Szétröhögtük az agyunkat ezen az új családi sorozaton

A tó (The Lake) című új vígjátéksorozatot, amelynek teljes első évadát június 17-én mutatta be az Amazon Prime, egyáltalán nem lehet megszokottnak mondani. Több szempontból sem. A kanadai gyártású és a valóságban is Ontarióban forgatott 8 részes produkció ezúttal nem egy nagyvárosba, hanem tópart mellé kalauzolja a nézőjét. Itt nincs nyüzsgés, csak néhány faház és pár ember, akik a kis népsűrűség ellenére is sikerrel a másik idegeire mennek.

A családi szériák nézői hozzá lehetnek szokva, hogy az ehhez hasonló, a nevettetést célzó produkciók általában népes famíliákat mutatnak be – esetlegesen több generációval, egy fedél alatt. A tó ezzel szemben egy csonka családot állít a középpontjába, ráadásul egy olyan férfival és lányával, akiknek túl sok közük nem volt egymáshoz az életben. Már attól eltekintve, hogy Justin (Jordan Gavaris) tinédzser korában, a bálon szerelmeskedett a barátnőjével, és gyerekük született. Billie-t (Madison Shamoun) viszont nevelőszülőkhöz adták, és így cseperedett fel.

Justin közben ráadásul rájött, hogy meleg.

Mindez nem állítja meg abban, hogy újraélessze kapcsolatát tinilányával, akivel közösen elmennek a tóhoz, ahol a gyerekkorát töltötte. Justin itt jön rá, hogy a családi házukat nem ő, hanem tökéletes, szőke bombázó mostohatestvére, Maisy-May (Julia Stiles) örökölte. Ki is tör rögtön a csetepaté, hiszen hősünk vissza akarja szerezni a vityillót, eközben móresre tanítani a vele és Billie-vel piszkoskodó szomszédokat. Na, és persze felszedni minden férfit, akit csak lehet. Ha lehet, akkor ezt a hármat ráadásul egyszerre.

Jordan Gavaris jól hozza a mindent túlreagáló, feminin fickó karakterét, aki rögtön belehabarodik a bolttulaj Riley-ba (Travis Nelson), ezzel a lendülettel hülyét is csinálva saját magából. Hiába csupán a biológiai apja, Justintól a lánya sem esett messze, hasonlóan, mint az alma attól a bizonyos fától. A Julia Stiles által játszott, elsőre visszafogottnak tűnő fiatal belemegy egy jó nagy alkoholizálásba, és félreérthetetlenül egyértelművé teszi, ki jön be neki a körzetben.

Talán ennyiből is látszik, hogy a két főszereplő haláli viccesen és megbotránkoztatóan mozgatja azt a néhány történetszálat, ami ebben a sorozatban van. Az Amazon Prime újdonságát abszolút a hangulata viszi el, na és persze az, hogy az apa-lánya milyen szinten tesznek rá az elvárásokra, és rögtön az elejétől saját magukat adva borítják ki a lakókat.

Ami a legviccesebb talán A tó első két részében, ahogy a hirtelen apukává vált Justin mennyire képtelen félretenni a saját infantilizmusát, így legfőképp azon röhöghetünk legnagyobbakat, hogy egy olyan felnőtt, aki lélekben még maga is gyerek, hogyan próbál megfegyelmezni egy bűnrossz és hormonoktól tengő tinédzsert.

Billie amúgy azért került büntibe, mert dögös fotókat küldött magáról valakinek. Ahogy korábban írtuk, nem esett messze az alma a fájától, ha a pasizásról van szó.

A tó habkönnyű sorozat, pont jó a nyárra, ha valaki egy nem hétköznapi, de rettenetesen vicces családi komédiát nézne éppen. Igaz, hasonlít az Amazon Prime szériája más olyan, szintúgy Kanadából jött produkciókra, mint mondjuk a Schitt’s Creek – de ha véletlenül van olyan vájtfülű, akinek az tetszett, ezúttal sem fog csalódni. A főszereplők imádnivalóak, a vidéki, háborítatlan táj pedig a tévé előtt is relaxálja az embert. Kivéve, amikor önkívületi állapotban tivornyáznak és a tóba hánynak folyamatosan.

8/10

A tó magyar felirattal elérhető az Amazon Prime Videón. A széria folytatását épp a minap rendelték be, szóval jönnek még új részek belőle.