Az év meglepetése: Sylvester Stallone szuperhősnek csapott fel új filmjében

Az egyik utolsó amerikai akciósztár, Sylvester Stallone a karrierje során sokféle hőst játszott már: ott volt a vietnámi veterán, pusztítógép Rambo, a hatalmas szívvel és iszonyúan erős öklökkel megáldott Rocky, na és A feláldozhatók című filmsorozatról se feledkezzünk meg, ahol a különleges osztag vezetőjeként láthattuk őt. Az idén már 76 éves Sly egyvalamit azonban még nem tapasztalt meg főszereplőként. Mégpedig a szuperhősködést.

Augusztus 27-én mutatta be az Amazon Prime a Szamaritánus (Samaritan) című új filmet, melyben Stallone egy kiöregedett szuperhőst játszik, aki belefáradt a világmegmentésbe. Ehelyett a tömegközlekedésen nézi, ahogy egy hölgyet vegzálnak a kamaszok, de átlag Joe ő már, nem érdekli semmi, inkább az arcába húzza a kapucnis pulóvert, és elfordul. A buszablakon keresztül azonban nem láthat mást Joe Smith (igen, konkrétan Joe-nak hívják a filmben átlag Joe-nkat), mint a mélyszegénységet és a szenvedést.

A Szamaritánust még a kisemberek szenvedése sem hatja meg, tesz az egészre, hagyják őt békén, ha lehet.

Egy 13 éves kissrác, Sam Cleary (Javon Walton) azonban megszállottan keresi az eltűnt szuperhőst, akit akkor láttak utoljára, amikor negyed évszázaddal korábban álnok szupergonosz fivérével, a Nemezissel küzdött életre-halálra. A bunyó rosszul sült el, és mindkét álarcos figura állítólag meghalt. Könnyű kitalálni, hogy Szamaritánus lebukik, és összehozza őt a sors a fiúval, hogy aztán ketten a helyi zsiványok baját ellássák.

A korábban az Overlordot és a Son of a Gunt is rendező Julius Avery új filmje, tisztán látszik, hogy a 2000-es évek elejét és az akkori Hollywoodot igyekszik megidézni. Egy oldschool szuperhősös filmről van szó, amely próbál annyira realista maradni, amennyire csak lehet. Itt nincsenek spandexes csávók, akik bilire hasonlító sisakot viselnek. Elmarad a humorizálás is, meg a deadpoolos beszólogatások. Ehelyett itt van Sylvester Stallone, aki picit rutinból hozza le a karakterét, és nyomokban észrevehető benne az öreg Rocky Balboa stílusa is, de talán pont ezért működik a dolog. Már amikor működik.

Ezt a filmet leginkább az M. Night Shymalan-féle A sebezhetetlenhez tudnánk hasonlítani. Ott Bruce Willis alakított egy esőköpönyeges kopasz fickót, aki kicsiben tett rendet. A tét a Szamaritánus esetében is mindössze annyi, hogy a megtört átlag Joe igyekszik megmenteni a kölyköt, akit útközben megkedvelt, és nem több.

Az alakítások amúgy jók, Stallone a 80-hoz közelítve is Stallone, és nem vesztett fikarcnyit sem karizmájából. Ő és az Eufóriából ismert, szemtelenül fiatal Jawon Walton abszolút megérik a pénzüket. A film forgatókönyvírója mondjuk már kevésbé, a sztori elképesztően egyszerű, és egy – tényleg ütős – fordulaton kívül a Szamaritánus szkriptje csúnyán el is vérzik. A verekedős jelenetek bántóan bénák, vagyis inkább úgy mondanánk, hogy egyformák. Elsőre még érdekes, ahogy a sérthetetlen Joe elhajít pár önjelölt gengsztercsókát. Amikor viszont már huszadjára nézzük ugyanazt a bunyót, már a fejünket fogjuk.

A sötét hangulathoz, a komorsághoz és a viszonylagos realizmushoz ragaszkodás miatt azért megemeljük a kalapunkat a Szamaritánus előtt. Végre egy szuperhősös film, amin nem azt érezzük, hogy futószalagon gyártották. Stallone életében először próbálta ki magát ebben a műfajban, és bár 2022-ben elég szokatlanul hat ez a megvalósítás, a Szamaritánus pont azért üde színfolt a szemünkben, mert bátran eltér az átlagtól.

Az Amazon újdonsága azoknak, akik szeretik a régimódi, borongós hangulatú sztorikat, abszolút ajánlott. De az egyforma akciójeleneteknél, vagy amikor a Pilou Asbaek-féle önjelölt szupergonosz, Cyrus feltűnik, nem tilos félrenézni. Vagy ásítani egy nagyot, becsukott szemmel. Mi így tettünk, és nem is maradtunk le semmiről. A Szamaritánus az a fajta szuperhősös film, ami elé engedékenyen kell leülni, és akkor kellemes meglepetést okoz. Arra meg tényleg nem számítottunk, hogy Sylvester Stallone majd 76 évesen simán leiskoláz olyan Marvel-filmeket, mint a Fekete Özvegy, a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája vagy éppen a Marvel Kapitány. Márpedig így történt.

6,5/10

A Szamaritánus szinkronnal és magyar felirattal is elérhető az Amazon Prime Videón.