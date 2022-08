Amilyen jól kezdődött, annyira elbukott az HBO sorozata

Véget ért a Hazug Csajok Társasága: Az eredendő bűn első évada. A sorozat szinte tökéletesen indult, de sajnos ezt a szintet nem tudta tartani az utolsó részig.

Egyre több, kétezres években indult sorozatból készítettek rebootot az elmúlt években. A Pletykafészkek új verziója után nem számítottunk hatalmas megfejtésekre a Hazug Csajok Társasága újragondolásától sem, bár utóbbi egy kicsivel jobbra sikerült. Az eredeti sorozat 2010–2017-ig futott az Egyesült Államokban és hazánkban is hatalmas sikerrel. A produkció a mai napig ikonikusnak számít a tinisorozatok kedvelői közt, így még 2022-ben is készülnek róla YouTube-videók. Két spin-offot is gyártottak mellé, de mindkettőt egy évad után elkaszálták a negatív visszajelzések miatt. Így kicsit félve ültünk le megnézni, hogy 2022-ben sikerül-e valami jobbat kreálni a franchise-ból.

Fotó: HBOMax

A Hazug Csajok Társasága: Az eredendő bűn öt lány történetét követi végig Millwoodban, akiket – az eredeti sorozathoz hasonlóan – üzenetben és a való életben is terrorizál valaki „A” néven. Mindegyik lánynak megismerjük a háttérsztoriját, családi nehézségeit és azt is, hogyan kötődnek anyáik az üzenetekhez. Bár hivatalosan nincsen főszereplője a sorozatnak, a történet Imogen Adams köré épül, akit Bailee Madison (The Fosters, Egyszer volt, hol nem volt, Varázslók a Waverly helyből) alakít. A színésznőnek annyira jól áll a szerep, hogy reméljük, többször láthatjuk még horrorfilmekben.

Az új sorozat sokkal horrorisztikusabb, mint az elődje, ami a mai trendeknek köszönhető. A tinislasher (kaszabolós) műfaj a kétezres évek óta nem volt annyira népszerű, mint napjainkban. Csak az elmúlt hónapban kaptunk két ilyen filmet, a Peacock They/Them című horrorját és az Amerikában megjelent Bodies Bodies Bodiest. A Hazug Csajok Társasága: Az eredendő bűnnek kifejezetten jól áll ez a stílus, az eredetihez képest sokkal nagyobbnak tűnik a tét. De hiába több a gyilkosság, a feszültséget nem tudja megtartani az évad végéig.

Az HBO egészen érdekes módon jelentette meg a sorozatot, hiszen négy héten keresztül heti két-három rész tettek fel a streamingplatformra. A szolgáltatótól nem áll távol, hogy ne egyszerre kerüljön ki egy teljes évad, az Eufória részei például hetente jelentek meg. Ez az új formátum egyszerre használt és ártott a sorozatnak. Az első hét rész szétszedése fokozta a feszültséget, és folyamatosan meglepte a nézőket, az utolsó hármat viszont egyszerre rakták fel, így még jobban érződött, hogy ezek gyengébbre sikerültek. Azt azonban el kell ismerni, hogy a produkció komoly témákat feszeget, amiket többnyire jól is kezel. A szexuális erőszak és az iskolai zaklatás kendőzetlenül jelenik meg a sorozatban, nem próbálnak meg PC-k maradni.

Kiváló alkotók a kamerák előtt és mögött

A színészek kihozták a maximumot a forgatókönyvből, a már említett Bailee Madison mellett a többi lány is remekül játszott. Malia Pyles kiváló volt Mouse szerepében, de Chandler Kinney, Zaria és Maia Reffico is megríkatta a nézőket. Ha azonban bárkit is jelölhetnének Emmy-díjra, az nem más, mint az ikreket játszó Mallory Bechtel. A színésznő tökéletes választás volt, hiszen egyszerre tudtuk utálni Karen szerepében és sajnálni Kellyként.

A kamerák mögött is ismert – egyesek szerint hírhedt – készítők szerepeltek. Az eredeti sorozat alkotója, Marlene King executive producerként végre nem próbált meg túljárni a rajongók eszén, és nem húzta évadokig az amúgy nem túl érdekes rejtélyeket. Az alkotói székbe pedig a Riverdale című sorozat készítője, Roberto Aguirre-Scasa ült, aki természetesen belecsempészte legsikeresebb műsorát az egyik részbe mint „easter egg”-et. A sorozatban feltűnik még az eredetiből ismert kisváros, Rosewood is, és a szereplők több, a Hazug Csajok Társaságából ismert karaktert megemlítenek.

Hiába indult jól az évad, a kiszámítható csavarok és az elbaltázott főgonosz miatt rossz szájízzel fejeztük be az utolsó részt. Szerencsére nem cliffhangerrel végződött az évad, de nem csodálkoznánk, ha hamarosan bejelentenék a folytatást, hiszen a közösségi platformokon nagy sikere van a sorozatnak.