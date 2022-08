De jó lenne több életszagú film a nagyvászonra...! Nagyjából ezzel a felkiáltással jöttünk ki a moziból, miután megnéztük a Vörös rakéta (Red Rocket) című új drámai vígjátékot. A kultikus A24-stúdió alkotását az a Sean Baker rendezte, aki folyton nyakig merül az amerikai szegénységben, és szélsőséges sorsokat mutat be: tette ezt a 2015-ös Tangerine-ben, mely transznemű szexmunkásokat követett nyomon Hollywoodban, aztán két évvel később jött a Floridai álom, ahol magára hagyott kisgyerekek tengették szomorú hétköznapjaikat a helyi Walt Disney World árnyékában.

A hazánkban július 28-a óta vetített Vörös rakéta megint egy olyan társadalmi osztályra helyezi a fókuszt, akikre a többség nem néz olyan szívesen. A történet Texas Citybe kalauzol, ami egy rém unalmas környék, nem is csoda, hogy 17 évvel korábban Mikey (Simon Rex) fogta magát, és kereket oldott Los Angelesbe, hogy ott próbáljon szerencsét. A férfi igaz, hogy felnőttszínészként, de befutott és a pornóiparban nagy karriert járt be. Egészen addig, hogy a Halálos iramban sztárja, Paul Walker meg nem halt. Hogy mi köze volt ennek Mikey-hoz? Hősünk a filmsorozat 18+-os paródiájában játszotta Brian O'Conner karakterét. Walker halála után azonban kiesett a pixisből.

Szóval ott kezdünk, hogy Mikey hazatér, de a fogadtatás, amit kap, közel sem túl barátságos. Neje, a házsártos anyjával együtt élő Lexi (Bree Elrod) vonakodik attól, hogy szállást adjon a fickónak, akinek a lakhatáson túl az álláskereséssel is meggyűlik a baja.

Valahogy kevés olyan vendéglátóipari egység akad, ahol hősünket, akinek több ezer pornóvideó fűződik a nevéhez, szívesen alkalmaznák. Mert mi van akkor, ha valamelyik vendég felismeri, hogy épp egy felnőttfilmes sztár szolgálja fel neki a vacsorát? Hát, elég ciki lenne, tényleg.

Simon Rextől, a főszereplőtől nem áll távol ez az egész alaphelyzet, a Mikey-t alakító 48 éves színészt azért kérte fel a direktor a Vörös rakétába, mert karakteréhez hasonlóan ő is pornózással indította be anno a karrierjét. Bár egy egészen kedvelhetetlen, önimádó fickót ismerünk meg a filmben, Rex elemi erejű játékának köszönhetően sűrűn megtaláljuk a humort Mikey-ban, így hatalmasakat tudunk rajta röhögni.

A Vörös rakéta hőse szügyig merül Texas mocskában: füvet kezd el árulni, aztán meg egy 17 éves lányt hülyít azzal, hogy LA-be viszi, és híres pornószínésznőt farag belőle.

Most szólunk, hogy ez a film groteszk és elragadó egyszerre. Szóval kell hozzá az erős gyomor, mert elég naturalistán mutatja be a rendező, ahogy Mikey elkezdi groomingolni – magyarul ártó szándékkal becserkészni a fánkboltban dolgozó, amúgy nagyon aranyos Strawberryt (Suzanna Son). Az elején még nekünk is úgy tűnhet, hogy az expornós valóban beleszeretett a fiatal lánykába, de ahogy azt röhögve taglalja Mikey féleszű szomszédjának, Lonnie-nak (Ethan Darbone): az egyetlen célja, hogy valahogy visszakerüljön a felnőttfilmes ipar vérkeringésébe.

Még akkor is, ha egy kiskorút kell kvázi megrontania hozzá.

A Vörös rakéta igazi hiánypótló film. Van benne valami báj, ahogy a készítő, Sean Baker lefejt mindenfajta romantikát Texasról. A környék teli van csövesekkel és munkanélküliekkel, a gyárak füstöt okádva teszik tönkre a környezetet, a nők kétségbeesésükben a Craigslisten árulják a testüket, míg a tinédzserek lebujokban dolgozva arra vágynak, hogy az első adandó alkalommal leléceljenek innen, és kezdjenek valamit az életükkel.

Csakhogy, amint azt Mikey példája is mutatja, nem mindig happy end a vége. A Vörös rakéta a Trump-szavazó vidékiek hétköznapjaiból mutat egy szeletet, és ha tényleg ilyen az élet Amerika kevésbé csillogó felében, minden pénzért cserébe se költöznénk oda.

A Vörös rakéta kétórányi hullámvasút: röhögünk rajta, fogjuk a fejünket, szörnyülködünk és izgulunk. Nagybetűs filmélmény, néhány proli szemszögéből. Ha ránk hallgat a Tisztelt Olvasó, vált rá jegyet, vagy rögtön kettőt, a párjának is. Nem fogja megbánni, garantáljuk. Sean Baker eddig sem volt egy kutyaütő filmes, de a Vörös rakéta egyértelműen a legjobb munkája. Igazi mestermű.

9/10

A Vörös rakéta jelenleg is látható a magyar mozikban.