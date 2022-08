Melegeket próbálnak átnevelni ebben az új bizarr horrorfilmben

A homoszexualitás nem betegség, és ebből kifolyólag gyógyítani sem lehet. Azokat, akik mégis ezzel próbálkoznak, joggal ítéli el a társadalom okosabbik fele. Félelmetes belegondolni, hogy a most már csak fű alatt, elvétve működő melegátnevelő táborok mennyi kárt okoztak már LMBTQ-fiataloknak. Pont ezért fontos a They/Them, melyet a Peacock nevű streamingszolgáltató május 5-én mutatott be, és a témája miatt a horror műfaján belül mindenképp egyedülálló filmről van szó. Még úgy is, hogy nem annyira emlékezetes, mint amennyire reméltük, hogy az lesz.

A They/Them nem találja fel a spanyolviaszt, de izgalmas módon vegyíti a Péntek 13-féle slasher koncepciót a melegátnevelés kérdésével, amit a Chloe Grace Moretz főszereplésével készített Cameron Post rossz nevelése című film nemrég gyomorba vágó módon feldolgozott.

A filmben meglepően barátságos módon indul az LMBTQ-fiatalok és az átnevelő tábor dolgozóinak kapcsolata: egy remek, de mégis hátborzongató jelenetben a Kevin Bacon által játszott Owen Whistler kisétál egy faházból, és közli mindenkivel: itt senkire nem akarják rákényszeríteni a heteroszexualitást. Aki azonban segítséget szeretne, annak biztosítják azt.

A szereplőgárda színes, ahogy az a queer közösségekben is lenni szokott, de mindenkinek megvan a maga lelki batyuja és traumája, ami lehúzza őt. Stu (Cooper Koch) jó tanuló, jó sportoló, de társai elől rejtegeti, hogy fiúként más fiúk vonzzák. Kim (Anna Lore) is hasonló cipőben jár, hiszen a szőke szép lány ugyancsak a saját nemét szereti. A fiús Veronica (Monique Kim) a legelső pillanattól lázad a táboroztatók ellen, és a nem bináris, a helyét a táborban halmozottan nem találó Jordan (Theo Germaine) is úgy sejti, valami disznóság van a háttérben.

A táboroztatók valóban hátborzongatók – a macsó tesitanár, a szexuális ragadozónak kinéző kertész is megéri a pénzét (ők egyébként mind olyanok, akik „sikeres” átnevelésen estek keresztül), ám a prímet Kevin Bacon old school és könyörtelen Owenje mellett a Carrie Preston által alakított Cora viszi – a nő a fiatalok lelkére próbál hatni, de lelketlen módszerekkel.

Fotó: Blumhouse

John Logannek, a Gladiátor, az Aviator, a Skyfall és az Alien Covenant írójának ez a rendezői debütálása, és a készítőnek láthatóan voltak jó ötletei, de valahogy mégsem sikerült azokat rendesen kifejtenie. Pedig bedobál érdekes témákat a 60 éves szakember. Ott van például az, amikor a transznemű Alexandrát bezavarják a fiúk közé lakni a faházba, mert az egyik táboroztató meglátja, hogy nem esett még át a nemátalakító műtéten. De hasonlóképp izgalmas figura a tipikus pomponlánynak kinéző Kim is, na és Jordan, aki túlzottan vallásos családja béklyójában szenved.

Ahogy azonban halad a játékidő, úgy válik nyilvánvalóvá, hogy ezek a karakterek papírmasék maradnak, és nem fogjuk annyira megismerni őket, mint szeretnénk.

Lehet, hogy a They/Themnek inkább sorozatnak kellett volna lennie, és MONDJUK 10 részben körbejárni ezeket az LMBTQ-fiatalokat, mert igenis megvolt bennük a potenciál.

A direktornak amúgy sikerült felforgatnia a Péntek 13 formuláját, behozni egy baltás gyilkost, de közel sem azzal a céllal, mint amire előzetesen gondoltunk volna. Talán mondanunk sem kell, hogy azzal, hogy a filmnek happy endje lett, igen meglepett minket John Logan. Egy horrortól közel sem várna hasonlót az ember, főleg, hogy a slashereknek mindig az a végük, hogy a főszereplőt kivéve senki nem éli túl.

A They/Them egy viszonylag szórakoztató, egészen fordulatos horrorfilm, amelyből azért nem lesz klasszikus sosem, mert a karaktereket nem sikerült rendesen kifejteni benne. Mi keveselltük benne a vérengzést is, nem mertek igazi slashert csinálni, és az első gyilkosság után vagy egy órát kell várni, hogy a balta megint lecsapjon valakinek a fejére. A bedobált témákra hasonló igaz: érdekesek és gondolatébresztők, de vázlatosak. Sajnos megint egy olyan LMBTQ-filmről van szó, amit pont azok nem fognak megnézni, akiknek a legnagyobb szükségük lenne az érzékenyítésre.

Merthogy ebben a filmben nem a baltás gyilkos az igazi gonosz, hanem az emberekben uralkodó homofóbia. Kár, hogy erre az alapötletre nem sikerült értelmesebb filmet felhúzni. Lett volna benne potenciál...

6,5/10