videostreaming-szolgáltatásra előfizetők száma elérte az 1060,8 millió főt világszerte. A skandináv országokban a streaming jelenleg a zenei bevételek több mint 80 százalékát teszi ki.

2020 augusztusára a Covid–19-világjárvány miatt a streamingszolgáltatók minden eddiginél nagyobb forgalmat bonyolítottak: csak az Egyesült Királyságban tizenkétmillió ember csatlakozott egy új platformhoz. Nem véletlenül, hiszen a vírus megjelenésével előtérbe kerültek az otthon végezhető szabadidős, kikapcsolódási tevékenységek, és a világ is egyre inkább a digitális megoldásokat kezdte keresni az élet szinte minden területén.

Valós idejű és gyors A streaming a médiatartalom terjesztésének és fogyasztásának korlátlan módját jelenti. Ma már bárki, aki megfelelő internetkapcsolattal rendelkezik, nézhet nagy felbontású filmeket vagy kezdeményezhet videóhívást az interneten keresztül. A streaming egy távoli szerveren tárolt és feldolgozott digitális tartalom továbbítását és visszakeresését jelenti. Amikor letöltünk egy fájlt, a legtöbb esetben meg kell várnunk a fájl teljes letöltését és feldolgozását, mielőtt megnyitnánk azt, a streaming viszont lehetővé teszi a fájllal való interakciót letöltés közben. A letöltéssel ellentétben a tartalom csak átmenetileg marad meg a gyorsítótárban, nem tárolódik tartósan a felhasználó készülékének merevlemezén. A legtöbb streamingszolgáltatás tehát csak ideiglenesen terheli az eszközünk kapacitásait – amint bezárjuk a használt alkalmazást, minden adat törlődik a számítógépről, vagyis még ha nincs is sok helyünk a fájlok tárolására, akkor sem kell aggódnunk a műsor megtekintése miatt. A streaming tehát valós idejű, és hatékonyabb, mint a médiafájlok letöltése. Az eredmény: a streaming segítségével gyorsabban nézhetünk filmeket és hallgathatunk zenét, és nem kell kivárnunk, amíg letöltődik a fájl. A szabad tartalomválasztás, az igény szerinti visszakeresés lehetősége, a hatalmas és változatos tartalomkönyvtárak mind hozzájárulnak a streamingplatformok népszerűségéhez.

Aktívabb fogyasztók, gombnyomásra elérhető tartalom

A széles sávú kapcsolatok kiterjesztésével, valamint a hatékonyabb fájltömörítési technológiákkal és átviteli protokollokkal a videostreaming a 90-es években vált életképes lehetőséggé az interneten, és az évtized közepétől kis léptékben, de terjeszkedni kezdett. A zeneiparhoz hasonlóan a mezőnyt sokáig itt is csak a letölthető szolgáltatások és DVD-k uralták. A videostreaming technológiai akadályait többnyire az úgynevezett adaptív streaming bevezetésével sikerült leküzdeni, így a streamek minősége egyre megbízhatóbb lett.

A televíziózás digitalizálása és az internet, főleg a közösségimédia-oldalak térnyerése a streamingtartalmak robbanásszerű növekedéséhez vezettek. A közösségi média elterjedése megváltoztatta a fogyasztókat is, a közönség az elmúlt években sokkal interaktívabbá vált, de az új fogyasztók aktív szerepet is vállalnak a tartalomfogyasztásban a passzív befogadás helyett.

A digitalizáció fejlődése az időhöz való viszonyunkat is átformálta, hiszen egy kattintásra elérhető az információ, amire pedig várni kell, az egyre inkább elértéktelenedik. A rugalmasság iránti szükségletükről ismert Z generáció tagjai például szeretnek filmeket nézni saját időbeosztásuk szerint, a hagyományos televíziózáshoz képest pedig hatalmas változást jelentett, hogy többé nem kell egy műsoridőhöz igazítanunk a kikapcsolódást, akár vonatozás közben, buszmegállóban ülve, munkaszünetben nézhetik kedvenc filmjeiket. Számos szolgáltató teszi lehetővé a fogyasztók számára, hogy megválasszák azokat a szolgáltatásokat és funkciókat, amelyekért fizetni szeretnének, így az előfizetőknek nem kell pénzt kiadniuk olyan programokért, műsorokért, amelyekre nincs szükségük. A videóalkalmazások jellemzően személyre szabottak is, a megtekintési profilok alapján ajánlásokat tesznek, és nem utolsósorban sokszor megfizethetőbbek is, mint több kábeltévé-szolgáltatás, miközben reklámokkal sem árasztják el a nézőket.

Streaming, a tévé utáni korszak

Persze nem csak az Y vagy a Z generáció körében terjed rohamosan a streaming népszerűsége. A Statista szerint a szülők közel 40 százaléka számol be arról, hogy gyermekének van okostelefonja. A SellCell 2019-ben végzett felmérése feltárta: az Egyesült Államokban a gyerekek 16,1 százaléka használt először mobiltelefont három- és négyéves korában. Az Alfa és az Y generáció már nem ismeri a világot okostelefonok és nagy sebességű technológia nélkül, számukra az információ és a szórakozás egyetlen gombnyomással elérhető. A legújabb generáció videónézési szokásai a videostreaming-csatornákból, élő közvetítésekből és a szórakozás egyéb virtuális formáiból állnak. A Z generáció 62 százaléka naponta használ videostreaming-oldalakat.

De mit jelent ez a szórakoztatóiparra nézve? A szolgáltatóknak alkalmazkodniuk kell a fiatalabb generációk igényeihez. Bár a filmek és a tévéműsorok továbbra is népszerűek maradnak, előfordulhat, hogy a gyártási stílusnak a trenddel együtt kell változnia. Például 10 tinédzserből 7 több mint háromórányi videót néz a mobilján naponta, egy megtekintett videó átlagosan 8 perces. Ez azt jelenti, hogy a figyelmük egyre rövidebb, és hihetetlen sebességgel fogadják be az információkat, ami egyértelműen a hagyományos televíziózás vagy a mozi helyett a mobiltelefonon keresztül nézett streamvideók további népszerűségéhez vezet.

Bár az Egyesült Államokban a televízióhasználat méréséről ismert Nielsen kutatócég 2021-es adatai szerint az amerikaiak többsége még mindig hálózati és kábeltelevízió nézésével tölti képernyőidejét (a televíziózásban eltöltött idő 64 százalékát a hálózat és a kábeltévé, míg az idő 26 százalékát a streamingszolgáltatások teszik ki), vannak kutatók, médiaelemzők, akik évek óta azt jósolják, hogy a streamingszolgáltatások akár a lineáris tévézés halálát is jelenthetik. A médiatudományban mostanra egyfajta megalapozott igazsággá vált, hogy csak a sport és más nagy események tartják fenn a hagyományos televíziózás linearitását és elevenségét. A televíziós iparág szemszögéből nézve a streaming megjelenése egy olyan elmozdulás részének tekinthető, amelyet tévé utáni korszaknak neveznek. Noha a kép országonként eltérő, az általános tendencia az, hogy a hagyományos kábelszolgáltatók és a hazai műsorszolgáltatók számára kihívást jelentenek az internetre épülő streamingszolgáltatások. Nem csoda, hiszen a legnagyobb streamingszolgáltatókon túl 2015-re csak az Egyesült Államokban közel 100 különböző szolgáltatás működött.

A kábelszolgáltatók emiatt kezdik megváltoztatni elképzeléseiket és hagyományos szórakoztatási formáikat, miközben néhányan még a streamingplatform óriásaihoz is szeretnének csatlakozni. Annak érdekében, hogy lépést tudjanak tartani a népszerű igényekkel, a kábeltévé-vállalatoknak el kell kezdeniük megfelelni a fiatalabb generációknak és streamelési tendenciáiknak. Ahogy a világ a streamingközpontú környezet felé tolódik el, létrejöhet egy olyan „alkalmazkodási időszak”, amelyben a kábeltársaságok elkezdhetnek áttérni a streamingszolgáltatásokra, hogy jobban megcélozzák ezt a növekvő demográfiai réteget, és lépést tartsanak a modern fogyasztói trendekkel.

Új versenyző a hazai piacon

A streamingszolgáltatások változatos, gazdag környezetébe érkezett Magyarországra június 14-én a Disney+, a The Walt Disney Company streamingszolgáltatása. A Disney+ online videostreaming-platform kínálatában a saját gyártású tartalmak mellett több ezer Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars- és National Geographic-sorozat és film elérhető, amely más streamingszolgáltatóknál nem található meg. A kínálatban a Star tartalmai is képviseltetik magukat, így olyan korhatáros tartalmak is megtalálhatóak, mint a The Walking Dead vagy az Amerikai Horror Story évadai.

Fotó: Lucasfilm Ltd.

A Disney+-on a Star Warshoz kapcsolódó sorozatok is elérhetőek, mint például a Boba Fett könyve és A mandalóri. A kínálatban szerepel a Marvel Studios részben Magyarországon forgatott Holdlovag című sorozata is Oscar Isaac főszereplésével. Megtekinthető az Oscar-díjra jelölt Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája, a szintén Oscarra jelölt Luca, az arany szobrot nyert Encanto, valamint a Szörnyella is.

A streamingplatformra a Disney-hez tartozó stúdiók (ABC, FX, Fox) tartalmai is megérkeztek, megtekinthető például a Simpson család és a Grace klinika, de egyebek mellett a 24, a Gyilkos elmék, az Amerikai fater és a Nevem Earl évadai is felkerültek. A National Geographictól a Jeff Goldblum világa című sorozata is megtekinthető, amelynek első évadában a Jurassic Park színésze kalauzolja el a nézőket egy szórakoztató, intellektuális utazásra.

A felhasználók párhuzamosan akár négy eszközön is nézhetik a műsorokat, valamint korlátlan számú letöltésre – legfeljebb tíz eszközre – van lehetőségük, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. Egy regisztrációból hét különböző profilt is létrehozhatunk, köztük gyerekbarát verziót is.