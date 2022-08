Padlót fogtunk ettől az új sorozattól, olyan jó lett

Különleges sorozatokból mostanában nincs hiány, a televíziózás sokadik aranykorát éli. Elég, ha olyan címeket említünk, mint a Sandman: Az álmok fejedelme, a Különválás, az Átutazó vagy éppen a Tokyo Vice. Most aztán tényleg bárki megtalálhatja a maga kedvencét, ha egy kicsit szétnéz. Némi kutakodás után bukkantunk rá mi is a The Bear című új, félórás dramedyre, melyet június 23-án mutatott be a Hulu az FX-szekción belül, idehaza pedig a Disney+-on várható a premierje.

Legalábbis nagyon reménykedünk benne, hogy hozzánk is eljut, mert az első három része alapján a The Bear olyan ínyencség a kínálatban, ami után mindenki megnyalja a tíz ujját, ha esélyt ad neki, és belekezd.

Fotó: FX on Hulu

A The Bear főszereplője Carmy Berzatto, egy, a fiatal kora ellenére a vendéglátásban már sztárnak számító séf, aki megjárta a legelőkelőbb éttermeket, fivére tragikus halála után azonban magára veszi a családi szendvicsező vezetésének terhét. Van itt minden, amit el tudunk képzelni: adósság, a konyha majd szétesik, a beosztottakkal meg alig lehet bírni. A bajt tetézi, hogy jön egy újonc is a konyhára, aki nagyon szeretne Carmytól tanulni, de a nagy szája miatt folyton konfliktusokba keveredik, a lelkesség-rutintalanság kombó miatt pedig sűrűn hibázik. Ráadásul nagyokat.

A sorozat tényleg ennyiről szól, azt láthatjuk, hogy Carmy miképp próbál megszokni a puccos fine dining világa után egy gyorskajáldában. Ahogy az évadkezdésből kiderül, egy ilyen helyen, mint a The Original Beef of Chicagoland… tényleg a gyorsaságon van a hangsúly. A 8 részes szezon első fele úgy pörög, hogy mi is alig bírjuk a tempót, annak ellenére, hogy csak a fotelből nézzük a The Bear eseményeit. Folyton megy a veszekedés, hol azért, mert túl kevés hús jött, máskor egy váratlan ellenőrzés és leminősítés okoz galibát, szóval van miért izgulnunk.

A casting remekül sikerült, telitalálat volt Jeremy Allen White-ot idehozni, a színész már a Shameless amerikai változatában is nagy kedvencünk volt. Itt is simán, kisujjból hozza ugyanazt az életszagú alakítást, mint Lip Gallaghernél, de ezt már az előzetesek alapján mertük remélni.

Fotó: FX on Hulu

Arra viszont nem számítottunk, hogy a szereplőgárda többi tagja is felveszi a tempót. Márpedig felvették, a folyton arrogáns Richie-t játszó Ebon Moss-Bachrachot péklapáttal csapnánk arcon, olyan irritáló. Persze ez a karakterből jön, ilyennek szánták. Az ambiciózus séfhelyettes, Sydney bőrébe bújó Ayo Edebirinek is részenként van legalább egy emlékezetes jelenete, de a legutolsó mellékszereplő sem lóg ki negatívan a sorból. Erre ritkán van példa, valljuk be.

Az FX szériáját olyan nézni, mintha hús-vér embereket látnánk a képernyőn, és nem színészeket, akik pusztán szerepeket alakítanak.

Hab a tortán, hogy az operatőrök szintén nagyszerű munkát végeztek, rettenetesen klausztrofób érzés a konyha hétköznapjait követni. Konkrétan párszor nekünk is felvitték a vérnyomásunkat az események, és idegesek lettünk. A The Bear tényleg nem az a sorozat, amit könnyű darálni. A minősége elképesztő, de nyomasztó, és sűrűn depresszív a hangulat, jobban jár, aki – mondjuk – csak kettesével nézi az epizódokat.

Igazi érzelmi hullámvasútról van szó, a készítők abszolút a realizmusra törekedtek ezzel a sorozattal. Igaz, sosem dolgoztam konyhán, de simán el tudom képzelni, hogy tényleg így zajlanak ott a dolgok. Hozzá kell tenni, hogy Amerikát sűrűn ábrázolják úgy, mint ahol a kerítés is kolbászból van. A The Bear esetében picit sincsen így, itt valódinak tűnő embereket látunk, olyan problémákkal, amik vélhetően az igazi amerikaiak közül is sokakat sújtanak.

Ha van idén kritikuskedvenc sorozat, amelyet az újságírók egyöntetűen dicsérnek, az a The Bear. Most az egyszer tessék nekik hinni, az FX produkciója valódi különlegesség. Biztosak vagyunk benne, hogy a televíziós díjátadókon jó pár jelölést be is fog gyűjteni, mi nagyon drukkolunk neki, hogy minél több szobrot elvigyen. Az írás, a rendezés, a főszereplő játéka mind elképesztő. Ráadásul a folytatást, a második évadot is berendelték belőle, mi ott leszünk, hogy megnézzük. Yes, chef!

8,5/10

A The Bear az FX on Hulu kínálatában érhető el, idehaza várhatóan a Disney+-ra érkezik.