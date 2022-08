A Netflix meggyalázta Bud Spencer és Terence Hill leghíresebb filmjét

Ha valaki meghallja Bud Spencer és Terence Hill nevét, valószínűleg egyből a Különben dühbe jövünk jut az eszébe. Nem véletlen, a legendás színészpáros egyik, ha nem a leghíresebb közös produkciójáról van szó. A Különben dühbe jövünk volt az első Bud Spencer-Terence Hill film egyébként, amit a magyar mozik bemutattak, a maga idejében óriási siker volt, telt házzal ment hetekig idehaza. Sokakat összekavarhat, hogy 1978-ban vászonra tűztek egy másik filmet a pofozkodó duóval a főszerepben, de a magyar fordítás megtévesztő, az ... és megint dühbe jövünknek semmi köze nincsen a Különben dühbe jövünkhöz.

A Netflix a közelmúltban jó pár klasszikushoz hozzányúlt, ezekben nem volt túl sok köszönet: elég, ha A texasi láncfűrészes mészárlásra gondolunk, ami egyfajta második rész, és reboot is volt egyszerre.

Fotó: Netflix

Az új, augusztus 24-én bemutatott Különben dühbe jövünk (Watch Out, We're Mad) nagyon hasonló ehhez, hiszen nagyjából ugyanazt a történetet meséli el, mint az eredeti. Csakhogy, a sztori akkor veszi kezdetét, amikor az eredetileg Bud Spencer által játszott Ben és Terence Hill Kidje jól hallhatóan azon veszekednek, hogy a maffiózóktól kapott egyetlen, megmaradt buggyjuk kié legyen. Szkanderozással, sör és virslievéssel, esetleg egy újabb roncsderbivel döntsék el a homokfutó sorsát. Ezt kihallgatja a szomszéd szobában üldögélő két szemfüles kisfiú, apjuk, Ben piros-sárga járművét elkötve pedig világgá mennek vele.

Az első gondolatunk az volt, amikor a bevezető képsorokat láttuk, hogy mi a fene ez? Az eredeti főszereplők megidézése kedves gondolat is lehetett volna, de inkább görcsös ragaszkodásnak bizonyult a múlthoz. Mint ez az egész film. A verekedős jelenetek koreográfiái, a pofonok hangja, és a zene is a nagy klasszikust igyekeznek az eszünkbe juttatni, de sajnos az új Különben dühbe jövünkből két dolog is hiányzik.

Az egyik, a főszereplők karizmája. Bud Spenceré és Terence Hillé, ugye. A másik, ami az új filmből érthetetlen módon kimaradt: a humor.

A készítők ahelyett, hogy picit megpróbálták volna egyedivé tenni a főszereplőket, saját tulajdonságokat adni nekik... abszolút a nosztalgiába kapaszkodtak. Ennek köszönhető, hogy Carezza (Edoardo Pesce) teljesen ugyanolyan, mint Bud Spencer karaktere, míg Sorisso (Alessandro Roja) a csajozógép Kidre hajaz. Nehezen tudjuk elengedni azt a kérdést is, hogy vajon az eredeti Különben dühbe jövünk miért nem mutatta egyszer sem, hogy bármelyik főhősnek gyerekei lennének. Igen, a remake ennyire erőltetett, és mondvacsinált.

Fotó: Netflix

Vicces módon a régi események továbbfűzése, a modern köntösbe öltöztetés még működhetne is. Ha nem lenne ennyire lelketlenül középszerű a végeredmény. Az új Különben dühbe jövünk alapjáraton egy közepes akcióvígjáték lenne, de mivel kénytelenek vagyunk összehasonlítani az 1974-es verzióval, így a Netflix talán legrosszabb filmjeként gondolunk rá innentől. Pedig a streamingszolgáltató most már évi kétszer riogat olyan alkotásokkal minket, mint a 365 nap.

Az első Különben dühbe jövünk még mai szemmel is vicces, az akciójelenetek minden blődségük ellenére kreatívak, meglepőek és a beszólogatások is ütnek. Bud Spencer és Terence Hill pedig ott sokkal testvériesebbek, mint Carezza és Sorisso, pedig az új filmben a főhősök konkrétan vérrokonok.

A 2022-es kvázi második rész ugyanazt a sztorit meséli el, mint az „igazi” Különben dühbe jövünk: vagyis az egymást kicsit sem bíró főszereplők autóversenyen vesznek részt, nyernek egy piros homokfutót, amit aztán meglovasít a maffia. Eközben megmentésre vár egy utazócirkusz, és a Terence Hill utánzat Sorisso még egy ott dolgozó lánykába is beleszeret, hogy aztán a rosszfiúkat többször szétverve ugyanott végződjön minden, mint 74-ben. Azaz, a buggy megvan, de a vigyor a végén senkinek az arcán nem őszinte. Sőt, Jeremiásból itt egy kis kutya lett... hagyjuk is inkább, mert tényleg szétverünk valamit.

Ha minket kérdez valaki, inkább tessék a Bud Spencer és Terence Hill-féle verziót megnézni, az szórakoztató volt. Az új film kapott erőltetetten ható, képregényes szekvenciákat (de minek?), a vérfagyasztó bérgyilkos is kimaradt belőle, na, és mindezek tetejében még lelketlen is lett. Ben fiainak egyszerűen nem lehet drukkolni, vagy kedvelni őket.

De ami a legtragikusabb? Talán egyszer vagy kétszer mosolyodtunk el a másfél órás játékidő alatt, pedig a Különben dühbe jövünk papíron egy vígjáték. Ennél többet nem is kell mondani a végeredményről, ami inkább rajongói filmnek érződik, mint tényleges remake-nek/folytatásnak.

2,5/10

Az új Különben dühbe jövünk elérhető a Netflixen, mi szinkronnal ajánljuk a megtekintését. Bár a film rossz lett, a magyar hang legalább korrekt alatta.