A Kleo az a fajta agyament sorozat, amelynek az elején ki sem kellene igazából írniuk a készítőknek, hogy túl sok köze nincs a történelemhez... magunktól is kitalálnánk. A 8 részes produkciót augusztus 19-én mutatta be a Netflix, szerencsére magyar szinkront is készítettek hozzá, így megkönnyítve azok dolgát, akik nem szívesen hallgatják a hadaró németeket. Rögtön az elején leszögeznénk, hogy a Kleo túl sok egyediséget nem tud felmutatni, százszor láttunk már ilyet, akár az RTL Magyarország csatornáin is futottak hasonló szériák (Deutschland 83, 86, 89), mégis mindig rácsodálkozik az ember, hogy mennyire szórakoztató ez a műfaj.

A történet Kleóról (Jella Haase), egy nem hivatalos Stasi-ügynökről szól, aki az NDK állambiztonságért felelős szervének dolgozik. A Stasiról annyit érdemes tudni, hogy profi kémeket alkalmazott, a KGB elődszervezete, az MGB mintájára rakták össze, és a kommunisták irányították. Na, már most az ügynöknő hiába dolgozik fű alatt, nem kell őt félteni: a pilotban egy alagúton beszökik a nyugatnémetekhez, hogy egy klubban eltegyen valakit láb alól, és félelmetesen egyszerűen ki is iktatja a célszemélyt.

A Netflix német újdonsága véres, aki ezt nem bírja, inkább keressen más néznivalót. Mondjuk láthatóan vevők a magyar nézők erre a stílusra: a premiert követő pár napon belül rögtön top 3-as lett a Kleo a magyar Netflixen a sorozatok között. Az erőszakossága mellett szerencsére elég kiszámíthatatlan szériáról van itt szó, rögtön az első 45 percben van annyi csavar, mint máshol egy évad alatt se. De hát egy kémsztoriról beszélünk, itt azért illik csűrni-csavarni a dolgokat.

Még így is meglepő, amikor kiderül, hogy az utolsó küldetését épp letudó Kleo a kezelőjével jár, ráadásul kisbabát vár a fickótól. Jöhet a happy end, esküvő, kertes ház? Dehogy. Túl szép ez az egész, hogy igaz legyen... A Stasi belöki a busz elé a nőt, sittre vágják élete végéig, és még el is vetél egy börtönbunyót követően.

Mit is mondtunk, hogy fordulatos ez a sorozat? Ja, igen. A Berlini fal ráadásképp a rész közepe táján leomlik a francba, Kleo pedig kiszabadul, hogy afféle női John Wick módjára elinduljon, és kinyírjon mindenkit, aki a balsorsáért felelős.

Jella Haase nagyszerűen alakít a főszerepben, bár ahogy a sorozatról is elmondtuk, hogy százszor láttuk máshol, a Kleo is ugyanennyire lett más helyekről összeollózva. Ami a könyörtelenséget illeti, a John Wick-es párhuzam adja magát, de minket erősen emlékeztet Kleo a Killing Eve-ben látott Villanelle-re (Jodie Comer alakításában) is. A két nő van annyira őrült, hogy ha összeállnának, simán felégetnék a fél világot.

Ezzel kapcsolatban egyébként szemernyi kétségünk sincs. Mármint, hogy Kleo senkinek sem fog kegyelmezni... erre utal a pilot utolsó jelenete is, amikor újfent egy klubban, félmeztelenül-önkívületben táncikáló fiatalok gyűrűjében a talpig véres, hátborzongatóan vigyorgó ex-Stasi-ügynök ránéz újdonsült szobatársára.

Mi biztosan nem költöznénk egy fedél alá egy ilyen nővel, Kleo kalandjait a fotelből, tisztes távolságból viszont szívesen végignézzük. Ugyanezt javasoljuk azoknak a nézőknek is, akik kedvelik a szabad szájú, véres, laza retró tévészériákat. A Kleo a magyar HBO Maxról levett A besúgónál lazább, az ugyancsak a Netflix istállójába tartozó Clarkhoz képest azonban némiképp szigorúbb. Ez talán segít belőni, hogy mire érdemes számítani.

7/10

A Kleo szinkronnal és magyar felirattal is nézhető a Netflixen.