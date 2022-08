Döbbenetesen izgalmas ez az új magyar film a Netflixen

Deák Kristóf megmászta a filmipar ranglétráját, aki a 2000-es évek elején még vágóasszisztensként dolgozott, 2017-re pedig odáig ívelt a pályája, hogy a Mindenki című rövidfilmje Oscar-díjas lett. Igaz, korábbi munkakörében sem kis címeken ügyködött, ott volt például a Steven Spielberg által rendezett München, és a magyar szórakoztatóipart ugyancsak bejárta a hazai szakember: közreműködött többek közt a Tűzvonalban című kultikus magyar krimin is.

Nagyon is elképzelhetőnek tartjuk, hogy sokaknak kimaradt Az unoka című magyar thriller, amit 2022. január 6-án mutattak be a mozik, és közel sem született annyi kritika és ajánló róla, mint megérdemelte volna. Pótolni egy filmet sosem késő, így tettünk most mi is, hiszen Deák Kristóf új egész estés alkotása augusztus elsején felkerült a Netflixre, és cikkünk írásának pillanatában az ötödik legnépszerűbb film idehaza a streamingszolgáltatón.

A produkciót bosszútörténetként jellemzik általában, erről sokaknak a pisztolyával vadul hadonászó, mindenkit lemészárló John Wick juthat eszükbe. Pedig Az unoka főhőse Keanu Reeves macsó igazságosztójánál nem is állhatna távolabb. Egy rendkívül egyszerű, callcenterben melózó fickóról, Rudiról (Blahó Gergely) van itt szó, akinek a nagypapáját csúnyán átverik. A tétlenkedő rendőröket elnézve viszont hősünk az asztalra csap, eddig és ne tovább... itt az ideje a csalókat valahogy, bárhogy móresre tanítani.

Deák Kristóf egy tipikusan magyaros problémának ás a mélyére, hiszen kétnaponta hallani a rádióban-tévében, hogy öregeket szedtek rá, kicsalták tőlük a pénzüket, a tettesek meg úgy eltűntek, mint az a közmondásbeli szürke szamár a ködben. Valami hasonló esik meg Rudi nagyapjával is, akit a filmben Jordán Tamás alakít. Csörög az éjszaka közepén a telefon, a nemrég a nyugdíjasklubban táncikáló öreg meg már szedi össze minden félretett pénzét, hiszen segítenie kell balesetet szenvedett unokáján.

Az unokával kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni, hogy az öregeket nem állítja pellengérre. Áldozatokként mutatja be őket, merthogy azok is. Érzelmi manipulációval szedik ki belőlük a pénzüket, hogy aztán sokkos állapotban hagyják őket sorsukra a csalók. Nem csak ezt, hanem a hasonló esetek utóéletét is bemutatja Deák Kristóf. Aktualitás tekintetében is bőven megérdemli a közfigyelmet ez a film.

Arról nem beszélve, hogy egy döbbenetesen izgalmas darabról van szó, meg nem mondanánk, hogy kis hazai filmiparunk terméke Az unoka. Fordulatos, nagyszerű játékokkal. Blahó Gergely a főszerepben csetlik-botlik, hibázik, szétverik a fejét, de minden balféksége ellenére egy szerethető figura. Jordán Tamás nagypapája aranyos, sajnálni való és esendő. Az Aranyéletben látott Döbrösi Laura pedig végre nem szende jókislányként bukkan fel valahol, hanem karakán üzletasszonyként, aki vagány és bevállalós.

Igaz, van néhány áthallás, ami elég egyértelmű. Például a Harcosok klubjával. Ezt a vonalat nem lőnénk le túlzottan, de a csalók áldozatául esett nyugdíjasok ebben a filmben is összejárnak, körbeülnek és együtt próbálják feldolgozni a feldolgozhatatlant. Ahova a történetszál kifut, teljesen váratlan és zseniális, már csak ezért megérte leforgatni Az unokát. Külön taps jár a Gyuri bácsit alakító Papp Jánosnak, ő az egyik fénypontja a filmnek – a sok közül.

Egy picit megnyugodtunk. Vannak itt még értékelhető magyar filmek. Az unokát egy percig nem untuk, köszönhetően annak, hogy a téma magyaros, a megvalósítás meg abszolút a nyugati filmipart idézi. Ha jó egy alapötlet, nem kellenek nagy robbantások, lövöldözések. Elég a csöndes – néha azért pofozkodós – dráma, na meg a jó alakítások. A fordulatos, pörgös történeteket pedig egyszerűen nem lehet szimplán látvánnyal helyettesíteni. Erre az amerikaiak is kezdenek mostanában rájönni. Deák Kristófnak úgy tűnik, nem kell mondani, tudja ezt magától is, és nagyszerűen műveli ezt a műfajt. Még egyszer taps, még ha megfájdul tőle a kezünk, akkor is.

9/10

Az unoka című film a Netflixen érhető el.