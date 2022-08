Jó hosszú ideig kellett rá várni, hogy a Marvel egyik legkedveltebb szuperhőse saját kalandot kapjon, de augusztus 10-én bemutatta a Disney+ az Én vagyok Groot című sorozatot – a végeredmény pedig épp annyira lett aranyos, mint amire előzetesen számítottunk.

A történet Groot A galaxis őrzői végén tett önfeláldozása és A galaxis őrzői 2 táncikálós jelenete között játszódik. A középpontjában Baby Groottal, akinek az animációs szériában konkrétan az első, önállóan megtett lépéseitől kezdve nézhetjük meg négy további kalandját. Az Én vagyok Groot öt epizódból áll összesen, ezek, már most szólunk, hogy iszonyúan rövidek, a játékidejük a négy percet is alig éri el, ugyanakkor végtelenül szórakoztatóak. Nem csupán kicsiknek, hanem nagyoknak is.

Baby Groot rossz kölyök, a készítőknek láthatóan az volt a céljuk, hogy a karakter szertelenségét bemutassák, és ez maradéktalanul sikerült is.

A sorozat tulajdonképpen a gyermeki kíváncsiságról, türelmetlenségről és esetenkénti hisztizésről szól, és Groot pont a hibái miatt válik még az eddigieknél is jobban kedvelhetővé. Egy olyan apró hőscsemetéről van szó, akiben az elszántság már megvan, az erő viszont hiányzik belőle, így folyton csetlik-botlik. Hiába ismételgeti csak és kizárólag – eddigi szokásához híven – A galaxis őrzői legapróbb tagja (Vin Diesel eltorzított hangján), hogy Én vagyok Groot, ezt néha olyan spiritusszal teszi, hogy nem bírjuk megállni vigyorgás nélkül.

A Disney+ új szériájában Baby Groot rövid és tragikus ismeretséget köt egy miniatűr társadalommal, pocsolyában fürdőzik, és megpróbál újítani a stílusán, hogy aztán saját képmásával vívjon meg, és a végén egy kis borsot törjön A galaxis őrzői orra alá, akik lájtosan cameóznak az Én vagyok Grootban.

Picit sajnáljuk, hogy az alkotók nem vették legalább 10-15 percesre a figurát részenként, mint a Netflix tette a Love, Death + Robots esetében. Ugyanakkor a rövidségének köszönhetően képtelenség megunni az Én vagyok Groot epizódjait. Ráadásul ötlet, humor és némi akció is szorult beléjük, a Marvel-rajongóknak jó kis limonádé lehet ez. A Disney+ ráadásul berendelt még öt részt belőle, így a sorozat egy még nem bejelentett, későbbi időpontban visszatér még a képernyőre.

A fotórealisztikus animáció szépen fest az Én vagyok Grootban, egyedül a végén lóg ki egy kicsit a lóláb, egy másik ismert Őrző felbukkanásakor. Utólag akár javíthatnák az apró malőrt, mert tényleg bántja a szemet, ezt és a rövidségét leszámítva azonban túl sok dologba nem tudunk belekötni. Baby Groothoz képest Baby Yoda a kanyarban sincs, már ami a cukiságot illeti.

7/10

Az Én vagyok Groot a Disney+-on elérhető.