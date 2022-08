Csak a Netflix merte bevállalni ezt a sorozatot, de megérte

Félelmetes belegondolni, hogy már 17 év telt el lassan azóta, hogy az amerikai televíziózás egyik legkedveltebb szitkomja, az Így jártam anyátokkal 2005-ben bemutatkozott. A történet egy balfék építész, Ted Mosby és baráti társasága körül forgott, akik nagyratörő huszonévesekként igyekeztek bevenni New Yorkot és persze rátalálni a szerelemre. A szereplők közül Barney Stinson volt a legkevésbé feszült személyiség, Neil Patrick Harris úgy hozta a kamerák előtt az elegáns playboyt, hogy simán elhittük a színészről: a valóságban is minden ujjára jut egy csinibaba.

Aztán pár hónappal a szitkom premierje után Neil Patrick Harris előbújt, bevallotta, hogy meleg, 2007-ben pedig már vőlegényével, későbbi férjével, David Burtkával együtt mutatkoztak az Emmy-gálán. A házasságra 2014-ben került sor Olaszországban, ahol Elton John is fellépett. A pár azóta is boldogan él, két gyereküket nevelik közösen.

Hogy miért érdekes a tévésztár eddigi élete? Mert új sorozata a Netflixen olyan, mintha Neil Patrick Harris valóra vált rémálmát dolgozná fel. Vagyis azt, hogy mi lenne vele, ha férje egyik napról a másikra, mindenféle magyarázat nélkül összepakolna és faképnél hagyná őt. A július 29-én bemutatott Újra szingli (Uncoupled) az első négy része alapján nekünk irtó kellemes meglepetés. Egy olyan félórás romantikus vígjátéksorozat, amilyet régóta szívesen néztünk volna, de eddig egyetlen streamingszolgáltató sem merte bevállalni.

Az Újra szingli főhőse egy meleg ingatlanos, a Neil Patrick Harris által játszott Michael, aki teljesen meg van elégedve az életével, szerelme mellett ébred minden reggel, jó melója és fizetése, na meg menő New York-i barátai vannak. Majd egy fontos napon, a férje, Colin (Tuc Watkins) 50. születésnapján összeomlik minden... hiszen Colin titokban összepakol és közli: mindennek vége.

Michael természetesen összetör, és az első két epizódban felváltva menekül a munkába és barátai karjai közé, miközben azt kérdezgeti, hogy 17 év után hogy történhetett meg mindez? Vajon mi a francot ronthatott el mégis?!

Neil Patrick Harrisről mindig is tudtuk, hogy a könnyed komédia nagyon jól megy neki, de ezúttal azt is bizonyítja a színész, hogy akkor sem esik kétségbe, ha az érzelmeinkre kell hatnia. A főszereplő és a készítők amúgy egy nemrég megjelent interjúban arról beszéltek, hogy az Újra szingli egy univerzális szakítós történet, amivel szexualitástól függetlenül bárki tud azonosulni. Ezt mi is meg tudjuk erősíteni, tényleg így van, nagyon könnyű izgulni a szerencsétlenkedő Michaelért. Végre megint egy olyan új sorozat a Netflixen, amit alig lehet abbahagyni, és muszáj darálni.

Merthogy, az ingatlanos nyalogatja egy picit a sebeit, aztán fogja magát és elkezd nagy erőkkel keresgélni. 40-esként és egy 17 éves párkapcsolatból kilépve Michaelt rögtön fejbe csapja az online randizás kegyetlen valósága. Ezeket a sokkoló momentumokat nem lőnénk le, de mi jókat mulattunk azon, milyen fancsali képpel vette tudomásul néha az Újra szingli főhőse, hogy a fiatalok mennyire szenvtelenek manapság.

A komédiát tekintve Michael párkeresése a legerősebb, na és persze a baráti kör. Köztük a főhős kolléganője, Suzanne (Tisha Campbell), valamint a hedonista meteorológus, Billy (Emerson Brooks) és a magányos képkereskedő, Stanley (Brooks Ashmanskas) is megérik a pénzüket. A mellékszereplők közül muszáj kiemelnünk az amúgy Oscar-díjas Marcia Gay Hardent, aki Claire, egy megtört, ugyancsak elhagyott kőgazdag nő bőrébe bújik. Közte és Michael között nemcsak vicces, hanem drámai pillanatokból is jó sok van, na és persze Claire mindig képes rá, hogy egy-egy durva beszólással ellopja a show-t.

Ha valakinek az Újra szingliről az jutna eszébe, hogy a Szex és New York kisöccse, nem téved nagyot, hiszen a készítő Darren Star, akinek a nevéhez az HBO kultikus szériáján kívül a Melrose Place, a Beverly Hills 90210 és az Emily Párizsban is fűződnek. Itt is New York elitjét láthatjuk, csak éppen korosabb nők helyett meleg fickók szemével.

Sokan az ehhez hasonló sorozatokra rögtön rásütik, hogy LMBTQ-propaganda, főleg, ha a Netflix tűzi képernyőre az adott produkciót. Ezúttal közel sincs így, az Újra szinglit bárki mosolyogva megnézheti, egy könnyed 8 részes vígjátéksorozatról van szó, és kész. Neil Patrick Harrisnek ráadásul jól áll, hogy önazonos, látszik is a színészen, hogy szívügye lehetett az egész. És tényleg úgy van, ahogy az Így jártam anyátokkal egykori sztárja mondja, az évadot nézve könnyen el lehet felejteni, hogy meleg fickók állnak a középpontjában. Mert nem akarják lenyomni senki torkán a dolgot, csak bemutatni, hogy a család az család, és kész.

7,5/10

Az Újra szingli szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.