Fantasztikus sorozat készült Tom Hanks egyik leghíresebb filmjéből

A Micsoda csapat című sportfilmet idehaza is jól ismerhetik a nézők, hiszen a magyar tévéadók az 1992-es bemutatása óta kismilliószor ismételték. Sokan azért emlékezhetnek a produkcióra, mert Tom Hanks szokásától eltérően nem egy nagyszívű, szerethető flótást alakított benne, hanem egy alkoholista edzőt, akinek a nyakába sóztak egy női baseballcsapatot.

Az Amazon Prime új, augusztus 12-én debütált sorozatában szinte megegyezik az alapvetés az alapul szolgáló filmklasszikussal: ugyanúgy 1943-ban járunk, amikor a második világháború miatt az amerikai férfiak javát elviszik szolgálni. A profi baseballnak pedig kezd befellegezni, hiszen játékosok híján maradnak. Nemzeti sportra azért az USA-ban a hadiállapot ellenére is szükség van, ezért egy női bajnokságon kezd el dolgozni a liga.

Na már most. A remake-ekből mostanra elképesztően elegünk lett. Hollywoodban nagyítóval kell keresni az eredeti ötleteket, folyton jól bevált címeket és franchise-okat hasznosítanak újra az alkotók. Pontosan ezért döbbentünk meg annyira, amikor leültünk a Micsoda csapat első évada elé, melyben sok minden emlékeztet a Penny Marshall által rendezett eredetire, de valahogy mégsem erőszakolja meg azt, hiszen néhány egyértelmű áthallás ellenére új karakterekre építkezik a sorozat.

Kezdésnek ott van a tipikus háziasszonynak tűnő Carson Shaw (Abbi Jacobson), aki kilógó melltartóval szalad a vonat után a nyitójelenetben. Kiderül róla, hogy szó szerint és átvitt értelemben is menekül az élete, az unalmas hétköznapjai, a katonaként dolgozó fiúja elől. Helyette inkább ő is kezdene valamit az életével, ezért elmegy Chicagóba, hogy hátha a női baseball-ligába valahogy bejut. Az első néhány perc rögtön eszünkbe juttatja, milyen feelgood film volt az eredeti is, szétmosolyogjuk magunkat már azon, ahogy a környezetéből kilógó Carson helyet foglal az egyik szerelvényen, és utastársai kábé szétalázzák. Még egy kisgyerek is.

A Micsoda csapat erősségei egyértelműen a szereplők, ez a későbbiekben derül ki, amikor a Peaches névre hallgató csapat (ez is ismerős lehet a filmből) összeáll. Érdemes közülük kiemelni a pasizógép Gretát (D'Arcy Carden) és keménykedő barátnőjét, a fiús Jót (Melanie Field), de rendkívül emlékezetes figura az afro-amerikai Max (Chanté Adams) is, akit a bőrszíne miatt nem vesznek be a buliba, hiába dob remekül. Ő és a fentebb említett Carson azok, akiknek köszönhetően ízelítőt kapunk belőle, hogy a 40-es évek azért picit sem volt haladó, akadt rasszizmus, szexizmus, homofóbia... bőven.

A női baseballjátékosoktól pedig elvárták, hogy csajosak legyenek, bájosak, és nagyon rövid legyen a szoknya rajtuk. Mindezt persze a férfi nézők és az elfogadható bevételek kedvéért.

Ahogy említettük, vannak hasonlóságok az eredeti filmmel. Például Greta egy az egyben azt hozza, mint amit anno a Madonna által játszott Mae. Illetve afféle Tom Hanks-pótlékként kapunk egy cinikus edző bát is, akit itt Dove Porternek hívnak. Nick Offerman bőven bizonyította már, hogy az ehhez hasonló szerepek jól állnak neki, de a karakter ezúttal kicsit a háttérbe szorul. Ugyanazokat a jellemvonásokat villogtatja, kiröhögi és lenézi a saját játékosait, majd nyilván pálfordul. Az új Micsoda csapat készítői azonban nem rá, hanem tényleg a Peaches csapatára teszik a hangsúlyt. Jó döntés, így senki nem várja el Offermantól, hogy helyettesítse Hankset. Nyilván képtelenség is lenne.

Valami hasonló valósul meg a sorozatban is, úgy összességében. Inspirálódik az eredeti filmből, de nem kapaszkodik foggal-körömmel a nagy klasszikusba. Pont emiatt az új Micsoda csapat önmagában is megállja a helyét, és a modern nézőknek el tud mondani egy olyan sztorit az 1940-es évekből, amin azt érezzük, hogy valóban nekünk és hozzánk szól.

Szórakoztató sportsorozatokból, főleg ebből, a könnyed, sokszor mégis érzelgős fajtából manapság nem kapunk túl sokat. Esetleg a Ted Lassót tudjuk még hasonló kategóriába belehelyezni. A Micsoda csapat jól épít a nosztalgiára, de nem kizárólag az idősebb nézőkhöz szól. Ráadásul a spanyolviaszt sem próbálja meg feltalálni: egyszerűen csak egy lúzer csapatot mutat be, akiknek hiába mondja a társadalom, hogy a bőrszínük miatt, vagy éppen azért, mert nők, úgyse képesek megcsinálni... Ők igenis megcsinálják.

8,5/10

A Micsoda csapat (A League of Their Own) magyar felirattal elérhető az Amazon Prime Videón.