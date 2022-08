Oscar Isaac új filmje folyik a csapból is, megnéztük, mire a nagy felhajtás

A bőség zavarában voltunk, amikor azon gondolkoztunk, hogy hol nézzük meg Oscar Isaac új filmjét, hiszen augusztus elején, pár nap eltéréssel az HBO Maxon és a hazai mozikban is bemutatták a The Card Countert. Hogy tényleg ne legyen egyszerű az ember dolga, kétféle címet kapott a produkció: az HBO Maxon A játékos, míg nagyvásznon Svindler néven kell keresni. Nem csak a főszereplő miatt volt nagy bizodalmunk a Svindler felé, hiszen ezt az új drámát a Taxisofőrt íróként, az Amerikai dzsigolót rendezőként is jegyző Paul Schrader rakta össze, Martin Scorcese produceri felügyeletével. Nem csalódtunk, igazi oldschool amerikai rémálmot tettek le elénk az asztalra a nagymúltú szakemberek.

Oscar Isaac a Svindlerben egy rendkívül visszahúzódó fickó, bizonyos William Tell bőrébe bújik, aki egyik kaszinóból a másikba jár, számolja a lapokat, és a nyereményekből él meg. Ha elkapnák, csalásért nagyon megrángatnák Williamet, épp ezért kínosan ügyel rá hősünk, hogy sose nyerjen túl sokat egyszerre. A Svindler az elején klasszikus sportfilmnek tűnik, pláne, hogy felbukkan a színen a játékosmegfigyelő La Linda (Tiffany Haddish), aki felkarolná az ügyes kezű kártyást, de aztán valami egészen másba fordul át a történet. Road movie-ba? Háborús filmbe? Romantikus thrillerbe? Igen, igen, és igen.

A póker, a kaszinók világa, az amerikai álom megélése mindössze sallang és menekülés William Tellnek a múltja elől. A férfi ugyanis ex-katona volt, a tetteivel pedig újfent kénytelen szembenézni, amikor megkeresi őt egy Cirk nevű bosszúszomjas kölyök (Tye Sheridan alakításában), hogy a svindler segítségét kérje.

A Svindlert meditatív érzés nézni. Oscar Isaac nagyszerűen adja át ezt a poszttraumás stressztől szenvedő egyént, aki annak idején a Szaddám-rezsim börtönében, az Abu Ghraibban iraki foglyokat kínzott, durva módszerekkel. A történelmi háttérnek nem muszáj utánanézni, a visszaemlékezéseknek és William rémálmainak köszönhetően egész pontos képet kapunk, milyen rémtetteket hajtottak végre az egyenruhások.

A feszültség a Svindlerben mindvégig ott van, hiszen felsejlik két lehetséges kiút is William Tell számára: az egyik ugyebár az erőszakos önbíráskodás lehetősége, amit Cirk kínál. A másik pedig La Linda, hiszen a nővel romantikus kapcsolatba keveredik a kártyás, így a sötét alagút végén ott pislákol a remény, és a normális, hétköznapi élet ígérete. Oscar Isaac és Tiffany Haddish között nagyszerű a kémia, bár Tye Sheridan bármiféle ihlet felmutatása nélkül kilóg a sorból hozzájuk képest – főleg, ha belegondolunk, hogy eredetileg Cirköt a sokak által kaotikus zseninek tartott Shia LaBeouf játszotta volna...

Őszintén szólva, kissé nyomott hangulatban álltunk fel ez elől a film elől. A Svindler eltompítja az embert, nagyjából úgy érezzük magunkat a látottaktól, mintha mi is háborús bűnösök lennénk. Oscar Isaac sokáig viszi a hátán a show-t, de a csúcsponton sajnos a legutóbb a Holdlovag című sorozatban látott sztár is besül. Nincs tetőpont, elmarad a katarzis, az érzelmi robbanás, és csak ülünk, hogy ugyan mi a fene volt Paul Schrader célja ezzel az egésszel?

A Svindler depresszióba akarja dönteni a saját nézőjét? Lefejteni a felesleges cicomát a nagy amerikai álomról, arról, hogy nyugaton még a kerítés is kolbászból van, a fű zöldebb, és a magyar madaraknál az ottaniak sokkal szebben csicseregnek? Mert akkor a direktor sikerrel járt, elfogyott körülöttünk a levegő, és megkönnyebbültünk, hogy végre elhagyhatjuk a mozitermet, és friss levegőt szívhatunk egy kicsit.

Paul Schrader új filmje rettenetesen nyomasztó, és nincs semmiféle kielégülés benne, csak az állandó lelki nyomor, ami minden szereplőt másmilyen okokból, de éjjel-nappal kínozza. A Svindler régimódi dráma, valós történelmi háttérrel, ami extra pikantériát ad az egésznek.

Újra soha nem néznénk, nem vagyunk mazochisták, de van olyan különleges a Svindler, hogy egyszer mindenképp érdemes benevezni rá. A pókeres, kártyás maszlagtól nem kell megijedni, itt tényleg a megfogható, személyes tragédiákon van a hangsúly, illetve azon, hogy vannak olyan dolgok, amiken egyszerűen képtelenség túllépni.

6,5/10

A Svindler/A játékos a magyar mozikban és az HBO Maxon is elérhető.