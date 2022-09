Az HBO elhozta nekünk az év legkülönlegesebb sorozatát

A tévéiparban az a legszebb, hogy hiába néz az ember kismillió sorozatot, mindig jön valami olyan újdonság, amihez hasonlót még soha nem tapasztaltunk. Ebbe a kategóriába tudnánk sorolni A próba (The Rehearsal) hat részből álló első évadát. Ebben Nathan Fielder, a Comedy Centralon 2013-tól 2017-ig futott, Nathan for You című dokureality készítője és főszereplője hívja a nézőt egy olyan utazásra, amihez korántsem elég a biztonsági öv becsatolása, mindenki hozza a bukósisakját is. Merthogy kemény menet lesz.

A próba című új sorozat legnagyobb különlegessége, hogy elmossa a valóság és a fikció közötti határokat. De ahogyan megteszi, az alapkoncepció tényleg annyira ötletes, hogy az embernek leolvad az agya tőle.

Az első részben egy Kor Skeete nevű fickót ismerünk meg, aki olyannyira a kocsmakvízek megszállottja, hogy a teljes baráti társasága innen való. Mint kiderül, a széria első alanya sok-sok éven keresztül hazudott mindenkinek a végzettségével kapcsolatban. Épp ezért úgy érzi, itt az ideje előállni a farbával, de nincs érzelmileg felkészülve az egészre. Ráadásul attól tart, hogy a társaság egyik tagja, Tricia csúnyán ki fog rá akadni a dolog miatt. Itt jön a képbe Nathan, aki közli Korral, hogy segíthet neki, de idegileg nem lesz könnyű.

Nathan és csapata felépíti annak a Brooklynban található bárnak a másolatát, ahol Korék a kvízestéket közösen töltik, megtömi azt élettel és statisztákkal, hogy kezdetét vehesse A Nagy Beszélgetés elpróbálása. A dolgot úgy kell elképzelni, hogy a műsorvezető forgatókönyveket gyárt, mindent számításba vesz, még a szigorúnak mondott Tricia beszédstílusát és gondolkozásmódját is igyekszik lemásoltatni azzal a színésznővel, aki Korral szemben ül.

A módszer, amit Nathan Fielder kidolgozott, bombabiztosnak tűnik. Még úgy is, hogy hétköznapi embereknek nem igazán elérhető, hiszen iszonyú összegekbe kerülhetett az HBO-nak, hogy ennyi nagy díszletet felépítsenek, illetve a stábtagokat felbéreljék.

A szériát nem is sokan tudnák úgy levezényelni, mint ez az ürge. Iszonyú manipulatívnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ennyire könnyedén játszadozzon az emberekkel. Nathan sűrűn veri át már az első epizódban Kor Skeete-et, egy olyan ürgét, akiből azt se nézzük ki, hogy egy legyet vagy pókot le tudna úgy csapni, hogy utána nem érzi magát rosszul egy hétig.

A slusszpoénra A próbában egyáltalán nem kell sokat várni. Sőt, elég hamar jön. A második részben egy Angela nevű nőt ismerünk meg, aki láthatóan Nathan ellentétje, egy mélyen vallásos ember. Hogy egy kicsit bemutassuk az illetőt, csak néhány infó róla: nem hisz a házasság előtti szexben, a sátántól valónak tartja a halloweent, és fejből idéz a Bibliából. Nathan meg ugye a tudomány, tapasztalás és logika embere inkább. Épp ezért annyira meglepő, hogy amikor Angela arra kéri Nathant, hogy segítsen neki kipróbálni, vajon jó anya lehet-e belőle a későbbiekben, a műsorvezetőt beszippantja ez a fiktív élet.

A dolgot úgy kell elképzelni, hogy Nathan a későbbiekben is megy, csinálja a forgatást, felkészíti az újabb alanyokat egy-egy nehéz szituációra. Ám a nap végén „a családjához megy haza”. Mármint Angelához és az éppen soros gyerekszínészhez, aki a közös csemetéjüket alakítja ebben a kamuvalóságban. Az átívelő szál a produkcióban azért annyira bizarr és félelmetes, mert úgy tűnik, hogy a társadalmi kísérlet egyszerűen kicsúszik Nathan Fielder irányítása alól, a vonat pedig masiniszta nélkül kezd el robogni előre.

Csöppet sem túlzás azt állítani, hogy A próba az év egyik legkülönlegesebb néznivalója a tévében. A különlegességét jól mutatja, hogy igazából műfajilag is nehézkes besorolni. Mi ez egyáltalán? Fiktív sorozat, ami dokurealitys elemekkel vegyül? Talán ez lenne a legpontosabb meghatározás.

Egy dolog azonban biztos. Ahogy ülünk a képernyő előtt, és egyszerre érzünk borzongást, ijedtséget, meghatottságot, izgatottságot, dühöt, undort, kíváncsiságot és megvetést... rájövünk, hogy A próba egy megismételhetetlen teljesítmény. Na és ahova kifut a fináléban, arra tényleg nincsenek szavak. Csak a lesújtó felismerés, amit Nathan ki is mond: lehet, hogy ezt a sorozatot nem lett volna szabad elkészíteni, annyira átmegy minden határon.

9/10

A próba szinkronnal és magyar felirattal is elérhető az HBO Maxon.