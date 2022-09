Új évaddal tért vissza napjaink legőrültebb sci-fi-sorozata

2013-ban, amikor a Rick és Morty elindult az amerikai Adult Swim műsorán, elég hipszter dolognak számított nézni a sorozatot. A készítőpáros, Dan Harmon és Justin Roiland már az elején magasra tették a lécet a minőséget illetően, de jó ideig nem robbant be a köztudatba az őrült tudós és gyagyás unokája. Elég nehéz megmondani, hogy pontosan mikor ölelte a keblére a mainstream ezt az elborult animációs szériát. A közmegegyezés szerint Uborka Réka, más néven Pickle Rick első, harmadik évados felbukkanása törte át a gátat. Azzal, hogy remek alapot szolgáltatott az internetes mémgyáraknak.

Ha a Rick és Mortyt pár szóban akarnánk összefoglalni, akkor egy saját életre kelt, beteg mémkavalkádként jellemeznénk a produkciót. Valójában a széria a Vissza a jövőbe paródiájának indult, az eredeti pilotepizód, ami szerintünk eléggé 18+-os, a mai napig elérhető. Mindenki saját felelősségre nézze meg, szóltunk!

Ami végképp elképesztő ezzel a sorozattal kapcsolatban, hogy képtelen elfáradni, és mi sem unjuk meg, ahogy Rick és Morty néha véletlenül, máskor direkt teljes univerzumokat pusztítanak el, saját maguk és egymás verzióit öldösik halomra, és mindeközben a szemük sem rebben. A Rick és Morty igazából az évadok alatt jó nagyot fejlődött, mert a főszereplők családtagjai, Summer, Beth és Jerry is teljes értékű játékosokká és iszonyúan szerethetővé váltak.

Idehaza az HBO Maxra jött meg, magyar felirattal a Rick és Morty 6. évados kezdése, mely ott veszi fel a fonalat, ahol az előző abbamaradt: hőseink úgy jártak, mint Vasember a Bosszúállók-filmekben, az űrben rekedtek, kaja, pia nélkül, és kidülledt szemekkel, megviselt arccal várják a halált. Rick pedig azon lamentál, hogy előbb-utóbb a saját pisijüket is kénytelenek lesznek meginni, és különben is, a francért nincs nála egy high-tech sisak, amivel a sirámait rögzíthetné. A megmentő sereg azért itt is befut, persze nem Marvel Kapitány személyében. Mortyék mindenesetre újra a Földön találják magukat. Spoiler: nem sokáig maradnak ott.

Gyorsan beüt ugyanis a krach, Rick, Morty és Jerry pedig a saját, eredeti univerzumukban találják magukat. Nem árt, ha a néző tisztában van a korábban történtekkel, elvégre Rick eredetsztoriját a harmadik és az ötödik évadokban is bemutatták. Most még többet megtudunk a nihilista tudósról, aki nem csoda, hogy ezt a valóságot a háta mögött hagyta, már abból kiindulva, hogy halott felesége, Diane rögtön „kísérteni” kezdi őt, amint visszatér. Morty se kerül sokkal jobb helyzetbe, sok minden dolog történt az ő világával is az első évad óta, ahol posztapokaliptikus állapotok uralkodnak, a faterja, Jerry meg nagy szakállú, kemény túlélővé vált, aki senkinek sem kegyelmez.

A megoldást az epizódban Summer jelenti, aki némi segítséggel, de összekaparja Ricket és Mortyt. A Föld közben újra elpusztul, felbukkan Rick leggonoszabb változata, jó néhányan meghalnak, de újabb sikeres missziót pipálhat ki a csapat. Itt megjegyeznénk, hogy a mellékszereplők közül egyértelműen Summer karaktere lett a hatodik évadra a legkompetensebb, aki simán megállja a helyét, még Rickkel szemben is bátran dacol. Az évadnyitó tulajdonképpen valami hasonlót próbál a fejünkbe verni. Megmutatják ugyanis, hogy a kezdeti részekhez képest mennyit fejlődött a Rick és Morty. Sokat, nyilván.

A Rick és Morty folytatása lehetett volna biztonsági játék, ha a készítők megnyomják a reset gombot, és megint heti jelleggel különálló kalandokat kapunk. Ehelyett vették a fáradságot, elvarrták a szálakat rendesen, és felvezették, hogy lehet, hogy ez az évad összefüggőbb lesz a szokásosnál. Mi reménykedünk, hogy tartják magukat ehhez a módihoz. Aztán lehet, hogy nagyot koppanunk, de a remény jövő hétfőig él bennünk.

Dan Harmonéknak még mindig nagyon megy, hogy 95 százalékban elborult humorral, 5 százalékban elgondolkoztató filozofálással töltsék meg a részeket. De közel sincsen könnyű dolguk, hogy a Rick és Morty űrhajóját irányban tartsák. A mainstreambe amilyen könnyű bekerülni, annyira gyorsan ki is lehet bukni onnan. Mi az évadnyitón jót szórakoztunk, még mindig nem unjuk a multiverzumos őrületet. Ami kész csoda, mert lassan a csapból is ez folyik.

8/10

A Rick és Morty hatodik évadnyitó epizódja magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.