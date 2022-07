Már nem lehet azzal eladni egy sorozatot, hogy szép emberek a főszereplői

Külön válfajuk van azoknak a sorozatoknak a tévéiparban, melyekben feltűnően szép emberek a főszereplők. Az országos amerikai csatornák közül legfőképp a CW tartalmai jártak mindig is elöl ebben a tekintetben, olyan címekre érdemes gondolni, mint a Vámpírnaplók, a Riverdale, de A zöld íjász köré épített szuperhősös univerzum bármely tagját is simán említhetnénk. Az ABC-n 2005 óta futó A Grace klinika fogta a jól kinéző férfiakat és nőket, fehér köpenybe bújtatta őket, és így ment az életmentés a szappanos fordulatokban is bővelkedő egészségügyben.

Fotó: CBC / YouTube

Épp A Grace klinikára hasonlít a SkyMed című új sorozat, mely július 10-én egyszerre indult a kanadai CBC-n és a Paramount+ streamingszolgáltatón, és dögös légimentőket állít a középpontjába. Egészen pontosan egy Hayley (Natasha Calis) nevű újonc nővér szemével látjuk az elit egységet, melynek tagjai picit úgy élnek, mint egy kollégiumban, egy fedél alatt, hiszen bármikor riaszthatják őket. Az új lánynak rögtön húzzák az agyát, szívatják a többiek, de azért kedvesen állnak hozzá, úgy összességében. Vannak itt mindenféle sorsok, a nőcsábász Bodie (Aason Nadjiwon) nagy légitársasághoz vágyna az életmentés helyett, Crystal (Morgan Holmstrom) igazi anyatigris és láthatóan él-hal a parancsolgatásért, míg Lexi (Mercedes Morris) a rakodás helyett végre elfoglalná az általa vágyott helyét a pilótafülkében.

A karakterek, talán ennyiből is látszik, hogy nem túl mélyek, simán rájuk lehetne sütni, hogy két lábon járó klisék. Merthogy azok is. A közöttük zajló, a főhadiszálláson játszódó jelenetek tényleg olyanok, mintha valami egyetemi romkomot néznénk. Van szerelmi háromszög, megcsalás, féltékenykedés, eltitkolt terhesség… lehet válogatni, kinek melyik viszi fel legjobban a vérnyomását.

Történésekből egyébiránt már a SkyMed első részében sincsen hiány, és itt a terepmunkára gondolunk elsősorban. Hiszen ezt a sorozatot, úgy mint a hazánkban anno nagyon népszerű Medicopter 117-et is, a konkrét mentősködésnek kellene elvinnie a hátán. Na, ebből viszonylag kevés valósul meg. A produkció valami félelmetesen túlzsúfolt lett: a nyitójelenetben egy vadászt ér medvetámadás, később egy munkás szenved súlyos balesetet, sürgős terhességhez is riasztják a légimentőket, akik ide-oda rohangálnak, mint pók a falon.

A végén a nagy fordulat, aminek be kellene rántania az embert, hogy legyen kedvünk tovább nézni a SkyMedet, abszolút súlytalan. Ebből a szempontból totálisan megbuknak a készítők, pedig a lehetőség amúgy adott lenne a darálásra, hiszen a teljes 9 részes évad egyszerre jött ki. A feszültségépítés azért bukik meg, mert a megoldott ügyek semmitmondóak. Túl sokat akartak markolni a készítők, de keveset fogtak. Az „egy rész, egy baleset” felépítés talán jobban állt volna a sorozatnak. A modern szappanopera-jelleg pedig kevés ahhoz, hogy elvigye a hátán a SkyMedet.

A SkyMed tipikus példája annak, hogy jól összerakott történet, dráma, izgalom és kedvelhető karakterek nélkül 2022-ben egyszerűen nem elég már, hogy összeválogatnak egy csomó szép embert, akik vonzóan mosolyognak a képernyőn. A Paramount+ új szériája még délutáni néznivalónak is harmatgyenge, bántóan közepes, mi sem mertük evés közben nézni, mert elaludtunk volna rajta, és arccal beledőltünk volna a tányérba. Ha guilty pleasure-t keres valaki, akkor ennél akadnak sokkal gagyibb versenyzők is. Itt a gagyiságot jó értelemben értjük… mert van egy csomó olyan sorozat, ami annyira rossz, hogy már jó. A SkyMed nem ilyen.

5/10